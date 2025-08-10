Hà Nội

Bạn đọc

Thắng lớn ở Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Anh Minh vẫn là 'ẩn số' đấu thầu

Vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 12 tỷ đồng tại cảng Cát Lái nhờ năng lực vượt trội, nhưng hồ sơ năm 2025 của Công ty Anh Minh lại cho thấy một "phong độ" trồi sụt khó lường với nhiều lần bị loại vì những lỗi sơ đẳng.

Hải Đăng

Mới đây, ngày 07/08/2025, một trong những gói thầu xây lắp quan trọng tại khu vực cảng biển lớn nhất nước đã có kết quả. Theo đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã chính thức phê duyệt cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết kế và Xây dựng Anh Minh (MSDN: 0313819559) trúng Gói thầu số 1 thuộc dự án “Di dời làn ra cổng B cảng Tân cảng Cát Lái”. Chiến thắng tại một dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, được một chủ đầu tư lớn là doanh nghiệp quân đội thẩm định, đã vẽ nên chân dung một nhà thầu đầy năng lực. Tuy nhiên, khi lật lại hồ sơ hoạt động của chính doanh nghiệp này trong năm 2025, một bức tranh hoàn toàn khác, đầy mâu thuẫn và bất ngờ lại hiện ra.

1a-9604.jpg
Nguồn MSC

Bức tranh toàn cảnh hoạt động đấu thầu năm 2025

Để có cái nhìn tổng quan, hoạt động của Công ty Anh Minh trong năm 2025 qua các tài liệu thu thập được có thể tóm tắt như sau:

STT
 Gói thầu / Chủ đầu tư
 Kết quả
 Lý do/Ghi chú
1
 Dự án di dời làn ra cổng B cảng Cát Lái / TCT Tân Cảng Sài Gòn
 Trúng thầu
 Thắng thầu về năng lực kỹ thuật.
2
 Dự án Nâng cấp, cải tạo hẻm 789 Tỉnh lộ 43 / BQLDA ĐTXD TP. Thủ Đức
 Trúng thầu
 Thắng thầu về giá.
3
 Dự án Sửa chữa... ĐH Lâm nghiệp / Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp
 Trúng thầu
 Được chỉ định thầu.
4
 Dự án sửa chữa QL1 - Phan Sơn / Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận
 Trượt thầu
 Xếp hạng 3 về giá.
5
 Dự án Sửa chữa đường số 10, P. Tam Bình / TT Ptriển Hạ tầng KT TP. Thủ Đức
 Trượt thầu
 Không đáp ứng tiêu chí cấp doanh nghiệp.
6
 Dự án Nâng cấp hẻm 199 Ngô Chí Quốc / TT Ptriển Hạ tầng KT TP. Thủ Đức
 Trượt thầu
 Không đạt năng lực & kinh nghiệm.
7
 Dự án Nâng cấp hẻm P. Long Thạnh Mỹ / UBND P. Long Thạnh Mỹ
 Trượt thầu
 Không đáp ứng tính hợp lệ của HSDT.

Chân dung nhà thầu: Doanh nghiệp nhỏ với "lịch sử" đấu thầu dày dạn

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết kế và Xây dựng Anh Minh do ông Phạm Đình Song làm Giám đốc, được thành lập ngày 21/05/2016. Dù có quy mô đăng ký là doanh nghiệp nhỏ với 15 nhân viên, công ty lại có lịch sử tham gia đấu thầu khá dày dạn. Thống kê cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 28 gói thầu, trúng 15 gói, trượt 11 gói và 2 gói đã bị hủy. Về năng lực chuyên môn, công ty có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Thi công công trình Dân dụng, Giao thông (đường bộ, cầu), và Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (thủy lợi).Với một hồ sơ năng lực và kinh nghiệm như vậy, chiến thắng của họ tại các gói thầu lớn là điều có cơ sở.

Từ chiến thắng ấn tượng...

Chiến thắng của Công ty Anh Minh tại cảng Cát Lái là một điểm sáng. Theo Quyết định số 3332/QĐ-TCg do Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, ký, Công ty Anh Minh đã trúng thầu với giá 12.741.521.620 đồng. Điều đáng nói, chiến thắng này không đến từ việc bỏ giá thấp nhất. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01-GS1/BC-TCGĐT ngày 14/07/2025 chỉ rõ, nhà thầu bỏ giá thấp nhất là Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật An Phát Đạt đã bị loại do “không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm sau 02 lần yêu cầu bổ sung làm rõ”. Năng lực này cũng đã được thể hiện qua việc trúng Gói thầu số 3 (giá 2,83 tỷ đồng) tại dự án Nâng cấp hẻm 789 Tỉnh lộ 43 , nơi họ vượt qua đối thủ là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi (bị xếp hạng 2).

...Đến những cú "sảy chân" khó hiểu

Trái ngược với hình ảnh chuyên nghiệp trên, Công ty Anh Minh lại liên tiếp bị loại ở nhiều gói thầu khác trong năm 2025, mà nguyên nhân đến từ những lỗi sơ đẳng.

Tại Gói số 4: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa đường số 10 (phường Tam Bình), nhà thầu này bị loại ngay từ vòng đánh giá tính hợp lệ. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 3073/2025/BCXT-NN ngày 24/06/2025 nêu rõ lý do: nhà thầu “không đáp ứng doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ” theo quy định. Trong cuộc đối đầu này, chiến thắng đã thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao.

Trước đó, tại Gói thầu số 4 thuộc dự án Nâng cấp hẻm 199 đường Ngô Chí Quốc, Công ty Anh Minh cùng hai nhà thầu khác là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Giao thông Cường Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thiên Phúc Châu đã bị loại. Báo cáo đánh giá số 425/BCĐG-AT ngày 25/04/2025 làm rõ hơn, Anh Minh bị đánh giá “Không đạt” về năng lực kinh nghiệm và đã không có văn bản trả lời yêu cầu làm rõ hồ sơ của bên mời thầu. Việc 3 trên 4 nhà thầu bị loại đã mở đường cho nhà thầu duy nhất còn lại là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang trúng thầu.

Thậm chí, ở gói thầu quy mô nhỏ hơn (giá 1,27 tỷ đồng) do UBND phường Long Thạnh Mỹ mời thầu, Công ty Anh Minh cũng bị loại từ "vòng gửi xe". Quyết định số KQ2500035239_2503050923 ngày 05/03/2025 cho thấy Anh Minh bị loại vì “Không đáp ứng tính hợp lệ của E-HSDT” , mà cụ thể là sai sót trong thư cam kết về bên thụ hưởng. Cùng bị loại ở vòng sau vì lý do kỹ thuật là Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc , mở đường cho Công ty TNHH Cát Thành Phát trúng thầu.

Góc nhìn pháp lý: đấu thầu qua mạng cần sự chỉn chu

Để có cái nhìn đa chiều, chúng tôi đã trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM. Ông Lập phân tích: “Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn đã quy định rất chặt chẽ về quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Việc bên mời thầu loại nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm là hoàn toàn đúng luật. Đây chính là những ‘hàng rào kỹ thuật’ cần thiết để đảm bảo chỉ những nhà thầu thực sự đủ năng lực mới được đi tiếp vào vòng xét giá, tránh tình trạng nhà thầu yếu kém thắng thầu bằng cách bỏ giá rẻ rồi thi công không đảm bảo chất lượng.”

Ông Lập nhấn mạnh thêm: “Việc một nhà thầu liên tiếp bị loại vì các lỗi như không đáp ứng cấp doanh nghiệp, sai sót trong thư cam kết, hay thậm chí không phản hồi yêu cầu làm rõ hồ sơ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị. Pháp luật đã tạo ra một sân chơi bình đẳng, nhưng để chiến thắng, bản thân nhà thầu phải thể hiện sự tôn trọng các quy tắc bằng một bộ hồ sơ chỉn chu và chính xác. Những sai sót lặp lại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của chính doanh nghiệp đó trên thị trường.”

Sự trồi sụt trong "phong độ" của Công ty Anh Minh là một minh chứng điển hình. Một mặt, họ có đủ năng lực để thắng những gói thầu phức tạp. Mặt khác, sự thiếu nhất quán và những sai sót không đáng có khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Điều này đặt ra câu hỏi không chỉ về chiến lược bỏ thầu mà còn về quy trình quản lý chất lượng nội bộ của chính nhà thầu. Hệ thống đấu thầu qua mạng chỉ thực sự hiệu quả khi cả chủ đầu tư và nhà thầu đều thượng tôn pháp luật và đề cao tính chuyên nghiệp.

Bạn đọc

Gói thầu 2 tỷ ở Vĩnh Long (mới): Vì sao chỉ một nhà thầu 'tân binh' tham dự?

Phân tích hồ sơ của Công ty Tâm Giang cho thấy một "tân binh" từ TP.HCM đã trúng thầu không đối thủ. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Bên mời thầu trong việc đảm bảo tính cạnh tranh theo Luật Đấu thầu.

Ở kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên nghịch lý về hiệu quả kinh tế giữa hai gói thầu thiết bị trường học tại tỉnh Vĩnh Long (mới). Vấn đề mấu chốt nằm ở gói thầu trị giá 2 tỷ đồng do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tâm Giang trúng thầu, nơi tính cạnh tranh dường như đã không tồn tại.

Chân dung nhà thầu "tân binh" thắng tuyệt đối

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thành Chương liên tiếp trúng hai gói thầu xây lắp tại Bù Đăng

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Thành Chương đã trúng liền hai gói thầu xây lắp quan trọng tại BQLDA khu vực Bù Đăng, khẳng định uy tín và năng lực thi công.

Liên tiếp thắng thầu

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương vừa được công bố trúng liên tiếp hai gói thầu xây lắp tại Ban quản lý dự án khu vực Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai (trước đây thuộc Bình Phước), gồm:

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu vật tư y tế 2,6 tỷ đồng tại Bình Thuận: Chỉ 1 nhà thầu tham gia

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (Bình Thuận) đã công khai kết quả mở thầu gói mua sắm công cụ, vật tư y tế hơn 2,6 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận, đã hoàn tất quy trình mở thầu gói thầu số 6 "Mua công cụ, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và y cụ xét nghiệm" với tổng giá trị dự toán lên đến 2.680.714.000 đồng. Đây là một trong những gói thầu quan trọng, nhằm đảm bảo nguồn vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của đơn vị.

Theo thông tin từ Quyết định số 85/QĐ-BVLG do Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi ký ngày 06/02/2025 , gói thầu này được thực hiện bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn được sử dụng là từ nguồn thu khám chữa bệnh của bệnh viện. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 12 tháng kể từ ngày ký.

Xem chi tiết

