Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông 63 tuổi bất ngờ đổ gục, hôn mê khi đang khám bệnh

Đang khám đau vùng thượng vị, bệnh nhân 63 tuổi bất ngờ đổ gục, ngừng tuần hoàn ngay trước mặt nhân viên y tế. 

Bình Nguyên

Ngày 24/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới vừa tiếp nhận bệnh nhân ngừng hô hấp tuần hoàn được tiếp nhận từ tuyến dưới.

Bệnh nhân là ông P.V.M. (SN 1963, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình trong tình trạng hôn mê, thở bóp bóng qua nội khí quản, đồng tử 2 bên giãn, mạch bẹn không bắt được. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngừng hô hấp tuần hoàn (tình trạng tim ngừng đập và không còn thở, dẫn đến ngừng lưu thông máu, gây mất ý thức và đe dọa tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời).

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới kích hoạt báo động đỏ, tiến hành hội chẩn cùng Khoa Nội tim mạch và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, vào lúc 8h sáng ngày 24/11, bệnh nhân P.V.M. (SN 1963), trú xã Lệ Ninh, được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau vùng thượng vị. Lúc này, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, tự đi vào phòng khám, giao tiếp được với bác sĩ.

Tuy nhiên, chỉ hơn một phút sau khi tiếp cận, bệnh nhân bất ngờ ngã vật xuống, toàn thân tím tái, sùi bọt mép, rơi vào trạng thái hôn mê.

Các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh báo Quảng Trị

Các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp bằng bóng Ambu, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng thuốc cấp cứu theo phác đồ và tiến hành sốc điện, khi xuất hiện rung thất trên monitor. Bệnh nhân được đặt nội khí quản để đảm bảo đường thở và duy trì oxy.

Sau 30 phút nỗ lực, tim bệnh nhân đập trở lại, mạch rõ, huyết áp cải thiện. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Khi ngừng tim, bạn phải nhanh chóng nhanh chóng tiến hành phương pháp cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh minh hoạ/Internet

"Mọi việc xảy ra quá nhanh, ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu. Khi đối mặt ngừng tuần hoàn, tốc độ và sự chính xác chính là chìa khóa giữ lại sự sống cho bệnh nhân. Trường hợp này cũng là lời nhắc nhở tới mọi người: Mọi cơn đau ngực, đau thượng vị bất thường đều có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch nguy hiểm, tuyệt đối không nên chủ quan hoặc trì hoãn việc đến cơ sở y tế", bác sĩ Đoàn Tuấn Anh chia sẻ.

Theo bác sĩ, hiện tượng ngưng tim xảy ra do rối loạn điện học trong tim, khi đó, chức năng bơm máu thường xuyên bị gián đoạn, ngăn máu lưu thông đến phần còn lại của cơ thể. Tình trạng sức khỏe này được gọi là rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều) và có thể gây ngừng toàn bộ hoạt động bơm máu của tim. Tình trạng này có thể xảy ra bất ngờ trong môi trường ngoài bệnh viện (ngoại viện) hoặc ngay cả khi bệnh nhân đang ở trong bệnh viện (nội viện).

Điều quan trọng cần biết khi tim ngừng đập đột ngột là một cấp cứu y tế. Nếu vấn đề sức khỏe này không được điều trị ngay lập tức, nó có thể dẫn đến đột tử, do tim không thể bơm máu và cung cấp oxy cho các bộ phận khác nhau của cơ thể, đặc biệt là não, bị tắc nghẽn.

Các yếu tố nguy cơ dẫn đến ngừng tim là tuổi tác, hút thuốc lá, rượu hoặc ma túy, tiền sử gia đình, tiền sử rối loạn nhịp tim và bệnh mạch vành. Các nguyên nhân hiếm gặp khác gây ngừng tim bao gồm dùng quá liều thuốc, các bất thường lớn về điện giải hoặc các cục máu đông lớn cắt đứt nguồn cung cấp máu đến phổi...

Việc nhanh chóng được hồi sinh tim phổi và tiến hành đưa người bị nạn đến bệnh viện càng nhanh càng tốt sau cơn ngừng tim, là một điều tối quan trọng và có tính chất cứu mạng.

Hầu hết các nạn nhân không qua khỏi vì những người cứu hộ không thực hiện được hô hấp nhân tạo hoặc sử dụng AED (máy khử rung tim tự động) để hồi sức cho bệnh nhân, hoặc xe cấp cứu không đến kịp thời.

