Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng mua bán pháo trái phép

Nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết, Nguyễn Văn Hai đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua bán pháo nổ kiếm lời.

Thanh Hà

Ngày 21/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Hai (SN 2004) ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Minh Trí (SN 2000) ở xã Tiến Thắng, Thành phố Hà Nội.

Trước đó, hồi 19h30 ngày 13/11, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hai đang vận chuyển 20 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống đi bán cho khách để kiếm lời.

thanh-hoa.png
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện và thu giữ thêm 8 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và 5 quả pháo (dạng pháo trứng).

Điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác định: Khoảng đầu tháng 10/2025, nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Nguyễn Văn Hai đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua 30 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và mua của một người khác chưa rõ danh tính 5 quả pháo trứng với mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ và chứng minh các đối tượng đã buôn bán hàng cấm là pháo nổ với khối lượng trên 120kg.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.

#pháo hoa #mạng xã hội #mua bán #khởi tố #Thanh Hóa #pháo nổ

Bài liên quan

Xã hội

Triệt xoá đường dây buôn bán pháo hoa nổ quy mô lớn

Một đường dây buôn bán pháo nổ hoạt động liên tỉnh, với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, ẩn mình trên không gian mạng vừa bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Ngày 13/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt xóa thành công đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đó, đầu tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Đỗ Minh Trí (SN 2000, trú tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội) có hành vi bán pháo nổ trên không gian mạng nên đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt thanh niên sản xuất và buôn bán pháo nổ ở Nghệ An

Phan Minh Quang lên mạng xã hội mua các nguyên liệu để sản xuất pháo, sau khi ra thành phẩm thì trao đổi, mua bán với các đối tượng lạ để nhằm kiếm lời.

Ngày 29/7, thông tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Phan Minh Quang (SN 2008, trú xã Kim Bảng, Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và rà soát các hội nhóm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một tài khoản Facebook mang tên “Hùng Văn” có biểu hiện nghi vấn chế tạo, tàng trữ pháo tự chế.

Xem chi tiết

Buôn bán pháo nổ, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh lĩnh gần 14 năm tù

Bị cáo buộc về tội “Buôn bán hàng cấm”, Hồ Văn Hậu và Lê Khắc Chiến bị Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù giam.

Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa trực tuyến sơ thẩm xét xử các bị cáo Hồ Văn Hậu (SN 1996) và Lê Khắc Chiến (SN 1996), cùng trú tại thôn Toàn Thắng, xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Theo cáo trạng, do biết nhiều người có nhu cầu mua pháo hoa nổ trong dịp Tết, Hồ Văn Hậu đã liên lạc, bàn bạc và thống nhất với Lê Khắc Chiến mua pháo hoa nổ về bán kiếm lời. Ngay sau đó, Chiến chuyển cho Hậu 10 triệu đồng để đặt cọc mua pháo.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới