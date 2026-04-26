Cháy lớn tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng Khu công nghiệp Nhơn Hội

Rạng sáng 26/4, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng (lô B6.04, Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A, P. Quy Nhơn Đông, Gia Lai).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do quy mô và diễn biến phức tạp, toàn bộ lực lượng và phương tiện đã được huy động để khống chế đám cháy.

Đại tá Ngô Cự Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng.

Lực lượng Công an đã huy động tối đa lực lượng tham gia bảo vệ hiện trường và hỗ trợ chữa cháy. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng chủ động điều động nhân lực, phương tiện phối hợp cùng lực lượng chuyên nghiệp.

Lãnh đạo Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng đã huy động toàn bộ nhân viên, tích cực di dời tài sản, bảo về phần còn lại ngăn chặn cháy lan.

﻿ Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng huy động lưc lượng chữa cháy.



Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng có diện tích hơn 42.000 m², tổng vốn đầu tư trên 146 tỷ đồng, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội – ngoại thất, sản phẩm nhựa giả mây, cấu kiện kim loại và gia công cơ khí.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thiệt hại chưa được thống kê nhưng theo nhận định ban đầu, có thể lên đến nhiều tỷ đồng.