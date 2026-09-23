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[INFOGRAPHIC] Insta360 X6 nâng cấp camera 360 lên 8K50fps

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Insta360 X6 nâng cấp camera 360 lên 8K50fps

Insta360 X6 nâng cấp cảm biến 1/1,1 inch, quay 360 độ 8K50fps, tích hợp AI dựng video và có thể đảm nhận vai trò camera 360, action cam lẫn gimbal.

Thiên Trang
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#Insta360 X6 #camera 360 #8K50fps #AI dựng video #action cam

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