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Giới tính - Gia đình

Thai phụ 36 tuần thoát cửa tử sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa cứu sống một sản phụ mang thai 36 tuần bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông, đồng thời đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Thúy Nga

Kết quả chụp CT và MRI cho thấy sản phụ bị tụ máu não, dập não và vỡ xương thái dương. Đây đều là những tổn thương sọ não nghiêm trọng, có nguy cơ gây tăng áp lực nội sọ, chèn ép nhu mô não, suy hô hấp, hôn mê sâu và đe dọa tính mạng.

Tình huống càng trở nên phức tạp khi người bệnh đang mang thai ở tuần thứ 36. Những biến chứng từ chấn thương sọ não của người mẹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, làm tăng nguy cơ suy thai cấp, rau bong non, sinh non hoặc mất tim thai.

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Ê - kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ xuất hiện tình trạng tử cung co hồi kém, làm tăng nguy cơ băng huyết sau sinh - một trong những tai biến sản khoa hàng đầu có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước diễn biến này, ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp chuyên môn nhằm kiểm soát tình trạng chảy máu. BSCKII Lê Anh Hùng, Trưởng khoa Phụ sản cùng đồng nghiệp thực hiện thắt động mạch tử cung hai bên, giúp cầm máu hiệu quả, bảo tồn thành công tử cung và duy trì khả năng sinh sản cho người bệnh.

Sau khi em bé được đưa ra an toàn, cuộc chiến giành lại sự sống cho người mẹ tiếp tục được triển khai với cường độ cao.

Do tổn thương sọ não nặng với tụ máu não, dập não và vỡ xương thái dương, sản phụ được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp cùng Khoa Hồi sức tích cực theo dõi sát và điều trị chuyên sâu.

Trong những ngày tiếp theo, người bệnh được kiểm soát chặt chẽ các chỉ số thần kinh, hô hấp và tuần hoàn nhằm hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.

Sau thời gian điều trị và chăm sóc tích cực, hai mẹ con đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

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Theo các bác sĩ, trường hợp này là một trong những ca bệnh đặc biệt phức tạp khi phải xử trí đồng thời chấn thương sọ não nặng ở người mẹ và bảo đảm an toàn cho thai nhi ở giai đoạn cuối thai kỳ.

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(Nguồn: Nhân Dân)
#Cứu sống mẹ con sản phụ chấn thương sọ não #Điều trị đa chuyên khoa trong cấp cứu sản khoa nguy kịch #Xử lý chấn thương sọ não trong thai kỳ cuối #Phẫu thuật lấy thai và kiểm soát băng huyết #Vai trò của phối hợp liên ngành trong cấp cứu y tế

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