Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng mua bán pháo trái phép

Nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết, Nguyễn Văn Hai đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua bán pháo nổ kiếm lời.

Ngày 21/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Hai (SN 2004) ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Minh Trí (SN 2000) ở xã Tiến Thắng, Thành phố Hà Nội.

Trước đó, hồi 19h30 ngày 13/11, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hai đang vận chuyển 20 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống đi bán cho khách để kiếm lời.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện và thu giữ thêm 8 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và 5 quả pháo (dạng pháo trứng).

Điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác định: Khoảng đầu tháng 10/2025, nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Nguyễn Văn Hai đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua 30 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và mua của một người khác chưa rõ danh tính 5 quả pháo trứng với mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ và chứng minh các đối tượng đã buôn bán hàng cấm là pháo nổ với khối lượng trên 120kg.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.