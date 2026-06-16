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Bạn đọc - Phản biện

Ninh Bình phát hiện, xử lý hơn 400 đôi giày giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Lực lượng chức năng Ninh Bình kiểm tra, tiêu hủy hàng trăm đôi giày giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, tăng cường chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Bình Nguyên

Ngày 16/6, theo thông tin từ Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, trong đợt cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát hoạt động kinh doanh và kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, mới đây, Đội QLTT số 7 phối hợp với Công an xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với cơ sở kinh doanh giày dép các loại do ông N.V.T làm chủ, có địa chỉ tại xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Quá trình kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện hơn 400 đôi giày thể thao các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ như Adidas, Nike và Asics. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 94.540.000 đồng.

Đáng chú ý, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa cũng như các tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán đối với toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra tại hộ kinh doanh. Ảnh DMS

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ vụ việc, ngày 12/6/2026, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh nêu trên với tổng số tiền xử phạt hơn 77 triệu đồng. Đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Ngày 15/6/2026, toàn bộ số hàng hóa vi phạm là giày thể thao giả mạo nhãn hiệu đã được tổ chức tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan chức năng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh trong công tác xử lý vi phạm hành chính và ngăn chặn khả năng tái lưu thông hàng hóa vi phạm trên thị trường.

Vụ việc tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng QLTT tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về tăng cường đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác phối hợp giữa lực lượng Quản lý thị trường với chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

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#hàng giả #bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ #Ninh Bình #kiểm tra hàng giả #giày thể thao

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Bạn đọc - Phản biện

Xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong gần 1 tháng cao điểm

Trong tháng 5, cơ quan chức năng xử lý hơn 3.700 vụ vi phạm, trong đó trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ, tập trung mặt hàng thời trang, điện tử, mỹ phẩm.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, sau gần một tháng triển khai cao điểm (từ ngày 07/5 đến 30/5/2026) theo Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc. Bộ đã ban hành Kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời chỉ đạo toàn ngành tập trung rà soát các địa bàn, mặt hàng và lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao.

Kết quả, kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ ghi nhận 1.520 vụ vi phạm bị xử lý, tăng 370,6% so với cùng kỳ năm trước và vượt gần 4 lần mục tiêu Chính phủ giao.

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