Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bí ẩn quan tài đá khắc lời nguyền 'Ai mở sẽ chết'

Một chiếc quan tài đá chạm khắc như cung điện thu nhỏ tại Bảo tàng Bắc Lâm (Thiểm Tây, Trung Quốc) gây chú ý bởi dòng chữ đầy ám ảnh: “Ai mở nó ra sẽ chết”.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Tại Bảo tàng Bắc Lâm Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), một chiếc quan tài đá nằm im lìm, hình dáng giống như một ngôi nhà thu nhỏ. Nắp quan tài được chạm khắc tinh xảo từ một khối đá duy nhất, trong khi phần đế được ghép khéo léo từ sáu khối đá. Một cánh cửa nằm ở trung tâm, với các cửa sổ ở hai bên. Quan tài được trang trí bằng các giá đỡ, cửa ra vào, cửa sổ và ngói, được chạm khắc tinh xảo hình ảnh Thanh Long, Chu Tước và các tùy tùng.

Ảnh: @Sohu.

Mỗi chi tiết chạm khắc đều được chế tác tỉ mỉ, giống như một cung điện thu nhỏ. Một người tinh ý có thể ngay lập tức nhận ra rằng, chủ nhân của chiếc quan tài đá này không phải là một người bình thường.

Tuy nhiên, điều thực sự gây chấn động thế giới về chiếc quan tài này là bốn chữ Hán lớn được khắc trên quan tài: "Ai mở nó ra sẽ chết". Bốn chữ này được khắc trên ngói ở sườn phía Đông của nắp quan tài. Nếu không có phát hiện khảo cổ này, người hiện đại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh rùng rợn của chúng.

Các chuyên gia khảo cổ chỉ ra rằng, đây là lời cảnh báo được người thân của bé gái Lý Tĩnh Xuân khắc để ngăn chặn những kẻ trộm mộ. Quan sát kỹ các hiện vật được khai quật từ mộ Lý Tĩnh Xuân, thứ rực rỡ nhất chắc chắn là chiếc vòng cổ bằng vàng. Nó vẫn còn được đeo trên cổ Lý Tĩnh Xuân khi được khai quật, cho thấy đó là vật sở hữu quý giá nhất của bé gái.

Ảnh: @Sohu.

Chiếc vòng cổ bằng vàng này được chế tác tinh xảo, là một kiệt tác thực sự. Toàn bộ chuỗi gồm 28 hạt vàng hình cầu, 14 hạt được sắp xếp đối xứng ở mỗi bên. Mỗi hạt hình cầu được làm từ 12 chiếc nhẫn vàng nhỏ hàn lại với nhau, mỗi chiếc nhẫn nhỏ được bao quanh bởi một vòng hạt hàn nhỏ và năm hạt hàn lớn. Mười viên ngọc trai được khảm trên các chiếc nhẫn, làm cho nó lấp lánh rực rỡ.

Ở cuối vòng cổ, còn có một viên đá huyết thạch cực kỳ tinh khiết, ngay cả sau khi bị chôn vùi hàng nghìn năm, nó vẫn giữ được màu sắc rực rỡ ban đầu.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
#Bí ẩn #mộ #bé gái #thời nhà Tùy #vòng cổ #đồ tùy táng

Bài liên quan

Kho tri thức

Độc đáo bình đựng rượu cổ có ba chân sư tử thời nhà Đường

Một chiếc bình đựng rượu cổ có ba chân giống chân sư tử được khai quật làm khó các chuyên gia khảo cổ học.

Trong số rất nhiều kho báu, kho báu Hejiacun được xem là quý giá bậc nhất, bởi tất cả các hiện vật được khai quật đều có nguồn gốc từ triều đại nhà Đường. Đây là thời kỳ hoàng kim, không chỉ hùng mạnh về chính trị và rực rỡ về văn hóa, mà di sản của nó còn chứa đầy những hiện vật tinh xảo. Ngày nay, số lượng lăng mộ nhà Đường được khai quật hoàn toàn vẫn còn rất ít, điều này khiến kho báu Hejiacun trở nên đặc biệt quan trọng, có giá trị cao về mặt khảo cổ.

anh-chup-man-hinh-2026-04-19-115643.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

'Cô gái đóng băng' 500 năm, hé lộ nghi lễ hiến tế rùng rợn

Một thi thể nữ bí ẩn được khai quật từ tảng băng, khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp như thể vừa mới được chôn cất, kết quả xét nghiệm gây chấn động giới khảo cổ.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một xác ướp Inca được bảo quản cực kỳ tốt trên đỉnh núi Ampato. Đây là xác ướp nữ đóng băng đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó, núi Ampato, nằm ở dãy Andes của Peru, là một ngọn núi linh thiêng trong thần thoại Inca, mang đến bối cảnh văn hóa sâu sắc hơn cho phát hiện khảo cổ này.

Xác ướp có mái tóc đen dài, óng ả, cổ dài và cánh tay đầy đặn; khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như thể vừa mới được chôn cất. Cô nằm yên lặng trên đỉnh núi Ampato, được phủ một chiếc khăn choàng len alpaca nhiều màu sắc, trạng thái đóng băng cho thấy cô đã tồn tại ít nhất 500 năm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sự thật ly kỳ về lăng mộ tướng Tư Mã Ý

Một người dân làng đã khai quật được lăng mộ hoàng gia nghìn năm tuổi chỉ từ một nhát cuốc, danh tính người nằm trong lăng mộ được hé lộ.

Chắc hẳn ai cũng từng nghe đến Tư Mã Ý, vị tướng quyền lực của nước Ngụy thời Tam Quốc. Ông là một anh hùng thực sự, sở hữu cả trí tuệ và lòng dũng cảm, vượt xa Gia Cát Lượng. Đặc điểm nổi bật của ông là kín đáo và kiên nhẫn, cuối cùng, nhờ tham vọng sâu rộng và tài năng phi thường, gia tộc Tư Mã Ý đã thành công chiếm đoạt ngai vàng của Tào Ngụy, củng cố vị thế quyền lực tối cao.

Tuy nhiên, vị trí lăng mộ của Tư Mã Ý sau khi ông qua đời vẫn là một bí ẩn. Mặc dù đã có nhiều suy đoán về nơi chôn cất của ông trong suốt lịch sử, nhưng không có suy đoán nào được xác nhận. Điều đáng ngạc nhiên là, một nghìn năm sau, lăng mộ của Tư Mã Ý bất ngờ được phát hiện ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một khám phá gây chấn động toàn bộ cộng đồng khảo cổ học.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới