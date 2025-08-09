Gói thầu vật tư y tế 2,6 tỷ đồng tại Bình Thuận: Chỉ 1 nhà thầu tham gia

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận, đã hoàn tất quy trình mở thầu gói thầu số 6 "Mua công cụ, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và y cụ xét nghiệm" với tổng giá trị dự toán lên đến 2.680.714.000 đồng. Đây là một trong những gói thầu quan trọng, nhằm đảm bảo nguồn vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của đơn vị.

Theo thông tin từ Quyết định số 85/QĐ-BVLG do Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi ký ngày 06/02/2025 , gói thầu này được thực hiện bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn được sử dụng là từ nguồn thu khám chữa bệnh của bệnh viện. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 12 tháng kể từ ngày ký.

Ngày 27/6/2025, Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cũng đã ký Quyết định phê duyệt E-HSMT (Hồ sơ mời thầu điện tử) cho gói thầu này , giao Công ty TNHH Tư vấn Tổng hợp Nhật Huy chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu. gói thầu này nhằm cung cấp các dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Nguồn vốn thực hiện được trích từ khoản thu khám chữa bệnh của đơn vị, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Quá trình đấu thầu đã trải qua hai lần gia hạn thời hạn nộp hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu. Lần đầu vào ngày 7/7 và lần thứ hai vào ngày 14/7. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu chính thức vào ngày 21/7, chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Biên bản mở thầu ngày 21/07/2025, cho thấy chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng. Nhà thầu này đã chào giá dự thầu là 2.337.956.625 đồng, thấp hơn so với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu. Thời gian hiệu lực hồ sơ dự thầu là 90 ngày và bảo đảm dự thầu 40.000.000 đồng.

Danh mục mua sắm của gói thầu rất đa dạng, bao gồm 179 mặt hàng từ Adapter máy châm cứu, bàn Mayo, băng ca, cho đến các loại ống nghiệm, hóa chất xét nghiệm....