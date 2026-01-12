Luật Đấu thầu 2023 và bài toán hiệu quả tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM [Kỳ 3]

Việc chỉ duy nhất 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư.

Trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính từ 01/07/2025, công tác quản lý đầu tư công và mua sắm tại TP HCM càng đòi hỏi sự khắt khe về tính minh bạch. Gói thầu "Cung cấp công cụ dụng cụ lần 8 năm 2025" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mời thầu là một ví dụ điển hình cho thấy những thách thức trong việc đảm bảo tính cạnh tranh thực chất.

Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật số 57/2024, số 90/2025 sửa đổi bổ sung, cũng như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xác định giá gói thầu và tính hợp lý của các yêu cầu kỹ thuật. Tại gói thầu này, việc chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và trúng thầu với giá gần như tương đương giá dự toán (tiết kiệm 0,89%) đặt ra nghi vấn về tính khả thi của hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Đáng lưu ý, hồ sơ mời thầu do Tổ Chuyên gia lập và được phê duyệt bởi Quyết định số 3183/QĐ-BVĐHYD ngày 25/10/2025. Thành phần Tổ Chuyên gia gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Hữu Thịnh làm Tổ trưởng. Dù Tổ Chuyên gia khẳng định quá trình đấu thầu đảm bảo tính công bằng và minh bạch, nhưng thực tế "một mình một ngựa" của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy vẫn khiến hiệu quả kinh tế của gói thầu chưa đạt kỳ vọng.

Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về việc xử lý tình huống trong đấu thầu khi chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại một đơn vị thì chủ đầu tư cần rà soát lại xem các tiêu chuẩn kỹ thuật có vô tình tạo ra rào cản kỹ thuật hay không, hoặc việc khảo sát giá thị trường có thực sự sát thực tế."

Bên cạnh đó, việc thực hiện mua sắm này sử dụng Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, một nguồn tài chính tự chủ của bệnh viện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐT của Hội đồng Trường Đại học Y Dược TP HCM. Do đó, việc tiết kiệm ngân sách bệnh viện cũng chính là bảo vệ quyền lợi của người bệnh và sự phát triển bền vững của cơ quan y tế.

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy trúng thầu danh mục dụng cụ y tế, từ kéo phẫu tích, nhíp không chấn thương đến các bộ banh bụng Ricard. Tổng giá trị trúng thầu cuối cùng là 1.897.805.000 đồng.

Để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, đặc biệt là Luật Đấu thầu 2023 và các quy định mới năm 2025, việc giám sát quá trình bàn giao, nghiệm thu và chất lượng thực tế của các thiết bị này sau khi trúng thầu cần được thực hiện một cách nghiêm túc.

