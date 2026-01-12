Hà Nội

Công ty Thiết bị Phú Đăng trúng thầu sát giá tại Tây Ninh và TP HCM [Kỳ 1]

Nhiều gói thầu thiết bị giáo dục do Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị Phú Đăng thực hiện ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặt ra dấu hỏi về hiệu quả sử dụng ngân sách.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị Phú Đăng (Mã số doanh nghiệp: 0309245037; Trụ sở tại Phường Hòa Hưng, TP HCM) là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục. Quan sát các dữ liệu đấu thầu trong năm 2025 cho thấy, doanh nghiệp này liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu có giá trị lớn nhưng mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại ở mức rất khiêm tốn.

Cụ thể, tại tỉnh Long An cũ, ngày 13/05/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, ông Nguyễn Quang Thái đã ký Quyết định số KQ2500122107_2505131524 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị bàn ghế, thiết bị phòng học ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật năm 2025" (Mã số TBMT: IB2500122107). Đơn vị trúng thầu là Liên danh Hòa Đăng Anh, trong đó Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị Phú Đăng là thành viên. Giá trúng thầu của liên danh là 63.958.531.300 đồng, so với giá gói thầu 66.560.722.000 đồng, mức tiết kiệm đạt khoảng 3,9%..

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên nhà thầu này trúng thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Long An. Trước đó, vào tháng 09/2024, liên danh giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh và Công ty TNHH Xây dựng Thiết bị Phú Đăng cũng đã trúng Gói thầu số 2 năm 2024 với giá trị 52.876.335.000 đồng theo Quyết định số 1169/QĐ-SGDĐT do ông Nguyễn Quang Thái ký ngày 09/09/2024..

Không chỉ dừng lại ở các gói thầu quy mô tỉnh, tại cấp quận huyện ở TP HCM, nhà thầu Phú Đăng cũng ghi dấu ấn với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp". Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại gói thầu cung cấp lắp đặt trang thiết bị cho Trường Mầm non Quận 10 (Mã TBMT: IB2500500594), doanh nghiệp này trúng thầu độc lập với giá 1.169.000.000 đồng. So với giá dự toán 1.176.326.280 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ hơn 7 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm là 0,62%. Quyết định phê duyệt số 889/QĐ-BQLKV10 được ký bởi Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 10 vào ngày 17/12/2025.

Tương tự, tại Trường Trung học cơ sở Lạc Hồng (Mã TBMT: IB2500564187), đơn vị này cũng trúng thầu gói mua sắm trang thiết bị theo Quyết định số 138/QĐ-LH ngày 18/12/2025 với giá trúng thầu 968.100.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,49%.

Việc nhà thầu thường xuyên trúng thầu với giá sát nút giá dự toán, đặc biệt trong các tình huống "một mình một chợ" (chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia) khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu tại các đơn vị này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Bản đồ phủ sóng của nhà thầu Phú Đăng: Mối liên kết cùng đối tác "ruột"

Công ty Ngọc Pháp tại gói thầu xây dựng trường học hơn 76 tỷ đồng [Kỳ 1]

Gói thầu xây lắp Trường tiểu học và trung học cơ sở Sông Mây vừa tìm được nhà thầu đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật và tài chính...

Ngày 24/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 03 Lê Thanh Trực đã ký Quyết định số 331/QĐ-QLDAKV03 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trường TH - THCS Sông Mây. Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp có địa chỉ tại Phường Tân Triều, Đồng Nai.

Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Mai Xuân: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty Mai Xuân cho thấy, bên cạnh những gói thầu cạnh tranh, vẫn tồn tại những gói thầu số lượng đối thủ tham gia hạn chế hoặc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa cao.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế là những mục tiêu hàng đầu của Luật Đấu thầu. Qua phân tích hồ sơ trúng thầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân, có thể thấy nhiều khía cạnh đa chiều.

Những gói thầu ít đối thủ

Nhà thầu Mai Xuân và những gói thầu tại Ban QLDA Dân dụng Công nghiệp TP HCM [Kỳ 3]

Hai gói thầu thiết bị y tế tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng trúng trong tháng 10/2025 cho thấy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Nhà thầu Mai Xuân và Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chủ đầu tư mang lại doanh thu lớn nhất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân.

Trúng thầu sát ngày

