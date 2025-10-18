Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Thẩm phán ở Ecuador bị bắn tử vong khi đang đưa con đến trường

Một Thẩm phán tòa án hình sự Ecuador đã bị bắn tử vong bên ngoài một trường học khi đang đưa con đến trường. 

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, Thẩm phán Marcos Mendoza đã bị bắn tử vong tại thị trấn Montecristi, phía tây tỉnh Manabi, nơi tội phạm bạo lực đang gia tăng.

Các báo cáo sơ bộ cho biết, một kẻ tấn công có vũ trang đi xe máy đã chặn đường Thẩm phán Marcos Mendoza và nổ súng khi ông đang đưa con đến trường.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và thu thập bằng chứng để phục vụ cho cuộc điều tra.

thamphan.png
Các nhà chức trách Ecuador đã mở cuộc điều tra vụ sát hại Thẩm phán Marcos Mendoza. Ảnh: Xinhua.

Theo báo cáo, vị thẩm phán này có liên quan đến một vụ án rửa tiền đang được Văn phòng Tổng chưởng lý điều tra.

"Hơn chục người liên quan đến vụ án đang bị truy tố, bao gồm Jose Adolfo Macias Villamar, biệt danh "Fito", kẻ buôn bán ma túy khét tiếng ở Ecuador và là thủ lĩnh của nhóm tội phạm có tổ chức Los Choneros", báo cáo cho biết thêm.

Trong một tuyên bố hôm 16/10, Hiệp hội Thẩm phán Ecuador đã lên án vụ sát hại Thẩm phán Mendoza, kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện và các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho các quan chức tư pháp.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ít nhất 15 thẩm phán hoặc công tố viên đã bị sát hại ở Ecuador kể từ năm 2022.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ứng viên Tổng thống Colombia bị bắn khi vận động tranh cử hồi tháng 6/2025

Nguồn video: Nhân Dân
#Bạo lực tội phạm tại Ecuador #Sát hại thẩm phán #Tội phạm có tổ chức #thẩm phán ecuador bị sát hại #thẩm phán ecuador bị bắn tử vong

Bài liên quan

Thế giới

Nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk nhận tội?

Tyler Robinson, nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, được cho là đã nhận tội giết người trong một cuộc trò chuyện trực tuyến trước khi bị bắt giữ.

Theo Daily Mail ngày 15/9, Tyler Robinson, nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk - một đồng minh của Tổng thống Trump, được cho là đã nhận tội giết người trong một cuộc trò chuyện trực tuyến trước khi bị bắt giữ.

"Tôi có tin xấu dành cho tất cả mọi người. Hôm qua là tôi ở UVU (Đại học Utah Valley). Tôi xin lỗi vì tất cả chuyện này", Robinson được cho là đã viết trong một tin nhắn trên nền tảng Discord, tờ The Washington Post đưa tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Hàng chục dân thường bị bắt cóc, sát hại ở Nigeria

Ít nhất 38 người bị bắt cóc tại một ngôi làng ở bang Zamfara, miền bắc Nigeria, đã bị sát hại.

Theo RT, đài truyền hình địa phương Channels Television đưa tin ngày 29/7, ít nhất 38 con tin tại một ngôi làng ở bang Zamfara đã bị sát hại dù đã trả khoản tiền chuộc để được thả.

Người đứng đầu chính quyền địa phương Mannir Haidara Kaura cho biết, các nạn nhân nằm trong số 56 người bị bắt cóc từ làng Banga vào tháng 3/2025.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ bắt giữ nghi phạm dọa sát hại Tổng thống Trump

Một người đàn ông ở Texas (Mỹ) đã bị bắt giữ với cáo buộc đe dọa sát hại Tổng thống Donald Trump.

Theo RT, lời đe dọa được đưa ra trước chuyến thăm dự kiến của ông Trump tới vùng Texas Hill Country hôm 11/7.

Bộ Tư pháp Mỹ thông tin, nghi phạm Robert Herrera, 52 tuổi, được cho là đã bình luận trên trang Facebook của một hãng tin địa phương về chuyến thăm của Tổng thống Trump với nội dung: "Tôi sẽ không (bắn) trượt", kèm theo một bức ảnh chụp ông Trump sau vụ ám sát hụt tại Butler, Pennsylvania, hồi năm 2024.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới