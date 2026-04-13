Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai khiến 1 người tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến 1 người tử vong.

Hà Ngọc Chính

Sáng 13/4, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Đông ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h25 ngày 13/4, người dân phát hiện đám cháy tại nhà người dân tại tổ dân phố Cẩm Tiên, phường An Nhơn Đông, nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Sau 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản, đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thông tin mới nhất vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở Gia Lai

Bốn nạn nhân tử vong được xác định gồm bà T.T.Đ. (SN 1963), chị T.T.C (SN 1989, con gái bà Đ.) và 2 con trai của chị C. là N.H.H, N.X.H. (đều SN 2011).

Ngày 11/4, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 4 người trong một gia đình tử vong tại thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến vào ngày 10/4.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc có khả năng liên quan đến ý định tự sát của một trong các nạn nhân. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy nhà tại Vĩnh Long làm 2 trẻ tử vong, nguyên nhân chập điện từ sạc xe đạp

Vụ cháy ở Vĩnh Long khiến 2 trẻ nhỏ tử vong do chập điện khi sạc bình xe đạp điện, thiệt hại tài sản lên đến 250 triệu đồng.

Sáng 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, vụ cháy xảy ra tại ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày, làm 2 anh em ruột (12 và 15 tuổi) tử vong và thiệt hại nhiều tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện, dẫn đến phát sinh tia lửa và bùng cháy.

Lâm Đồng: Hỏa hoạn trong đêm, hai vợ chồng bỏng nặng

Một vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại căn nhà giữa vườn cà phê khiến hai vợ chồng bị bỏng nặng phải chuyển viện khẩn cấp lên TPHCM để tiếp tục điều trị

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 23h ngày 14/3, căn nhà rộng khoảng 40m² nằm giữa rẫy cà phê tại thôn 9 bất ngờ bốc cháy dữ dội khi vợ chồng anh Nguyễn T (35 tuổi) và chị Ngô Thị Định Tr (31 tuổi, quê Đắk Lắk) đang ngủ bên trong. Do trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà và phát ra tiếng nổ lớn khiến công trình đổ sập.

Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh chụp MH
