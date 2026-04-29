Khởi tố nhóm đua xe “lần đầu ra biển lớn, anh em nâng đỡ em út”

Đây là nhóm kết nối từ nhiều lò độ xe máy ở Tây Ninh, TP HCM rồi tụ tập đua xe tại Gò Công Đông, Đồng Tháp từ rạng sáng chủ nhật hằng tuần.

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố nhóm thanh thiếu niên từ 16 đến 20 tuổi về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm đối tượng tụ tập đua xe trái phép tại cơ quan công an. Công an đã khởi tố 22 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 2h, ngày 12/4, L.V.Q (17 tuổi) cùng nhóm bạn, đều trú tại xã Mỹ Lộc (tỉnh Tây Ninh), đến tiệm sửa xe của T.Q.T (17 tuổi, cùng địa phương) để sửa và xem xe độ. Tại đây, T kể các lò độ xe ở Tây Ninh, Đồng Tháp và TP HCM thường hẹn nhau sáng chủ nhật tại khu du lịch biển Tân Thành (tỉnh Đồng Tháp) để đua xe nên đã rủ 8 người trong nhóm của Q. cùng đi nhằm cổ vũ và thử xe.

Khoảng 3h, nhóm của T. di chuyển bằng 5 xe máy từ xã Mỹ Lộc hướng về khu vực trên. Khi đến gần ngã tư Gia Thuận (tỉnh Đồng Tháp), nhóm này gặp thêm 7 đối tượng khác, độ tuổi từ 16 đến 20, đến từ Tây Ninh và TP HCM, cùng một số người chưa rõ nhân thân.

Đến 6h sáng cùng ngày trên đường quay về Tây Ninh, hai nhóm đi trên 25 xe máy đã độ, tháo hoặc che biển số, liên tục dàn hàng ngang, rồ ga, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên tuyến tránh quốc lộ 50, đường tỉnh 830 và quốc lộ 50. Màn đua xe kéo dài khoảng 14 km qua các xã Cần Giuộc, Tân Lân và Mỹ Lệ, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Sau đó, 3 thanh niên trong nhóm đua xe đăng video cảnh đua xe lên mạng xã hội để khoe với nội dung “lần đầu ra biển lớn, anh em nâng đỡ em út”. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với công an các xã Tân Lân, Mỹ Lộc, Cần Giuộc và công an các địa phương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Đến nay, lực lượng chức năng đã mời làm việc 35 người, trong đó có 22 người trực tiếp tham gia gây rối vào ngày 12/4.