Chủ quan vết sước nhỏ, cụ ông suýt tử vong do biến chứng uốn ván

Một vết xước nhỏ tưởng chừng vô hại đã khiến cụ ông 73 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch vì bệnh uốn ván. Câu chuyện là lời cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, đặc biệt ở người cao tuổi có bệnh nền và chưa tiêm phòng đầy đủ.

Khoảng một tuần trước nhập viện, khi đang sửa chữa đồ dùng trong nhà, ông vô tình bị vật kim loại gây vết thương nhỏ ở chân. Nghĩ chỉ là trầy xước nhẹ nên không đi khám.

Tuy nhiên vài ngày sau, người nhà nhận thấy ông có các dấu hiệu bất thường như mỏi hàm, khó há miệng, ăn uống khó khăn và thậm chí co giật khi nghe tiếng động mạnh. Lo lắng, gia đình nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện.

Bệnh nhân nguy kịch do uốn ván - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, ông T. nhập viện trong tình trạng rất nặng: Suy hô hấp cấp, co cứng toàn thân, khó thở và kèm theo nhiều bệnh nền như đái tháo đường type 2, tim mạch và thoái hóa xương khớp.

Các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, dùng huyết thanh kháng uốn ván và chuyển ông vào Khoa Hồi sức Tích cực (ICU).

ThS.BS. Vũ Mạnh Nhân – Trưởng khoa Khoa Hồi sức Tích cực (ICU) cho biết, việc đặt nội khí quản vô cùng khó khăn do người bệnh đã cứng hàm và co cứng cơ toàn thân. Chúng tôi phải sử dụng thuốc giãn cơ để bảo đảm an toàn đường thở. Ngoài ra, cụ còn bị tụt huyết áp, thiểu niệu, nên phải tiến hành lọc máu liên tục (CRRT) và thở máy hỗ trợ

Kết quả hội chẩn với chuyên khoa Truyền nhiễm xác định ông mắc uốn ván nặng, các bác sĩ nhanh chóng áp dụng phác đồ điều trị tối ưu với huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh liều cao, mở khí quản và chăm sóc hồi sức chuyên sâu.

Sau hai tuần điều trị liên tục và theo dõi sát sao, ông T. đã cai được máy thở, nói chuyện được, hết cứng hàm và được chuyển khoa ngoài để tiếp tục phục hồi chức năng.

Trường hợp của ông T. là minh chứng cho sự tận tâm và năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Xuyên Á Long An. Nhờ phát hiện sớm, phối hợp đa chuyên khoa và ứng dụng các kỹ thuật hồi sức hiện đại, người bệnh đã được cứu sống ngoạn mục dù tiên lượng ban đầu rất nặng.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân suýt tử vong vì biến chứng uốn ván - Ảnh BVCC