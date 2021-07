Những chuyện tình vụng trộm chấn động trong lịch sử thế giới

1. Mary Godwin và Percy Bysshe Shelley được xem là một trong những chuyện tình nóng bỏng nhất lịch sử. Năm 1814, ở khu vực gần ngôi mộ của người mẹ đã khuất, Mary Godwin và anh chàng Percy Bysshe Shelley - một nhà thơ trẻ đầy mộng mơ đã hẹn hò một cách bí mật. Lúc đó, Mary với 16 tuổi và Shelley tuy 21 tuổi nhưng đã lấy vợ. Giữa hai người chớm nở một thứ cảm xúc kỳ lạ, họ quyện vào nhau và dần dần không thể tách rời. Sau đó, Mary mang thai và Shelley vì quá mê mẩn cô nhân tình cũng bắt đầu lạnh nhạt với người vợ. Sau khi vợ của Shelley bị chết đuối tại công viên Hyde, Shelley và Mary làm đám cưới. Tuy nhiên, không may vài năm sau đó, Shelley gặp nạn trên biển và trái tim của ông được Mary mang theo đến suốt đời. 2. Catherine the Great và Grigory Potemkin là vị hoàng đế rất nổi tiếng trong lịch sử nước Nga và thế giới. Bà là một người phụ nữ đầy quyền lực, nhiều tham vọng nhưng cũng rất dễ dãi. Trong số các cận thần, nữ hoàng rất chú ý tới Grigory Potemkin - người đã từng là cố vấn cho chồng của bà. Sau cuộc đảo chính, Czar Peter III bị ám sát, Catherine đại đế và Potemkin công khai mối tình và cùng nhau cai trị Đế chế Nga. Theo nhiều đánh giá, đây được xem là một trong những mối tình vĩ đại nhất và là sự kết hợp chính trị thành công nhất trong lịch sử nhân loại. 3. Charles Dickens và Nelly Ternan một chuyện tình khó giải thích và gây tranh cãi nhất lịch sử. Một người đàn ông 45 tuổi đã có vợ và 3 đứa con khi đang ở trong thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp lại phải lòng một cô gái ngây thơ mà chỉ lớn hơn cô con gái út của ông một tuổi. Mối tình vụng trộm nhưng đầy cuồng nhiệt này đã kéo dài 13 năm cho đến khi Charles qua đời và luôn để lại cho nhân loại những điều bí ẩn. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu, sự xuất hiện của Nelly đã ít nhiều ảnh hưởng đến những sáng tác vào thời gian đó của Charles Dickens Bằng chứng là nhân vật Lucy Manette trong A Tale of Two Cities, Estella Magwitch trong Great Expectations hay Bella Wilfer trong Our mutual friend.... dường như là hình ảnh của Nelly trong đời thực. 4. Chuyện tình của Henry VIII và Anne Boleyn đã trở thành đề tài truyền cảm hứng cho nhiều nhà làm phim và các nhà tiểu thuyết. Anne Boleyn là một cô gái có lối sống buông thả và đầy dục vọng. Tính cách này đã nhanh chóng được vua Henry nhận biết và nhà vua bắt đầy say mê nàng từ đó. Thế nhưng, vì có sự khác biệt về địa vị, Anne kiên quyết không làm tình nhân của vua mà muốn danh chính ngôn thuận làm vợ. Luật pháp thời đó không chấp thuận, do đàn ông không thể ly hôn và cũng được phép lấy hai vợ. Henry vì tình yêu cuồng dại của mình đã quyết định ly khai nhà thờ Anh ra khỏi Tòa Thánh La Mã, phế truất Giáo hoàng Anh và tự lập riêng dòng Thiên chúa giáo Anh quốc, cho phép các cặp vợ chồng được quyền ly dị. Sau đó nhà vua ly dị hoàng hậu Catherine để cưới Anne Boleyn. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm, 11 tháng, 21 ngày. Anne vì thói xấc xược, kiêu ngạo cũng như không thể sinh hạ được hoàng tử đã phải gánh bi kịch bị chặt đầu do chính nhà vua trừng phạt. 5. Elizabeth Taylor và Richard Burton là chuyện tình được phát triển sau khi họ thủ vai Antony và Cleopatra trong bộ phim Nữ hoàng Cleopatra. Khi ấy Burton đã 37 tuổi và có vợ là Sybil Williams. Còn Taylor 30 tuổi, 3 con và đang trong cuộc hôn nhân thứ 4 với ca sĩ Eddie Fisher. Mặc dù yêu nhau say đắm, nhưng sau 10 năm chung sống 2 người đã ly hôn, tái hôn sau 16 tháng và cuối cùng kết thúc trong cảnh mỗi người một ngả. Đây là một mối tình được xem là "bê bối" nhất trong lịch sử và có ảnh hưởng rất lớn tới văn hóa đại chúng. Mời các bạn xem video: Địa đạo Củ Chi - 250km lịch sử. Nguồn: VTV

