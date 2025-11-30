Hà Nội

Sống Khỏe

Thanh Hóa điều trị thành công ca uốn ván toàn thể hiếm gặp sau phẫu thuật

Bệnh nhân 61 tuổi thoát khỏi uốn ván toàn thể sau điều trị tích cực tại Thanh Hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm phòng và xử lý đúng cách.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa cứu sống bệnh nhân bị uốn ván toàn thể hiếm gặp sau phẫu thuật tắc ruột do hoại tử ruột non - thể bệnh đặc biệt nguy hiểm.

Trước đó, bệnh nhân là bà L.T.H., 61 tuổi, ở phường Hàm Rồng, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng, bí trung đại tiện. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tắc ruột do hoại tử ruột non và nhanh chóng chỉ định phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột hoại tử, nối ruột. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển ổn định.

Tuy nhiên, khoảng một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện cứng hàm, co cứng cơ toàn thân, nghi ngờ uốn ván toàn thể. Bệnh nhân được hội chẩn liên khoa và chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới điều trị chuyên sâu. Tại đây, tình trạng diễn biến nặng.

Hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân uốn ván toàn thể sau phẫu thuật/ Ảnh BV

Các bác sĩ đã khẩn trương áp dụng phác đồ điều trị toàn diện. Sau hơn 4 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

BSCKI Đỗ Xuân Tiến, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Trường hợp uốn ván sau phẫu thuật ổ bụng như bệnh nhân L.T.H rất hiếm gặp. Nhiều khả năng nguồn gây bệnh là nội sinh, xuất phát từ nha bào vi khuẩn tồn tại sẵn trong đường tiêu hóa và phát triển khi môi trường ruột bị hoại tử, thiếu oxy.

Bệnh uốn ván cần được điều trị kịp thời và hợp lý bởi người mắc bệnh rất dễ tử vong do ngạt thở. Ảnh minh hoạ/ Internet

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm phòng vắc xin uốn ván đầy đủ, đặc biệt ở người trưởng thành, phụ nữ mang thai, người có tiền sử phẫu thuật hoặc vết thương dù nhỏ, cần xử lý đúng cách và đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng kịp thời.

Ở Việt Nam, bệnh uốn ván xuất hiện tản phát ở khắp các tỉnh trong cả nước. Uốn ván toàn thể là thể bệnh uốn ván phổ biến và nặng nhất, với đặc trưng là tình trạng co cứng cơ toàn thân, ban đầu ảnh hưởng đến các cơ như hàm, cổ, vai, lưng, sau đó lan ra khắp cơ thể. Bệnh có thể gây co giật kịch phát nguy hiểm, đe dọa tính mạng do suy hô hấp và các biến chứng khác. Nguyên nhân gây bệnh do vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở. Vi khuẩn phát triển trong điều kiện yếm khí và tiết ra ngoại độc tố tetanospasmin.

Độc tố này tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây ra sự tăng trương lực cơ và các cơn co cứng.

