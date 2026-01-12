Công ty Thiết bị Phú Đăng trúng thầu sát giá tại Tây Ninh và TP HCM [Kỳ 1]

Nhiều gói thầu thiết bị giáo dục do Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị Phú Đăng thực hiện ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặt ra dấu hỏi về hiệu quả sử dụng ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị Phú Đăng (Mã số doanh nghiệp: 0309245037; Trụ sở tại Phường Hòa Hưng, TP HCM) là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục. Quan sát các dữ liệu đấu thầu trong năm 2025 cho thấy, doanh nghiệp này liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu có giá trị lớn nhưng mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại ở mức rất khiêm tốn.

Cụ thể, tại tỉnh Long An cũ, ngày 13/05/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, ông Nguyễn Quang Thái đã ký Quyết định số KQ2500122107_2505131524 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị bàn ghế, thiết bị phòng học ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật năm 2025" (Mã số TBMT: IB2500122107). Đơn vị trúng thầu là Liên danh Hòa Đăng Anh, trong đó Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị Phú Đăng là thành viên. Giá trúng thầu của liên danh là 63.958.531.300 đồng, so với giá gói thầu 66.560.722.000 đồng, mức tiết kiệm đạt khoảng 3,9%..

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên nhà thầu này trúng thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Long An. Trước đó, vào tháng 09/2024, liên danh giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh và Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị Phú Đăng cũng đã trúng Gói thầu số 2 năm 2024 với giá trị 52.876.335.000 đồng theo Quyết định số 1169/QĐ-SGDĐT do ông Nguyễn Quang Thái ký ngày 09/09/2024..

Không chỉ dừng lại ở các gói thầu quy mô tỉnh, tại cấp quận huyện ở TP HCM, nhà thầu Phú Đăng cũng ghi dấu ấn với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp". Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại gói thầu cung cấp lắp đặt trang thiết bị cho Trường Mầm non Quận 10 (Mã TBMT: IB2500500594), doanh nghiệp này trúng thầu độc lập với giá 1.169.000.000 đồng. So với giá dự toán 1.176.326.280 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ hơn 7 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm là 0,62%. Quyết định phê duyệt số 889/QĐ-BQLKV10 được ký bởi Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 10 vào ngày 17/12/2025.

Tương tự, tại Trường Trung học cơ sở Lạc Hồng (Mã TBMT: IB2500564187), đơn vị này cũng trúng thầu gói mua sắm trang thiết bị theo Quyết định số 138/QĐ-LH ngày 18/12/2025 với giá trúng thầu 968.100.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,49%.

Việc nhà thầu thường xuyên trúng thầu với giá sát nút giá dự toán, đặc biệt trong các tình huống "một mình một chợ" (chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia) khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu tại các đơn vị này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

