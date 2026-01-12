Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong đầu tư công [Kỳ 3]

Các chuyên gia pháp lý và đấu thầu nhận định, việc tuân thủ quy trình chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ phải là hiệu quả kinh tế tối ưu cho ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu hơn 230 tỷ đồng tại Trường THPT Trung Phú được thực hiện trong bối cảnh pháp lý mới với Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025.

Nhận định về gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc nhà thầu bị loại do thiếu bảng thông số kỹ thuật là hoàn toàn đúng quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế, tỷ lệ tiết kiệm 3% cho một gói thầu hơn 238 tỷ đồng là mức thấp. Điều này đặt ra yêu cầu chủ đầu tư cần minh bạch hơn nữa trong khâu lập và thẩm định dự toán giá gói thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Trong đấu thầu xây lắp kết hợp thiết bị, khâu đánh giá kỹ thuật là cực kỳ quan trọng. Việc một liên danh bị loại vì lỗi hình thức kỹ thuật cơ bản khi đối đầu với những 'ông lớn' quen thuộc thường đặt ra những nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất trong quá trình dự thầu".

Dưới góc nhìn pháp lý về trách nhiệm giải trình, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ, các quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư. "Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của dự toán và kết quả lựa chọn nhà thầu. Các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp cần được các cơ quan thanh tra, kiểm toán lưu tâm để đảm bảo không có sự lãng phí nguồn lực công", Luật sư Vinh nhấn mạnh.

Dự án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Trung Phú là một dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 269 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Với thời gian thực hiện 4 năm cho toàn dự án, gói thầu xây lắp và thiết bị vừa được phê duyệt đóng vai trò then chốt. Dư luận kỳ vọng với năng lực đã được khẳng định, liên danh nhà thầu sẽ triển khai công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng cam kết trong hợp đồng.

