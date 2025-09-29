Thành phố ở Trung Quốc sơ tán gần 37.000 người tránh bão Bualoi

Thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã được đặt trong tình trạng báo động cao khi bão Bualoi tiến gần phía nam của hòn đảo.

Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 7h sáng 28/9, tâm bão Bualoi nằm trên biển, cách thành phố Tam Á khoảng 205 km về phía nam, với tốc độ gió cực đại gần tâm bão đạt 32,7 m/s.

Được biết, trước đó, thành phố Tam Á đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ II để phòng chống bão lũ vào lúc 21h tối 27/9.

Tính đến 1h sáng 28/9, tổng cộng 36.842 người dân ở Tam Á được sơ tán đến các điểm tránh trú an toàn. Một số thành phố và quận huyện ở Hải Nam đã thông báo tạm đóng cửa trường học, tất cả trường tiểu học, trung học, trường mẫu giáo và các cơ sở giáo dục khác đều đóng cửa cả ngày 28/9.

Các tàu đánh cá neo đậu tại cảng Tanmen ở Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 24/9. Ảnh: Xinhua.

Theo văn phòng phòng chống và ứng phó thảm họa của Tam Á, sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á đã tạm dừng mọi chuyến bay đến và đi từ 9h sáng đến 21h tối 28/9.

Các đội ứng phó khẩn cấp với hơn 6.600 người sẵn sàng làm nhiệm vụ tại Tam Á. Ngoài ra, hai tàu cứu hộ chuyên nghiệp cũng được triển khai.

Do ảnh hưởng của bão, 125 thị trấn thuộc 17 thành phố và huyện ở Hải Nam đã ghi nhận lượng mưa trên 50 mm.

Trong số đó, 27 thị trấn hoặc quận thuộc 7 thành phố và huyện, bao gồm Tam Á, Văn Xương và Lăng Thủy, đã ghi nhận lượng mưa trên 100 mm, với lượng mưa cao nhất là 189,8 mm được ghi nhận tại Zhongping, huyện Quỳnh Trung. Ngoài ra, hầu hết các khu vực ven biển trên đảo Hải Nam đều có gió giật mạnh lên tới 24,5 m/s.

Cảng Tân Hải tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, tạm dừng hoạt động từ 9 giờ sáng ngày 27/9/2025 do ảnh hưởng của bão Bualoi. Ảnh: VCG

Theo Global Times, để ứng phó bão Bualoi, Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã kêu gọi chính quyền địa phương và ban ngành liên quan tăng cường dự báo, cảnh báo sớm, giám sát và kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Tân Hoa Xã cho biết, huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, đã ban hành cảnh báo bão màu vàng. Bắt đầu từ 15h chiều 27/9, các trường tiểu học, trung học cơ sở, mẫu giáo và nhà trẻ địa phương đã tạm dừng các lớp học.

