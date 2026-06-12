Phẫu thuật thành công u nguyên bào thần kinh đệm cho trẻ 2 tháng tuổi

Bệnh nhi CB.T.T.T.V (2 tháng tuổi, Đồng Tháp) nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sốt cao, lừ đừ và bú kém sau sinh khoảng 1 tháng.

TS.BS Trần Minh Huy, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy trẻ có khối u vùng trán - thái dương phải với kích thước lên tới 8 cm, kèm xuất huyết trong u. Bệnh nhi đồng thời mắc nhiễm trùng huyết sơ sinh.

Hình ảnh u não khổng lồ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Trong thời gian điều trị tại Khoa Sơ sinh, bệnh nhi được theo dõi và chăm sóc tích cực để ổn định tình trạng nhiễm trùng. Tuy nhiên, diễn tiến của khối u não ác tính tiếp tục gây áp lực lớn lên não bộ non nớt của trẻ.

Sau khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Ngoại Thần kinh để tiến hành phẫu thuật cấp cứu do tăng áp lực nội sọ tiến triển.

Sau gần 5 giờ, ê-kíp phẫu thuật đã bóc tách và lấy gần hoàn toàn khối u não cho bệnh nhi.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u nguyên bào thần kinh đệm (Glioblastoma - GBM), thuộc độ ác tính cao nhất (độ 4 theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO).

Sau một tuần hồi sức và chăm sóc hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhi phục hồi tốt và được xuất viện. Theo kế hoạch điều trị tiếp theo, trẻ sẽ được chuyển đến Khoa Ung bướu Nhi, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để tiếp tục hóa trị bổ trợ.

Trẻ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

TS.BS Trần Minh Huy cho biết, u nguyên bào thần kinh đệm là dạng u não ác tính nhất. Bệnh rất hiếm gặp ở trẻ nhũ nhi dưới 1 tuổi, chỉ chiếm khoảng 1-3% các trường hợp u não ở nhóm tuổi này.

Đặc điểm của bệnh ở trẻ nhũ nhi là khối u thường có kích thước lớn khi được phát hiện do các triệu chứng ban đầu không đặc hiệu. Khối u phát triển nhanh, tăng sinh mạch máu mạnh và dễ xuất huyết trong u.

Mặc dù tiên lượng bệnh nặng, sinh học phân tử của khối u ở trẻ nhũ nhi có thể khác biệt so với người lớn. Một số trường hợp ghi nhận đáp ứng điều trị tốt hơn nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các chuyên gia cho biết, điều trị đa mô thức hiện là chìa khóa giúp cải thiện cơ hội sống còn cho bệnh nhi, bao gồm phẫu thuật lấy u tối đa kết hợp hóa trị. Xạ trị thường được hạn chế ở trẻ nhũ nhi do nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ.

Những dấu hiệu cảnh báo u não ở trẻ cần đưa đi khám ngay:

- Đầu to bất thường, thóp phồng căng, tĩnh mạch da đầu nổi rõ.

- Nôn ói nhiều, đặc biệt vào buổi sáng; bú kém hoặc bỏ bú.

- Lừ đừ, ngủ nhiều bất thường, giảm tương tác.

- Co giật, đặc biệt là cơn co giật xuất hiện lần đầu.

- Mắt nhìn xuống (dấu hiệu "mặt trời lặn"), lác mắt mới xuất hiện.

- Yếu hoặc liệt tay chân một bên, vận động không cân xứng.

- Chậm phát triển tâm thần - vận động so với lứa tuổi.

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