Ford bắt đầu những bước đầu tiên trong quá trình phát triển Ranger thế hệ mới tại Australia. Mẫu bán tải toàn cầu này được kỳ vọng ra mắt vào khoảng năm 2030.

Video: Hé lộ Ford Ranger EV mới.

Ford đang từng bước chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của Ranger khi chương trình phát triển mẫu bán tải này đã được khởi động tại Australia, thị trường này từ lâu giữ vai trò quan trọng trong chương trình Ranger toàn cầu. Hoạt động của Ford tại đây có khoảng 1.500 nhân sự, trong đó khoảng 1.000 người tham gia phát triển sản phẩm. Đây cũng là đội ngũ đứng sau Ranger thế hệ hiện tại, các thế hệ trước đó cũng như mẫu SUV Everest.

Ford Ranger thế hệ mới đã bắt đầu được phát triển, sẽ có bản thuần điện.

Theo các thông tin hiện có, Ranger thế hệ mới có thể xuất hiện vào khoảng năm 2030. Điều này đồng nghĩa thế hệ hiện tại vẫn còn một khoảng thời gian đáng kể để tiếp tục được nâng cấp trước khi mẫu xe kế nhiệm chính thức xuất hiện. Sự xuất hiện của Ranger thế hệ mới diễn ra trong bối cảnh phân khúc bán tải đang đứng trước xu hướng điện hóa ngày càng rõ rệt.

Ngay trên thế hệ hiện tại, Ford đã mở rộng lựa chọn hệ truyền động với Ranger Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Phiên bản này kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.3L với mô-tơ điện, đồng thời vẫn duy trì khả năng kéo tối đa 3.500 kg. Ford cũng cho biết các sản phẩm trong tương lai sẽ ngày càng sử dụng những giải pháp hệ truyền động đa năng lượng.

Tên thế hệ hiện tại, Ford đã mở rộng lựa chọn hệ truyền động với Ranger Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Phiên bản này kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.3L với mô-tơ điện.

Dù vậy, Ranger thuần điện hiện vẫn chưa được Ford xác nhận. Các lãnh đạo hãng từng cho rằng công nghệ pin hiện nay chưa thể đồng thời đáp ứng những yêu cầu về phạm vi hoạt động, khả năng kéo và năng lực vận hành mà khách hàng Ranger mong đợi, đặc biệt trong những điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Vì vậy, hybrid và plug-in hybrid có thể tiếp tục đóng vai trò đáng kể trong quá trình phát triển Ranger thế hệ mới.