Gói thầu vật tư y tế 2,6 tỷ đồng tại Bình Thuận: Chỉ 1 nhà thầu tham gia

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (Bình Thuận) đã công khai kết quả mở thầu gói mua sắm công cụ, vật tư y tế hơn 2,6 tỷ đồng.

Thục Anh

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận, đã hoàn tất quy trình mở thầu gói thầu số 6 "Mua công cụ, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và y cụ xét nghiệm" với tổng giá trị dự toán lên đến 2.680.714.000 đồng. Đây là một trong những gói thầu quan trọng, nhằm đảm bảo nguồn vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của đơn vị.

Theo thông tin từ Quyết định số 85/QĐ-BVLG do Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi ký ngày 06/02/2025 , gói thầu này được thực hiện bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn được sử dụng là từ nguồn thu khám chữa bệnh của bệnh viện. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 12 tháng kể từ ngày ký.

Ngày 27/6/2025, Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cũng đã ký Quyết định phê duyệt E-HSMT (Hồ sơ mời thầu điện tử) cho gói thầu này , giao Công ty TNHH Tư vấn Tổng hợp Nhật Huy chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu. gói thầu này nhằm cung cấp các dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Nguồn vốn thực hiện được trích từ khoản thu khám chữa bệnh của đơn vị, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Quá trình đấu thầu đã trải qua hai lần gia hạn thời hạn nộp hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu. Lần đầu vào ngày 7/7 và lần thứ hai vào ngày 14/7. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu chính thức vào ngày 21/7, chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia.

01-2-3852.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Biên bản mở thầu ngày 21/07/2025, cho thấy chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng. Nhà thầu này đã chào giá dự thầu là 2.337.956.625 đồng, thấp hơn so với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu. Thời gian hiệu lực hồ sơ dự thầu là 90 ngày và bảo đảm dự thầu 40.000.000 đồng.

Danh mục mua sắm của gói thầu rất đa dạng, bao gồm 179 mặt hàng từ Adapter máy châm cứu, bàn Mayo, băng ca, cho đến các loại ống nghiệm, hóa chất xét nghiệm....

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng có địa chỉ tại Phường Hòa Hưng, TP HCM; thành lập năm 2014 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Nguyễn Bảo Trân.

Từ tháng 4/2016 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 328/497 gói, trượt 124 gói, 36 gói chưa có kết quả, 9 gói bị hủy. Tổng giá trị bao gồm cả liên danh hơn 324,831 tỷ đồng (có hơn 25,840 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 252,249 tỷ đồng còn lại là liên danh.

Bình Thuận: Biết gì về cặp nhà thầu y tế Hoàng Ánh Dương - Minh Hoàng

Hai nhà thầu thiết bị y tế cùng địa chỉ tại TP HCM liên tục hoán đổi vị trí "trúng - trượt" tại các gói thầu do Công ty TNHH tư vấn tổng hợp Nhật Huy tổ chức mời thầu.

Nghi vấn về mối liên hệ
Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Ánh Dương (Cty Hoàng Ánh Dương) có địa chỉ tại Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP HCM, được thành lập vào ngày 07/04/2004. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/09/2022, Cty Hoàng Ánh Dương có vốn điều lệ 34 tỷ đồng do bà Dương Thùy Dương (SN 1965) là người đại diện pháp luật.
Xem chi tiết

Bình Thuận: Cty Minh Hoàng trúng gói vật tư y tế hơn 3 tỷ

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vừa phê duyệt gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2024, trị giá hơn 3 tỷ đồng cho Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Minh Hoàng.

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Cụ thể, ngày 05/02/2025, ông Lý Đức Trung – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tuy Phong đã ký Quyết định số KQ2400584002_2502051016 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu mua sắm các loại hoá chất, y cụ, dung dịch sát khuẩn, vật tư y tế tiêu hao năm 2024.
Xem chi tiết

