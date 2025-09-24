Hà Nội

Thế giới

Lật thuyền ở Philippines vì siêu bão Ragasa, 7 ngư dân thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Philippines đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích sau khi thuyền đánh cá của họ bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Cagayan vì siêu bão Ragasa.

An An (Theo THX)

Tân Hoa Xã đưa tin, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) ngày 24/9 cho biết, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích trong vụ thuyền đánh cá bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Cagayan sau khi siêu bão Ragasa tấn công miền bắc Philippines.

"Tất cả 13 người trên thuyền đánh cá đã được tìm thấy, trong đó 7 ngư dân thiệt mạng và 6 người được giải cứu", thuyền trưởng Noemie Cayabyab cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

phi2.png
Các nhân viên dọn dẹp sau khi lở đất chặn một đoạn đường cao tốc Marcos ở Tuba, Benguet, chiều 22/9. Ảnh: Facebook/Philippine Daily Inquirer.

Trước đó, PCG cho biết chiếc thuyền đánh cá bị lật do sóng lớn và gió mạnh gần Santa Ana, một thị trấn ven biển ở Cagayan.

Như vậy, tổng số người thiệt mạng vì bão Ragasa ở Philippines đã tăng lên 9 người, bao gồm 7 người trên thuyền đánh cá bị lật, 1 người ở tỉnh Benguet do lở đất và 1 người khác chết đuối ở tỉnh La Union.

Văn phòng Thông tin Công cộng Tuba trước đó cho biết, trận lở đất xảy ra ở Sitio Begis, Poblacion dọc theo Quốc lộ Marcos ở Tuba, Benguet (Philippines), vào khoảng 14 giờ chiều 22/9 đã khiến một cụ ông 74 tuổi thiệt mạng và nhiều khác bị thương.

"Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế Baguio (BGHMC) nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện", nguồn tin cho hay.

Trong khi đó, tại Đài Loan (Trung Quốc), siêu bão Ragasa đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 18 người khác bị thương và hơn 120 người vẫn mất tích.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Ragasa đổ bộ vào Philippines

Nguồn video: VTV
