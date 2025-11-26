Hà Nội

Sống Khỏe

Chủ quan vết sước nhỏ, cụ ông suýt tử vong do biến chứng uốn ván

Đối với người tuổi hoặc những người làm việc thường xuyên tiếp xúc với kim loại, đất… nên tiêm nhắc lại vắc xin uốn ván mỗi 10 năm để duy trì hiệu quả bảo vệ.

Thúy Nga

Một vết xước nhỏ tưởng chừng vô hại đã khiến cụ ông 73 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch vì bệnh uốn ván. Câu chuyện là lời cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, đặc biệt ở người cao tuổi có bệnh nền và chưa tiêm phòng đầy đủ.

Khoảng một tuần trước nhập viện, khi đang sửa chữa đồ dùng trong nhà, ông vô tình bị vật kim loại gây vết thương nhỏ ở chân. Nghĩ chỉ là trầy xước nhẹ nên không đi khám.

Tuy nhiên vài ngày sau, người nhà nhận thấy ông có các dấu hiệu bất thường như mỏi hàm, khó há miệng, ăn uống khó khăn và thậm chí co giật khi nghe tiếng động mạnh. Lo lắng, gia đình nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện.

uon-van.jpg
Bệnh nhân nguy kịch do uốn ván - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, ông T. nhập viện trong tình trạng rất nặng: Suy hô hấp cấp, co cứng toàn thân, khó thở và kèm theo nhiều bệnh nền như đái tháo đường type 2, tim mạch và thoái hóa xương khớp.

Các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, dùng huyết thanh kháng uốn ván và chuyển ông vào Khoa Hồi sức Tích cực (ICU).

ThS.BS. Vũ Mạnh Nhân – Trưởng khoa Khoa Hồi sức Tích cực (ICU) cho biết, việc đặt nội khí quản vô cùng khó khăn do người bệnh đã cứng hàm và co cứng cơ toàn thân. Chúng tôi phải sử dụng thuốc giãn cơ để bảo đảm an toàn đường thở. Ngoài ra, cụ còn bị tụt huyết áp, thiểu niệu, nên phải tiến hành lọc máu liên tục (CRRT) và thở máy hỗ trợ

Kết quả hội chẩn với chuyên khoa Truyền nhiễm xác định ông mắc uốn ván nặng, các bác sĩ nhanh chóng áp dụng phác đồ điều trị tối ưu với huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh liều cao, mở khí quản và chăm sóc hồi sức chuyên sâu.

Sau hai tuần điều trị liên tục và theo dõi sát sao, ông T. đã cai được máy thở, nói chuyện được, hết cứng hàm và được chuyển khoa ngoài để tiếp tục phục hồi chức năng.

Trường hợp của ông T. là minh chứng cho sự tận tâm và năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Xuyên Á Long An. Nhờ phát hiện sớm, phối hợp đa chuyên khoa và ứng dụng các kỹ thuật hồi sức hiện đại, người bệnh đã được cứu sống ngoạn mục dù tiên lượng ban đầu rất nặng.

uon-van-1.png
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân suýt tử vong vì biến chứng uốn ván - Ảnh BVCC

"Người dân không nên xem nhẹ các vết thương nhỏ. Uốn ván là bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể gây co cứng cơ, suy hô hấp và tử vong.

Điều may mắn là bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc xin định kỳ, đặc biệt là phụ nữ mang thai cần được tiêm phòng đầy đủ để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Đối với người tuổi hoặc những người làm việc thường xuyên tiếp xúc với kim loại, đất, nông cụ… nên tiêm nhắc lại vắc xin uốn ván mỗi 10 năm để duy trì hiệu quả bảo vệ lâu dài", BS Nhân khuyến cáo.

Sống Khỏe

Điều trị thành công ca uốn ván toàn thể sau phẫu thuật tắc ruột

Trường hợp này cho thấy tính phức tạp của bệnh uốn ván. Dù quy trình phẫu thuật và chăm sóc được đảm bảo nghiêm ngặt, vi khuẩn nội sinh vẫn có thể phát triển.

Các bác sĩ khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã điều trị thành công một trường hợp uốn ván toàn thể sau phẫu thuật tắc ruột do hoại tử ruột non – một thể bệnh rất hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

1 tuần sau mổ về nhà phát bệnh uốn ván nguy kịch

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Liên tiếp 4 người nhập viện cấp cứu vì chó cắn

Mọi trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật cắn đều cần được xử trí y tế ngay, bao gồm rửa sạch vết thương đúng cách và nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bị chó nhà tấn công gây thương tích nặng và trong cùng ngày cũng ghi nhận thêm ba người khác bị chó cắn đến tiêm phòng dại.

Trước đó, chiều ngày 22/10, bà N.T.T (63 tuổi, ở Hưng Yên) bị chó nhà (giống Becgie Bỉ nặng khoảng 30kg) lao vào cắn khi đang cho ăn, trong lúc không có ai ở nhà. Bà vùng vẫy thoát ra ngoài và được hàng xóm đưa đến trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lúc 20h20 cùng ngày.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đề phòng uốn ván sau lũ lụt

Bệnh uốn ván dễ lây qua vết thương hở sau lũ, cần vệ sinh sạch sẽ và tiêm phòng đúng lịch để tránh biến chứng nguy hiểm.

Sau lũ, lụt rất nhiều bùn lầy, đất, cát và vô số chất thải từ con người đến các loại động vật làm cho môi trường hết sức bị ô nhiễm kèm theo sức đề kháng của con người cũng bị giảm sút do dinh dưỡng thiếu hụt làm cho bệnh tật xuất hiện.

Bên cạnh đó, trong lúc dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão lũ, người dân không tránh khỏi những va chạm, tay, chân rất dễ bị các vết xây xát, vết cứa của những vật sắc nhọn, dẫm phải các vật gỉ. Những vết thương tưởng chừng nhỏ này lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn uốn ván, có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Xem chi tiết

