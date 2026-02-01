'Ngày Gia Lai tại Hà Nội' với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn

Sáng 1/2, trong khuôn khổ sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026”, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”.

"Ngày Gia Lai tại Hà Nội" có các hoạt động như Giới thiệu và hướng dẫn du khách trải nghiệm về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tuồng và võ thuật Bình Định; các ngành nghề thủ công mỹ nghệ; nhạc cụ các dân tộc Tây Nguyên và giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản của địa phương; thưởng thức và trải nghiệm cà phê đặc sản. Giới thiệu các chương trình Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai, các sự kiện, lễ hội; thông tin về kêu gọi thu hút đầu tư.

PCT UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhận cờ luân phiên đăng cai Năm du lịch Quốc gia năm 2026

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hình ảnh Gia Lai sẽ được giới thiệu rộng rãi và lan tỏa đến du khách, nơi những giá trị văn hóa đặc sắc được gửi gắm qua âm nhạc, qua sắc màu, qua những sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng.

Nhạc cụ các dân tộc Tây Nguyên tại Ngày Gia Lai tại Hà Nội

Ngày Gia Lai tại Hà Nội là dịp để tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Đồng thời, gửi gắm thông điệp về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập và sẵn sàng đón chào du khách trong nước và quốc tế trên hành trình hướng đến Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Giới thiệu nghệ thuật hát bội truyền thống với đông đảo du khách.

"Việc Gia Lai nhận cờ luân phiên đăng cai Năm du lịch Quốc gia năm 2026 là vinh dự lớn, đồng thời cũng là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong phát triển du lịch. Đây là trách nhiệm lớn đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản, với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo. Chúng tôi kỳ vọng về một Năm Du lịch Quốc gia 2026 thành công, tạo được dấu ấn riêng, đậm đà bản sắc văn hóa Gia Lai – Tây Nguyên sẽ tiếp tục được khẳng định và lan tỏa tới Nhân dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định.