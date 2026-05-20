Cứu sống trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi còn ống động mạch lớn, xuất huyết phổi nguy kịch

Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi B.A.K., 1 ngày tuổi, sinh đủ tháng, nặng 2,7kg, chuyển tuyến trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Ống động mạch lớn bất thường gây suy hô hấp, suy tim

Ngay sau sinh, trẻ không khóc, li bì, tím tái toàn thân và suy hô hấp nặng. Khi nhập viện, chỉ số bão hòa oxy máu (SpO₂) chỉ còn 45%, huyết áp gần như không đo được, đồng thời xuất hiện tình trạng xuất huyết phổi ồ ạt qua đường thở.

Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy và hồi sức tích cực.

Hồi sức tích cực cho trẻ tại phòng cấp cứu

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị toan máu nặng, suy tim cấp và rối loạn điện giải nghiêm trọng. Siêu âm tim xác định trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh còn ống động mạch kích thước rất lớn, gây dòng máu lưu thông bất thường giữa động mạch chủ và động mạch phổi.

Bệnh nhi đồng thời rơi vào nhiều tình trạng nặng gồm suy hô hấp, tăng áp phổi, suy tim, nghi nhiễm trùng huyết và rối loạn đông máu.

Các bác sĩ nhận định nếu chờ trẻ ổn định mới phẫu thuật thì nguy cơ tử vong rất cao. Phương án duy nhất là phẫu thuật thắt ống động mạch cấp cứu, dù bệnh nhi chỉ nặng 2,7kg và huyết động chưa ổn định.

Hội chẩn khẩn cấp để phẫu thuật cho trẻ - Ảnh BVCC

BS Nguyễn Trung Nam, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, ống động mạch của trẻ có kích thước lớn bất thường so với trẻ sơ sinh, trong khi mô phổi phù nề, rất dễ chảy máu, khiến quá trình phẫu thuật đặc biệt khó khăn.

Trong suốt cuộc mổ, êkíp gây mê và hồi sức phải liên tục điều chỉnh thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn để duy trì nhịp tim cho bệnh nhi.

Sau khi ống động mạch được thắt thành công, tình trạng huyết động của trẻ dần cải thiện, chỉ số oxy máu tăng lên – tín hiệu đầu tiên cho thấy bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Những ngày hậu phẫu tiếp tục là thử thách lớn khi trẻ phải sử dụng đồng thời nhiều thuốc vận mạch liều cao, đối mặt nguy cơ nhiễm trùng huyết và rối loạn đông máu.

Đến ngày thứ 3 sau mổ, chỉ số SpO₂ cải thiện rõ rệt. Ngày thứ 7, trẻ cai được máy thở, da hồng hào trở lại và lần đầu mở mắt nhìn mẹ sau chuỗi ngày hôn mê.

Chăm sóc cho trẻ - Ảnh BVCC

Còn ống động mạch nguy hiểm thế nào?

Trao đổi với phóng viên Tri Thức và Cuộc sống. ThS.BS Dương Thị Thủy, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, còn ống động mạch là tình trạng ống động mạch không đóng sau sinh, tạo sự thông thương bất thường giữa động mạch chủ và động mạch phổi.

Bệnh có thể gây tăng lưu lượng tuần hoàn phổi, dẫn tới suy tim, suy hô hấp, tăng áp động mạch phổi, xuất huyết phổi và nhiều biến chứng nặng khác nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Tỷ lệ còn ống động mạch đơn độc ở trẻ đủ tháng dao động khoảng 3-8/10.000 trẻ đẻ sống.

Bệnh thường gặp ở trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ bị thiếu oxy sau sinh hoặc mắc một số bệnh tim bẩm sinh khác. Triệu chứng có thể bao gồm tím tái, thở nhanh, bú kém, suy hô hấp, tiếng tim bất thường hoặc suy tim sớm sau sinh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Những biến chứng nguy hiểm của còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh bao gồm:

Xuất huyết phổi: Là biến chứng nặng có thể đe dọa tính mạng, xảy ra khi lưu lượng máu lên phổi quá lớn làm tăng áp lực mao mạch phổi, gây phù và chảy máu phổi ồ ạt.

Suy hô hấp kéo dài: Trẻ thường phải hỗ trợ oxy hoặc thở máy do phổi bị quá tải tuần hoàn, dễ tiến triển thành bệnh phổi mạn tính ở trẻ sơ sinh.

Suy tim cấp: Ống động mạch lớn khiến tim phải hoạt động quá mức để bơm máu, dẫn đến suy tim, tim to, tụt huyết áp và sốc tuần hoàn.

Tăng áp động mạch phổi: Tình trạng tăng áp lực kéo dài trong hệ mạch phổi có thể gây tổn thương mạch máu phổi không hồi phục, nguy cơ dẫn tới hội chứng Eisenmenger.

Rối loạn tưới máu các cơ quan: Dòng máu bất thường có thể làm giảm tưới máu não, ruột, gan, thận, tăng nguy cơ xuất huyết não, viêm ruột hoại tử, suy gan và suy thận.

Nguy cơ nhiễm trùng nội tâm mạc: Dù hiếm gặp, trẻ còn ống động mạch vẫn có nguy cơ bị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng nếu không được theo dõi và điều trị phù hợp.

Theo các chuyên gia tim mạch nhi khoa, siêu âm tim là phương pháp quan trọng giúp xác định còn ống động mạch để có hướng điều trị phù hợp.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ sơ sinh cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau: - Trẻ tím tái, môi hoặc đầu chi tím sau sinh. - Thở nhanh, co kéo lồng ngực, thở mệt. - Không khóc hoặc khóc yếu ngay sau sinh. - Bú kém, bỏ bú, dễ mệt khi bú. - Da nhợt nhạt, vã mồ hôi nhiều. - Nhịp tim nhanh bất thường. - Chậm tăng cân, ngủ li bì. - Phải hỗ trợ oxy kéo dài hoặc phụ thuộc máy thở.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)

​

.