Cứu sống người đàn ông 63 tuổi bất ngờ đổ gục, hôn mê khi đang khám bệnh

Ngày 24/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới vừa tiếp nhận bệnh nhân ngừng hô hấp tuần hoàn được tiếp nhận từ tuyến dưới.

Bệnh nhân là ông P.V.M. (SN 1963, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình trong tình trạng hôn mê, thở bóp bóng qua nội khí quản, đồng tử 2 bên giãn, mạch bẹn không bắt được. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngừng hô hấp tuần hoàn (tình trạng tim ngừng đập và không còn thở, dẫn đến ngừng lưu thông máu, gây mất ý thức và đe dọa tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời).

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới kích hoạt báo động đỏ, tiến hành hội chẩn cùng Khoa Nội tim mạch và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, vào lúc 8h sáng ngày 24/11, bệnh nhân P.V.M. (SN 1963), trú xã Lệ Ninh, được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau vùng thượng vị. Lúc này, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, tự đi vào phòng khám, giao tiếp được với bác sĩ.

Tuy nhiên, chỉ hơn một phút sau khi tiếp cận, bệnh nhân bất ngờ ngã vật xuống, toàn thân tím tái, sùi bọt mép, rơi vào trạng thái hôn mê.

Các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh báo Quảng Trị

Các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp bằng bóng Ambu, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng thuốc cấp cứu theo phác đồ và tiến hành sốc điện, khi xuất hiện rung thất trên monitor. Bệnh nhân được đặt nội khí quản để đảm bảo đường thở và duy trì oxy.

Sau 30 phút nỗ lực, tim bệnh nhân đập trở lại, mạch rõ, huyết áp cải thiện. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Khi ngừng tim, bạn phải nhanh chóng nhanh chóng tiến hành phương pháp cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh minh hoạ/Internet

"Mọi việc xảy ra quá nhanh, ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu. Khi đối mặt ngừng tuần hoàn, tốc độ và sự chính xác chính là chìa khóa giữ lại sự sống cho bệnh nhân. Trường hợp này cũng là lời nhắc nhở tới mọi người: Mọi cơn đau ngực, đau thượng vị bất thường đều có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch nguy hiểm, tuyệt đối không nên chủ quan hoặc trì hoãn việc đến cơ sở y tế", bác sĩ Đoàn Tuấn Anh chia sẻ.