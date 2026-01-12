Hà Nội

Luật Đấu thầu 2023 và bài toán hiệu quả tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM [Kỳ 3]

Việc chỉ duy nhất 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư.

Hải Anh

Trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính từ 01/07/2025, công tác quản lý đầu tư công và mua sắm tại TP HCM càng đòi hỏi sự khắt khe về tính minh bạch. Gói thầu "Cung cấp công cụ dụng cụ lần 8 năm 2025" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mời thầu là một ví dụ điển hình cho thấy những thách thức trong việc đảm bảo tính cạnh tranh thực chất.

Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật số 57/2024, số 90/2025 sửa đổi bổ sung, cũng như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xác định giá gói thầu và tính hợp lý của các yêu cầu kỹ thuật. Tại gói thầu này, việc chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và trúng thầu với giá gần như tương đương giá dự toán (tiết kiệm 0,89%) đặt ra nghi vấn về tính khả thi của hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Đáng lưu ý, hồ sơ mời thầu do Tổ Chuyên gia lập và được phê duyệt bởi Quyết định số 3183/QĐ-BVĐHYD ngày 25/10/2025. Thành phần Tổ Chuyên gia gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Hữu Thịnh làm Tổ trưởng. Dù Tổ Chuyên gia khẳng định quá trình đấu thầu đảm bảo tính công bằng và minh bạch, nhưng thực tế "một mình một ngựa" của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy vẫn khiến hiệu quả kinh tế của gói thầu chưa đạt kỳ vọng.

screen-shot-2026-01-12-at-112629.png

Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về việc xử lý tình huống trong đấu thầu khi chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại một đơn vị thì chủ đầu tư cần rà soát lại xem các tiêu chuẩn kỹ thuật có vô tình tạo ra rào cản kỹ thuật hay không, hoặc việc khảo sát giá thị trường có thực sự sát thực tế."

Bên cạnh đó, việc thực hiện mua sắm này sử dụng Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, một nguồn tài chính tự chủ của bệnh viện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐT của Hội đồng Trường Đại học Y Dược TP HCM. Do đó, việc tiết kiệm ngân sách bệnh viện cũng chính là bảo vệ quyền lợi của người bệnh và sự phát triển bền vững của cơ quan y tế.

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy trúng thầu danh mục dụng cụ y tế, từ kéo phẫu tích, nhíp không chấn thương đến các bộ banh bụng Ricard. Tổng giá trị trúng thầu cuối cùng là 1.897.805.000 đồng.

Để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, đặc biệt là Luật Đấu thầu 2023 và các quy định mới năm 2025, việc giám sát quá trình bàn giao, nghiệm thu và chất lượng thực tế của các thiết bị này sau khi trúng thầu cần được thực hiện một cách nghiêm túc.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc

Công ty Đức Huy: Từ nhà thầu Khánh Hòa đến vị thế áp đảo tại các bệnh viện TP HCM [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới gần 92%, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy đang là cái tên quen thuộc trong danh sách trúng thầu của nhiều bệnh viện lớn.

Ở kỳ trước, Báo Tri thức và cuộc sống đã thông tin về việc Công ty Đức Huy trúng gói thầu y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược với tỷ lệ tiết kiệm 0,89%. Có trụ sở tại số 218/18 Đồng Nai, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa, nhưng địa bàn hoạt động mạnh nhất của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy lại nằm tại TP HCM. Tính đến tháng 12/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 38 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, chỉ trượt duy nhất 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu độc lập ghi nhận đạt hơn 36,3 tỷ đồng.

Tại TP HCM, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy đã tham gia 30 gói thầu và trúng tới 27 gói. Trong số các khách hàng "ruột", Bệnh viện Quân y 175 là đơn vị có quan hệ mật thiết nhất khi doanh nghiệp này trúng 9/10 gói thầu tại đây với tổng giá trị hơn 31,3 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đức Huy trúng gói thầu y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tiết kiệm 0,89% [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy tham gia và trúng gói thầu cung cấp dụng cụ phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Ngày 13/12/2025, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Hoàng Bắc đã ký Quyết định số 3765/QĐ-BVĐHYD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Cung cấp công cụ dụng cụ lần 8 năm 2025 (Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép thận) (gồm 02 phần)". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy.

Theo dữ liệu từ hồ sơ thầu, giá gói thầu được phê duyệt là 1.915.000.000 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, giá trúng thầu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy là 1.897.805.000 đồng. Như vậy, qua công tác đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách bệnh viện chỉ 17.195.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 0,89%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vạn Thành Đạt trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Ban Bình Thạnh: Tiết kiệm ngân sách mức "tượng trưng"? [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 11/12/2025, Công ty Vạn Thành Đạt liên tiếp được Ban QLDA Bình Thạnh phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp và vắng bóng tính cạnh tranh.

Những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (Ban QLDA Bình Thạnh) trở nên sôi động với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án duy tu, sửa chữa hạ tầng. Nổi bật trong số đó là Công ty Cổ phần Xây dựng Vạn Thành Đạt (Vạn Thành Đạt) với cú "đúp" trúng thầu sát nút trong cùng một ngày.

Cú "đúp" trúng thầu sát giá dự toán

Xem chi tiết

