Nhân chứng bàng hoàng kể lại thời khắc vụ cháy 7 người thương vong

Ngọn lửa dữ dội bao trùm khu nhà trọ khiến đôi nam nữ tử vong, 5 người bị thương. Nhiều nhân chứng cho biết, họ cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Đến chiều nay 12/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp). Vụ hỏa hoạn khiến đôi nam nữ tử vong và 5 người bị thương.

Bước đầu xác định 2 người tử vong là người nam SN 2000, quê Cà Mau và người nữ SN 2002 (quê Bến Tre cũ), 2 nạn nhân này sống chung một phòng trọ.

Theo một số người dân sống gần hiện trường vụ cháy, thời điểm ngọn lửa bùng phát vào khoảng 3h sáng nay, trong lúc mọi người trong căn nhà đang say giấc. Người dân phát hiện đám cháy hô hoán huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thể tiếp cận vì nhà bị khóa trong nên đập cửa, hô hào để những người bên trong căn nhà tỉnh giấc tìm cách thoát ra ngoài.

“Tôi nghe thấy những người trong nhà la hét hoảng loạn nhưng không tìm được đường thoát ra ngoài vì khói lửa bùng lên dữ lắm. Khu vực cửa chính cũng bị lửa bao trùm”, nam nhân chứng kể.

Bà M. sống gần hiện trường cho biết, nghe hô hoán bà chạy ra đường kiểm tra thì thấy căn nhà trọ hàng xóm khói lửa bùng lên dữ dôi. Phía trong nhà nhiều người cầu cứu. Ngoài đường, nhiều người hô hoán dập lửa cứu người.

“Khói tỏa ra mù mịt, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Tôi thấy một người đàn ông trong cơn tuyệt vọng dùng tay đập vỡ kính cửa sổ để tìm đường thoát, máu chảy đầm đìa cánh tay”, bà M kể.

Cùng thời điểm đó, ông P., một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường, chứng kiến một phụ nữ may mắn thoát thân đổ gục xuống mặt đường. Bà gào khóc thảm thiết, liên tục van nài những người xung quanh cứu người còn mắc kẹt trong nhà cháy.

Tuy nhiên, lối thoát duy nhất ở tầng trệt bị chặn bởi những chiếc xe máy đang cháy ngùn ngụt, còn hệ thống cửa kiên cố khiến việc ứng cứu tại chỗ bế tắc.

“Chúng tôi bất lực đứng ngoài. Chỉ vài người thoát ra. Chúng tôi không phá cửa được cộng với sức nóng từ vụ cháy khiến mọi người không thể tiếp cận được bên trong. Biết có người mắc kẹt nhưng chúng tôi bất lực”, nam nhân chứng kể.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà cháy cao 4 tầng, ba tầng trên được chia thành 6 phòng trọ. Tầng trệt cho thuê làm tiệm thuốc tây, bên cạnh có lối đi rộng gần một mét cho người thuê trọ ra vào, cũng là nơi để hơn xe máy. Nhân chứng cho biết, khu vực để xe máy lửa bùng phát dữ dội. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành vì cửa chính khóa chặt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP HCM lập tức điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.Các chiến sĩ chia thành nhiều mũi, vừa phun vòi rồng khống chế lửa, vừa đeo bình khí tiếp cận các phòng trọ để đưa nạn nhân ra ngoài.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hiện những người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện ở TP HCM, trong đó có 1 trẻ em.