[INFOGRAPHIC] Insta360 X6 nâng cấp camera 360 lên 8K50fps

Insta360 X6 nâng cấp cảm biến 1/1,1 inch, quay 360 độ 8K50fps, tích hợp AI dựng video và có thể đảm nhận vai trò camera 360, action cam lẫn gimbal.
Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 770 tỷ USD trong 8 tháng, ngành điện tử nhập siêu 60 tỷ USD. Chính phủ đề xuất giảm phụ thuộc ngoại để cân đối kinh tế.
Sau khi được ra mắt hồi tháng 4 dưới dạng ý tưởng, Rolls-Royce Nightingale mui trần dựa trên coupe điện Spectre đang được hãng phát triển với quy trình cầu kỳ.
Tắt điều hòa sau mùa nóng chưa đủ, người dùng nên vệ sinh, làm khô và bảo quản đúng cách để hạn chế mùi hôi, nấm mốc và hao điện.
Phim AI với những tập dài vài phút đang phủ sóng mạng xã hội, khiến nhiều người dù biết nội dung do AI tạo vẫn xem hàng chục tập liên tiếp.
Hiện chưa rõ sự thay đổi về động cơ của Subaru Crosstrek 2027 thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản có ảnh hưởng đến xe ở Việt Nam trong thời gian tới hay không.
Toyota được cho là đang chuẩn bị tham gia phân khúc xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV/EREV) tại Trung Quốc, kế hoạch có thể bắt đầu sản xuất từ năm 2027.
Nhiều iPhone hao pin và nóng máy sau khi cập nhật iOS 27, nhưng đây có thể chỉ là tác động tạm thời từ các tác vụ chạy nền.
Thói quen cắm nhiều thiết bị vào cùng ổ điện có thể gây quá tải, làm nóng dây dẫn, nhảy aptomat và thậm chí làm tăng nguy cơ cháy nổ.
XTEINK S4 gây chú ý với màn hình E Ink 4,3 inch, Android 11, pin 1.400 mAh và thiết kế 95 gram, hướng đến nhu cầu đọc sách di động.
Nissan X-Trail Hybrid 2027 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ e-Power của hãng đến thị trường Mỹ và được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn.
Khách hàng đặt cọc VinFast VF Wild theo chương trình "Vì tương lai xanh" chỉ còn 741 triệu, mua qua O2O giảm thêm 2%, giá lăn bánh chỉ từ khoảng 760 triệu đồng.
Mazda CX-5 mới, Subaru Forester Hybrid, Mitsubishi Outlander, Suzuki XL7 Hybrid và Honda City nâng cấp là những mẫu ôtô Nhật sẽ ra mắt Việt Nam cuối năm 2026.
Cạnh tranh trực tiếp với Porsche Cayenne Turbo Electric, phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV điện Mercedes-AMG sẽ đạt tốc độ 100km/h chỉ trong vòng 2,5 giây.
Chiếc Ferrari Purosangue màu đỏ lăn bánh tại Hà Nội này từng xuất hiện ở TP.HCM, đây là chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam, dù đại lý chính hãng đã ra mắt từ 2023.
Hyundai vừa ra mắt Tucson và Tucson XRT 2027 với truyền thông Hàn Quốc, hé lộ diện mạo mạnh mẽ hơn cùng hàng loạt chi tiết được thiết kế riêng chạy địa hình.
Pon Phú Thái Mobility (PPTMG) vừa tiếp quản quyền đại lý ủy quyền Bentley Motors tại Việt Nam, bên cạnh Jaguar, Land Rover (JLR) và Audi của Volkswagen AG.
Volkswagen và Audi vừa bị triệu hồi xe do lỗi hệ thống lái có thể gây tai nạn, có hơn 200.000 xe trong diện ảnh hưởng tại Mỹ sẽ được thay thế bu lông thước lái.
Sau bê bối gửi video nhạy cảm của người dùng cho bên thứ 3, lần này, Meta quyết tâm tránh cáo buộc về “kính biến thái” bằng một sản phẩm mới không có camera.
Chery iCaur V27 Long-Range Edition vừa ra mắt với các nâng cấp tập trung vào phạm vi hoạt động, cùng những cải tiến về nội thất và công nghệ thông minh hơn.
Loạt điện thoại Ultra 2026 gây sốt với hệ thống camera đa năng, zoom quang học khủng, quay phim chuyên sâu, cấu hình mạnh mẽ và thiết kế sang trọng.
Honda Avancier mới được cho là sẽ ra mắt tại Nhật Bản tháng 1/2027, hướng tới vai trò mẫu SUV chủ lực toàn cầu và sở hữu truyền động hybrid e:HEV thế hệ mới.