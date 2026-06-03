Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giới tính - Gia đình

Phẫu thuật thành công cho bé trai bị đứt mạch quay do kính vỡ

Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị chấn thương nghiêm trọng vùng cổ tay và bàn tay trái do tai nạn sinh hoạt, giúp bảo tồn chức năng vận động.

#Chấn thương bàn tay trẻ em #Phẫu thuật vi mạch và thần kinh #Nguy cơ tổn thương mạch máu và thần kinh #Ứng phó tai nạn vật sắc nhọn #Vai trò của cấp cứu và hồi phục chức năng