Thế giới

Cảnh ngổn ngang tại thành phố ở Trung Quốc sau bão Ragasa

Cơn bão Ragasa với sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên tới 40 m/s đã đổ bộ vào đảo Hailing ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, bão Ragasa, mang theo gió mạnh và mưa lớn, đã đổ bộ vào đảo Hailing ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, ngày 24/9. Ảnh: THX.
Sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên tới 40 m/s, khiến nhiều cây cối gãy đổ, công trình bị hư hại,...ở thành phố Dương Giang. Ảnh: THX.
Một cành cây gãy rơi xuống khu vực bãi đậu xe ở thành phố Dương Giang ngày 24/9. Ảnh: THX.
Được biết, tính đến 22 giờ tối 23/9, hơn 1,89 triệu người dân ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán đến điểm tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ. Ảnh: THX.
Các nhân viên gia cố cửa kính tại một khách sạn ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 24/9. Ảnh: THX.
Một nhân viên sửa chiếc ô bị gió làm hỏng tại một khách sạn ở thành phố Dương Giang. Ảnh: THX.
Bức ảnh này được chụp vào ngày 24/9/2025 cho thấy những cành cây gãy rơi xuống bên ngoài một nhà hàng ở thành phố Dương Giang. Ảnh: THX.
Được biết, nhiều khu phố ở Dương Giang rơi vào cảnh mất điện khi cơn bão đi qua. Ảnh: THX.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Ragasa đổ bộ vào Philippines trước đó (Nguồn video: VTV)
An An (Theo THX)
#bão Ragasa #thành phố Dương Giang #tỉnh Quảng Đông #cảnh ngổn ngang sau bão #sơ tán dân Quảng Đông #thiệt hại do bão

