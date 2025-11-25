Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thần kỳ cứu sống bệnh nhân ngừng tim 30 phút

Sau hơn 30 phút ép tim liên tục, cấp cứu hồi sinh tim phổi, điều thần kỳ đã xảy ra là tim bệnh nhân 42 tuổi đã đập trở lại.

Hạo Nhiên

Ngày 25/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân ngừng tim 30 phút do nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn hô hấp.

Trước đó, ngày 22/11, Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân N.H.Đ (SN 1983, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) với triệu chứng tức ngực, khó thở. Khi được đưa vào viện, bệnh nhân có biểu hiện mất ý thức, tím tái và được các bác sĩ xác định ngừng tim.

z7259964826778f99b54d3f64c632e8a82a0ec5ba1f38ff29ba-17640565700631735049835.jpg
Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân.

Được sự phối hợp của các bác sĩ Khoa cấp cứu chống độc, Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ ép tim, sốc điện, đặt nội khí quản. Sau 30 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân N.H.Đ đã có nhịp tim trở lại.

Ngay sau khi mạch và huyết áp ổn định, bệnh nhân được chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu. Kết quả chụp cho thấy, huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch vành phải (RCA), sau đó bệnh nhân được can thiệp hút ra một lượng lớn huyết khối và được tiến hành đặt 2 stent vào vị trí tắc. Can thiệp dòng chảy động mạch vành phải được tái lập lại, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh, tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch và được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã được cắt các loại thuốc vận mạch, rút nội khí quản và chuyển về Khoa Tim mạch điều trị tiếp.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, không đau ngực, không khó thở và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

#Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh #cứu sống #bệnh nhân #ngừng tim #thần kỳ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông 63 tuổi bất ngờ đổ gục, hôn mê khi đang khám bệnh

Đang khám đau vùng thượng vị, bệnh nhân 63 tuổi bất ngờ đổ gục, ngừng tuần hoàn ngay trước mặt nhân viên y tế. 

Ngày 24/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới vừa tiếp nhận bệnh nhân ngừng hô hấp tuần hoàn được tiếp nhận từ tuyến dưới.

Bệnh nhân là ông P.V.M. (SN 1963, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình trong tình trạng hôn mê, thở bóp bóng qua nội khí quản, đồng tử 2 bên giãn, mạch bẹn không bắt được. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngừng hô hấp tuần hoàn (tình trạng tim ngừng đập và không còn thở, dẫn đến ngừng lưu thông máu, gây mất ý thức và đe dọa tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh nhân 19 tuổi ở TP HCM bị sốc nặng do sốt xuất huyết

Bệnh nhân 19 tuổi mắc sốt xuất huyết nặng, trải qua nhiều lần sốc, được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu vừa cứu sống cô gái trẻ 19 tuổi ở Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh bị sốt xuất huyết nặng, liên tiếp ba lần tái sốc trong hơn 24 giờ.

Cô gái là N.N.V.A., nhập viện ngày thứ 4 của bệnh, tình trạng mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục. Trước đó một ngày, bệnh nhân đã được chẩn đoán sốt xuất huyết. Bệnh nhân có tiền sử béo phì (BMI 28) - yếu tố nguy cơ khiến bệnh dễ chuyển nặng hơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới