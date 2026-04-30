IAEA nhận định nơi Iran cất giấu uranium làm giàu

Theo Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), phần lớn lượng uranium được làm giàu cao của Iran có thể vẫn đang nằm tại cơ sở Isfahan.

Trong cuộc phỏng vấn với AP hôm 28/4, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng phần lớn lượng uranium được làm giàu cao của Iran đã được lưu trữ ở cơ sở hạt nhân Isfahan vào tháng 6/2025 khi cuộc chiến 12 ngày với Israel nổ ra, và đến nay chúng vẫn nằm ở đó.

"Chúng tôi chưa thể kiểm tra hoặc xác định chính xác lượng uranium này còn ở đó hay không và liệu các niêm phong (của IAEA) còn nguyên vẹn hay không. Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện được việc này", ông Grossi nói.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: AP/Seth Wenig.

Hình ảnh từ vệ tinh Airbus cho thấy một chiếc xe tải chở 18 container màu xanh đi vào đường hầm tại Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan vào ngày 9/6/2025, ngay trước khi cuộc chiến năm ngoái bắt đầu. Những container này, được cho là chứa uranium làm giàu cao, có thể vẫn còn ở đó.

Được biết, khu phức hợp hạt nhân Isfahan đã bị ném bom năm ngoái và tiếp tục phải đối mặt với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong năm nay. Các cuộc thanh tra của IAEA tại Isfahan kết thúc khi Israel phát động cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025.

Tổng giám đốc IAEA cho biết thêm rằng cơ quan này muốn kiểm tra tất cả cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm cả Natanz và Fordo.

Theo IAEA, Iran sở hữu 440,9 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60%. Ông Grossi cho biết IAEA tin rằng khoảng 200 kg uranium đang được cất giữ trong các đường hầm tại khu vực Isfahan.

