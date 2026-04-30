IAEA nhận định nơi Iran cất giấu uranium làm giàu

Theo Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), phần lớn lượng uranium được làm giàu cao của Iran có thể vẫn đang nằm tại cơ sở Isfahan.

An An (Theo AP)

Trong cuộc phỏng vấn với AP hôm 28/4, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng phần lớn lượng uranium được làm giàu cao của Iran đã được lưu trữ ở cơ sở hạt nhân Isfahan vào tháng 6/2025 khi cuộc chiến 12 ngày với Israel nổ ra, và đến nay chúng vẫn nằm ở đó.

"Chúng tôi chưa thể kiểm tra hoặc xác định chính xác lượng uranium này còn ở đó hay không và liệu các niêm phong (của IAEA) còn nguyên vẹn hay không. Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện được việc này", ông Grossi nói.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: AP/Seth Wenig.

Hình ảnh từ vệ tinh Airbus cho thấy một chiếc xe tải chở 18 container màu xanh đi vào đường hầm tại Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan vào ngày 9/6/2025, ngay trước khi cuộc chiến năm ngoái bắt đầu. Những container này, được cho là chứa uranium làm giàu cao, có thể vẫn còn ở đó.

Được biết, khu phức hợp hạt nhân Isfahan đã bị ném bom năm ngoái và tiếp tục phải đối mặt với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong năm nay. Các cuộc thanh tra của IAEA tại Isfahan kết thúc khi Israel phát động cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025.

Tổng giám đốc IAEA cho biết thêm rằng cơ quan này muốn kiểm tra tất cả cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm cả Natanz và Fordo.

Theo IAEA, Iran sở hữu 440,9 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60%. Ông Grossi cho biết IAEA tin rằng khoảng 200 kg uranium đang được cất giữ trong các đường hầm tại khu vực Isfahan.

>>> Mời độc giả xem thêm video: IAEA cảnh báo mất an toàn hạt nhân tại Iran hồi tháng 3/2026

Nguồn video: VTV
Điều cần biết khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran sắp hết hạn

Cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dự kiến được tổ chức tại Islamabad (Pakistan) trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, đang đối mặt với nhiều thách thức.

AP đưa tin, lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực vào lúc 20 giờ tối 21/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (7 giờ sáng 22/4 theo giờ Hà Nội).

Trong khi đó, các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dự kiến được tổ chức tại Islamabad trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, xoay quanh tương lai của eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và nhiều vấn đề khác.

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn?

Theo các quan chức khu vực, Mỹ và Iran đã đạt được "thỏa thuận về nguyên tắc" gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

AP đưa tin, ngay cả khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và những lời đe dọa mới từ phía Iran gây lo ngại cho lệnh ngừng bắn 2 tuần mong manh, các quan chức khu vực vẫn báo cáo về những tiến triển đạt được. Theo quan chức khu vực giấu tên, Mỹ và Iran đã đạt được “sự đồng thuận về nguyên tắc” gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

Mỹ - Iran chưa xác nhận gia hạn ngừng bắn

Phó Tổng thống Vance nói cuộc đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển

Phó Tổng thống JD Vance nói rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa qua tại Islamabad (Pakistan) “đã đạt được một số tiến triển”.

Theo AP, trong một cuộc phỏng vấn, Phó Tổng thống JD Vance nói rằng Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán ở Islamabad về yêu cầu của Mỹ trong việc loại bỏ vật liệu hạt nhân khỏi Iran cũng như một cơ chế để đảm bảo uranium không thể được làm giàu trong tương lai.

Ông Vance cũng cho biết các nhà đàm phán của Mỹ đã nói rõ rằng Tổng thống Trump “sẽ rất vui nếu Iran được đối xử như một quốc gia bình thường, nếu nước này có một nền kinh tế bình thường”, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết về ý nghĩa của điều đó.

