Thần kỳ cứu sống bệnh nhân ngừng tim 30 phút

Sau hơn 30 phút ép tim liên tục, cấp cứu hồi sinh tim phổi, điều thần kỳ đã xảy ra là tim bệnh nhân 42 tuổi đã đập trở lại.

Ngày 25/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân ngừng tim 30 phút do nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn hô hấp.

Trước đó, ngày 22/11, Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân N.H.Đ (SN 1983, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) với triệu chứng tức ngực, khó thở. Khi được đưa vào viện, bệnh nhân có biểu hiện mất ý thức, tím tái và được các bác sĩ xác định ngừng tim.

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân.

Được sự phối hợp của các bác sĩ Khoa cấp cứu chống độc, Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ ép tim, sốc điện, đặt nội khí quản. Sau 30 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân N.H.Đ đã có nhịp tim trở lại.

Ngay sau khi mạch và huyết áp ổn định, bệnh nhân được chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu. Kết quả chụp cho thấy, huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch vành phải (RCA), sau đó bệnh nhân được can thiệp hút ra một lượng lớn huyết khối và được tiến hành đặt 2 stent vào vị trí tắc. Can thiệp dòng chảy động mạch vành phải được tái lập lại, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh, tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch và được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã được cắt các loại thuốc vận mạch, rút nội khí quản và chuyển về Khoa Tim mạch điều trị tiếp.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, không đau ngực, không khó thở và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.