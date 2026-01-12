Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong đầu tư công [Kỳ 3]

Các chuyên gia pháp lý và đấu thầu nhận định, việc tuân thủ quy trình chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ phải là hiệu quả kinh tế tối ưu cho ngân sách nhà nước.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu hơn 230 tỷ đồng tại Trường THPT Trung Phú được thực hiện trong bối cảnh pháp lý mới với Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025.

Nhận định về gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc nhà thầu bị loại do thiếu bảng thông số kỹ thuật là hoàn toàn đúng quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế, tỷ lệ tiết kiệm 3% cho một gói thầu hơn 238 tỷ đồng là mức thấp. Điều này đặt ra yêu cầu chủ đầu tư cần minh bạch hơn nữa trong khâu lập và thẩm định dự toán giá gói thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Trong đấu thầu xây lắp kết hợp thiết bị, khâu đánh giá kỹ thuật là cực kỳ quan trọng. Việc một liên danh bị loại vì lỗi hình thức kỹ thuật cơ bản khi đối đầu với những 'ông lớn' quen thuộc thường đặt ra những nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất trong quá trình dự thầu".

screen-shot-2026-01-12-at-114404.png
Ảnh minh hoạ

Dưới góc nhìn pháp lý về trách nhiệm giải trình, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ, các quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư. "Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của dự toán và kết quả lựa chọn nhà thầu. Các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp cần được các cơ quan thanh tra, kiểm toán lưu tâm để đảm bảo không có sự lãng phí nguồn lực công", Luật sư Vinh nhấn mạnh.

Dự án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Trung Phú là một dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 269 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Với thời gian thực hiện 4 năm cho toàn dự án, gói thầu xây lắp và thiết bị vừa được phê duyệt đóng vai trò then chốt. Dư luận kỳ vọng với năng lực đã được khẳng định, liên danh nhà thầu sẽ triển khai công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng cam kết trong hợp đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Minh bạch trong đầu tư công #Quy trình đấu thầu và hiệu quả kinh tế #Giám sát cộng đồng trong đấu thầu #Chính sách pháp luật về đấu thầu 2023 #Vai trò của hậu kiểm trong dự án xây dựng #Chất lượng và cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp

Bài liên quan

Bạn đọc

Soi năng lực liên danh vừa trúng gói thầu 230 tỷ đồng tại Củ Chi [Kỳ 2]

Cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều sở hữu bề dày kinh nghiệm với hàng chục gói thầu xây lắp và thiết bị quy mô lớn trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng (CBM) thành viên đứng đầu liên danh là một doanh nghiệp lớn có trụ sở tại số 93 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP HCM. Doanh nghiệp do bà Hoàng Thị Bạch Tuyết làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và có quy mô nhân sự khoảng 200 người.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy CBM là một "ông lớn" thực thụ khi đã tham gia 13 gói thầu, trúng 9 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 4.607 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu tại TP HCM rất cao (trúng 7/10 gói đã đấu). Một số dự án tiêu biểu mà CBM từng thực hiện có thể kể đến như: Gói thầu xây lắp tại dự án Cung Thiếu nhi Thành phố (hơn 977 tỷ đồng) hay gói thầu xây lắp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (hơn 688 tỷ đồng).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Củ Chi: Liên danh Trường THPT Trung Phú trúng thầu dự án hơn 230 tỷ [Kỳ 1]

Dự án xây dựng và nâng cấp Trường THPT Trung Phú vừa tìm được nhà thầu thực hiện với giá trúng thầu hơn 230 tỷ đồng, sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/12/2025, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM đã ký Quyết định số 1306/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị; Phá dỡ công trình hiện hữu. Gói thầu này thuộc dự án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Trung Phú, Củ Chi.

Gói thầu có mã số E-TBMT là IB2500535449-01, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Trước đó, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-DDCN ngày 01/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đức Huy trúng gói thầu y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tiết kiệm 0,89% [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy tham gia và trúng gói thầu cung cấp dụng cụ phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Ngày 13/12/2025, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Hoàng Bắc đã ký Quyết định số 3765/QĐ-BVĐHYD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Cung cấp công cụ dụng cụ lần 8 năm 2025 (Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép thận) (gồm 02 phần)". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy.

Theo dữ liệu từ hồ sơ thầu, giá gói thầu được phê duyệt là 1.915.000.000 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, giá trúng thầu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy là 1.897.805.000 đồng. Như vậy, qua công tác đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách bệnh viện chỉ 17.195.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 0,89%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới