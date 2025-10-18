Thẩm phán ở Ecuador bị bắn tử vong khi đang đưa con đến trường

Một Thẩm phán tòa án hình sự Ecuador đã bị bắn tử vong bên ngoài một trường học khi đang đưa con đến trường.

Theo Tân Hoa Xã, Thẩm phán Marcos Mendoza đã bị bắn tử vong tại thị trấn Montecristi, phía tây tỉnh Manabi, nơi tội phạm bạo lực đang gia tăng.

Các báo cáo sơ bộ cho biết, một kẻ tấn công có vũ trang đi xe máy đã chặn đường Thẩm phán Marcos Mendoza và nổ súng khi ông đang đưa con đến trường.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và thu thập bằng chứng để phục vụ cho cuộc điều tra.

Các nhà chức trách Ecuador đã mở cuộc điều tra vụ sát hại Thẩm phán Marcos Mendoza. Ảnh: Xinhua.

Theo báo cáo, vị thẩm phán này có liên quan đến một vụ án rửa tiền đang được Văn phòng Tổng chưởng lý điều tra.

"Hơn chục người liên quan đến vụ án đang bị truy tố, bao gồm Jose Adolfo Macias Villamar, biệt danh "Fito", kẻ buôn bán ma túy khét tiếng ở Ecuador và là thủ lĩnh của nhóm tội phạm có tổ chức Los Choneros", báo cáo cho biết thêm.

Trong một tuyên bố hôm 16/10, Hiệp hội Thẩm phán Ecuador đã lên án vụ sát hại Thẩm phán Mendoza, kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện và các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho các quan chức tư pháp.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ít nhất 15 thẩm phán hoặc công tố viên đã bị sát hại ở Ecuador kể từ năm 2022.

