Nguy cơ tai nạn hè: Bé 6 tuổi gãy xương đùi sau ngã xe đạp

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa tiếp nhận một bệnh nhi 6 tuổi trong tình trạng đau nhiều, đùi phải biến dạng sau khi bị ngã trong lúc đi xe đạp.

Kết quả chụp X-quang xác định trẻ bị gãy 1/3 giữa thân xương đùi phải. Sau khi được xử trí giảm đau, giảm nề và đánh giá toàn diện tình trạng chấn thương, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương nhằm phục hồi cấu trúc giải phẫu cũng như chức năng vận động của chi tổn thương.

Hiện trẻ tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu theo phác đồ điều trị.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BSCKII Giang Hoài Đức, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, gãy xương đùi là một trong những chấn thương nặng thường gặp ở trẻ em, chủ yếu do các tai nạn trong sinh hoạt và vui chơi. Nếu không được sơ cứu đúng cách và điều trị kịp thời, trẻ có thể gặp nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến khả năng vận động cũng như quá trình phát triển sau này.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ gặp tai nạn nghi ngờ gãy xương, phụ huynh không nên tự ý nắn chỉnh hoặc di chuyển trẻ không đúng cách vì có thể làm tổn thương nặng hơn. Việc cố định tạm thời vùng chấn thương và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Xương gãy trên phim chụp trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bên cạnh các chấn thương do té ngã, mùa hè cũng là thời điểm gia tăng nhiều loại tai nạn khác như đuối nước, điện giật, bỏng, hóc dị vật hay tai nạn giao thông. Những sự cố này không chỉ đe dọa sức khỏe trước mắt mà còn có thể để lại di chứng lâu dài đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong dịp nghỉ hè, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ, đặc biệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trẻ cần được hướng dẫn các kỹ năng an toàn và tự bảo vệ bản thân phù hợp với từng độ tuổi. Đồng thời, gia đình nên lựa chọn môi trường vui chơi an toàn, hạn chế các nguy cơ dẫn đến té ngã hoặc va chạm.

Dấu hiệu nghi ngờ gãy xương ở trẻ cần đưa đi cấp cứu - Đau nhiều tại vị trí chấn thương. - Sưng nề, bầm tím vùng tổn thương. - Chi biến dạng hoặc ngắn hơn bình thường. - Trẻ không thể đứng, đi lại hoặc cử động chi bị đau. - Đau tăng khi vận động hoặc chạm vào vị trí chấn thương. Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, cần hạn chế tối đa việc di chuyển vùng tổn thương và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

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