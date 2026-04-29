Đăng thông tin xuyên tạc, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Đăng bài có nội dung xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo, chính quyền địa phương, ông L.V.N. (SN: 1959) bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 7,5 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 29/4, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo và chính quyền địa phương trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, ông L.V.N. (SN: 1959, trú phường Thành Sen) nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các nội dung trái chiều liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai.

Ông L.V.N. làm việc với cơ quan Công an.

Trong đó, có bài viết chứa thông tin mang tính xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo và UBND xã Đức Thọ, ảnh hưởng đến uy tín chính quyền cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã mời ông N. đến làm việc. Tại đây, người này thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức rõ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân là trái quy định pháp luật.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Đức Thọ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông L.V.N. số tiền 7,5 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông báo tin giả bị nhóm tấn công, cướp tài sản.
Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng thông tin xúc phạm lực lượng Công an

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng Công an, ông T.V.D (Vĩnh Long) bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngày 22/4, thông tin từ Công an xã Tân Thủy (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.D (SN: 1989, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Thủy, Vĩnh Long) về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Thủy phát hiện tài khoản Facebook do T.V.D sử dụng đã đăng tải và bình luận những nội dung không đúng sự thật, mang tính xúc phạm lực lượng Công an xã Tân Thủy, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng chức năng cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng chức năng, ông L.H.L. (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 15/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.L. (trú xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, trưa 12/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Xã hội

Xử phạt 2 người đàn ông xúc phạm lực lượng Công an

Đăng bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín hình ảnh của lực lượng công an, 2 người đàn ông ở Quảng Trị bị xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 14/3, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H và ông P.T.X (đều trú phường Đồng Hới) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện hai tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

