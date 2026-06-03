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Giới tính - Gia đình
Phẫu thuật thành công cho bé trai bị đứt mạch quay do kính vỡ
Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị chấn thương nghiêm trọng vùng cổ tay và bàn tay trái do tai nạn sinh hoạt, giúp bảo tồn chức năng vận động.
03/06/2026 11:06
#Chấn thương bàn tay trẻ em
#Phẫu thuật vi mạch và thần kinh
#Nguy cơ tổn thương mạch máu và thần kinh
#Ứng phó tai nạn vật sắc nhọn
#Vai trò của cấp cứu và hồi phục chức năng