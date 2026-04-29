Khởi tố đối tượng vận chuyển hàng cấm qua biên giới ở Vĩnh Long

Đang vận chuyển vảy tê tê Java, mật kỳ đà, mỏ chim hồng hoàng… qua biên giới, Phạm Văn Hoan đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoan (SN: 1969, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, ngày 03/10/2025, Phạm Văn Hoan đang vận chuyển hàng hóa (trai tai tượng, vảy tê tê Java, da trăn, mật kỳ đà, mật trăn, da cá đuối mũi xẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối….) từ vùng biển ngoài lãnh thổ Việt Nam đến cửa sông Eo Lói (giáp với sông Cổ Chiên, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long) thì bị Bộ đội Biên phòng bắt quả tang.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoan.

Qua làm việc, ông Hoan khai nhận được thuê vận chuyển số hàng hóa trên với số tiền 140 triệu đồng, nhưng không tìm hiểu về chủng loại hàng hóa mà mình được thuê vận chuyển.

Theo cơ quan chức năng xác định, số hàng hóa mà Hoan vận chuyển thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp, ưu tiên bảo vệ với tổng giá trị ước tính hơn 20 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.