Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai khiến 1 người tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến 1 người tử vong.

Sáng 13/4, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Đông ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h25 ngày 13/4, người dân phát hiện đám cháy tại nhà người dân tại tổ dân phố Cẩm Tiên, phường An Nhơn Đông, nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Sau 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản, đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong: