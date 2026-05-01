Bí ẩn quan tài đá khắc lời nguyền 'Ai mở sẽ chết'

Tại Bảo tàng Bắc Lâm Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), một chiếc quan tài đá nằm im lìm, hình dáng giống như một ngôi nhà thu nhỏ. Nắp quan tài được chạm khắc tinh xảo từ một khối đá duy nhất, trong khi phần đế được ghép khéo léo từ sáu khối đá. Một cánh cửa nằm ở trung tâm, với các cửa sổ ở hai bên. Quan tài được trang trí bằng các giá đỡ, cửa ra vào, cửa sổ và ngói, được chạm khắc tinh xảo hình ảnh Thanh Long, Chu Tước và các tùy tùng.

Ảnh: @Sohu.

Mỗi chi tiết chạm khắc đều được chế tác tỉ mỉ, giống như một cung điện thu nhỏ. Một người tinh ý có thể ngay lập tức nhận ra rằng, chủ nhân của chiếc quan tài đá này không phải là một người bình thường.

Tuy nhiên, điều thực sự gây chấn động thế giới về chiếc quan tài này là bốn chữ Hán lớn được khắc trên quan tài: "Ai mở nó ra sẽ chết". Bốn chữ này được khắc trên ngói ở sườn phía Đông của nắp quan tài. Nếu không có phát hiện khảo cổ này, người hiện đại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh rùng rợn của chúng.

Các chuyên gia khảo cổ chỉ ra rằng, đây là lời cảnh báo được người thân của bé gái Lý Tĩnh Xuân khắc để ngăn chặn những kẻ trộm mộ. Quan sát kỹ các hiện vật được khai quật từ mộ Lý Tĩnh Xuân, thứ rực rỡ nhất chắc chắn là chiếc vòng cổ bằng vàng. Nó vẫn còn được đeo trên cổ Lý Tĩnh Xuân khi được khai quật, cho thấy đó là vật sở hữu quý giá nhất của bé gái.

Chiếc vòng cổ bằng vàng này được chế tác tinh xảo, là một kiệt tác thực sự. Toàn bộ chuỗi gồm 28 hạt vàng hình cầu, 14 hạt được sắp xếp đối xứng ở mỗi bên. Mỗi hạt hình cầu được làm từ 12 chiếc nhẫn vàng nhỏ hàn lại với nhau, mỗi chiếc nhẫn nhỏ được bao quanh bởi một vòng hạt hàn nhỏ và năm hạt hàn lớn. Mười viên ngọc trai được khảm trên các chiếc nhẫn, làm cho nó lấp lánh rực rỡ.

Ở cuối vòng cổ, còn có một viên đá huyết thạch cực kỳ tinh khiết, ngay cả sau khi bị chôn vùi hàng nghìn năm, nó vẫn giữ được màu sắc rực rỡ ban đầu.