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Sống Khỏe

Đau bụng kinh kéo dài, thiếu nữ phát hiện bị dị tật hiếm

Đau bụng kinh kéo dài qua nhiều chu kỳ, ảnh hưởng sinh hoạt có thể là dấu hiệu bất thường bẩm sinh của cơ quan sinh dục cần được phát hiện sớm.

Thúy Nga

Theo bệnh sử, bệnh nhân có kinh nguyệt từ năm 14 tuổi. Ngay từ những chu kỳ đầu tiên, người bệnh đã thường xuyên đau bụng kinh dữ dội. Trước đó, bệnh nhân từng được phát hiện tử cung đôi kèm thiểu sản một bên thận.

Gần đây, tình trạng đau bụng ngày càng tăng. Bệnh nhân xuất hiện khí hư bất thường lẫn mủ, kèm theo các mảnh tổ chức màu đen trong dịch âm đạo nên đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám.

Kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy, bệnh nhân mắc một thể của hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich. Đây là dị tật hiếm, đặc trưng bởi bộ ba bất thường gồm tử cung đôi, âm đạo bịt một bên và thiểu sản hoặc không có thận cùng bên.

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Hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich - Ảnh BVCC

Sau khi mở thông và cắt vạt ngăn âm đạo, một lượng lớn mủ được dẫn lưu ra ngoài cùng nhiều khối tổ chức rắn màu đen, kích thước khoảng 7 - 8 mm.

Nội soi ổ bụng cho thấy người bệnh có hai tử cung hoàn toàn tách biệt. Phần phụ bên trái bình thường, trong khi phần phụ bên phải dính nhiều với mạc nối lớn và đại tràng.

Sau khi gỡ dính, các phẫu thuật viên phát hiện buồng trứng phải vẫn được bảo tồn, nhưng vòi tử cung phải đã biến dạng thành một khối lớn kích thước khoảng 10 x 8 cm, chứa dịch màu vàng dạng gel.

Nhận định đây là tổ chức vòi tử cung đã bị áp xe hóa, hoại tử và mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu, ê-kíp quyết định cắt bỏ toàn bộ phần vòi tử cung tổn thương nhằm loại bỏ ổ nhiễm trùng và ngăn ngừa các biến chứng nặng nề.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, Trưởng Khoa Phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, điểm đặc biệt của ca bệnh là tình trạng nhiễm trùng kéo dài trong khoang âm đạo bịt đã lan ngược lên vòi tử cung, gây áp xe và phá hủy hoàn toàn cấu trúc cơ quan này. Đây là biểu hiện rất hiếm gặp ở hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich.

Theo các chuyên gia sản phụ khoa, hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich là dị tật bẩm sinh hiếm, thường được phát hiện ở tuổi dậy thì khi trẻ bắt đầu có kinh nguyệt.

Do một phần đường thoát kinh bị tắc nghẽn, máu kinh không thể thoát ra ngoài hoàn toàn, tích tụ kéo dài trong âm đạo hoặc tử cung gây đau bụng kinh dữ dội, đau vùng chậu mạn tính và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng như lạc nội mạc tử cung, viêm nhiễm vùng chậu, áp xe phần phụ, ảnh hưởng khả năng sinh sản về sau.

Các bác sĩ khuyến cáo, không nên coi đau bụng kinh dữ dội là hiện tượng sinh lý đơn thuần. Những trường hợp đau kéo dài qua nhiều chu kỳ, phải sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên hoặc ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt cần được thăm khám chuyên khoa để phát hiện sớm các bất thường bẩm sinh của cơ quan sinh dục.

Dấu hiệu cần đi khám sớm

Đau bụng kinh dữ dội ngay từ những năm đầu có kinh.

Đau kéo dài, tái diễn qua nhiều chu kỳ.

Đau không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường.

Khí hư bất thường, có mùi hôi hoặc lẫn mủ.

Đau vùng chậu mạn tính.

Phát hiện bất thường thận hoặc đường tiết niệu khi khám sức khỏe.

Việc phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp giảm đau, ngăn ngừa biến chứng nhiễm trùng mà còn góp phần bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh.

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(Nguồn: Nhân Dân)
#Dị tật bẩm sinh hệ sinh dục #Hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich #Chẩn đoán sớm đau bụng kinh #Biến chứng nhiễm trùng phụ khoa #Bảo tồn chức năng sinh sản

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