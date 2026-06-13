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Sống Khỏe

Mới nghỉ hè, trẻ liên tiếp nhập viện vì tai nạn sinh hoạt

Mới chỉ bước vào những ngày đầu kỳ nghỉ hè, các cơ sở y tế đã ghi nhận tình trạng trẻ em bị tai nạn sinh hoạt có xu hướng gia tăng.

Thúy Nga

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, tối ngày 10/6, Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức đã liên tiếp tiếp nhận 2 trường hợp trẻ em nhập viện do tai nạn trong lúc vui chơi.

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhi 4 tuổi. Trong lúc chơi đùa, trẻ không may bị ngã và va đập mạnh vào cạnh bàn. Tai nạn khiến bệnh nhi bị vết thương phức tạp vùng vành tai, trong đó 1/3 trên vành tai gần như đứt rời, tổn thương cả da và sụn tai.

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Tổn thương tai của trẻ trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai là một bệnh nhi 11 tuổi, bị tai nạn khi vui chơi tại công viên. Trẻ va phải một que sắt, gây vết thương hở vùng dưới cung mày bên trái. Theo đánh giá ban đầu, tổn thương này không chỉ ảnh hưởng đến mô mềm vùng mặt mà còn tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến cấu trúc quanh ổ mắt, khu vực có ý nghĩa quan trọng về chức năng thị giác và thẩm mỹ khuôn mặt.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, các tổn thương đã được xử lý, giúp bảo tồn tối đa chức năng và hạn chế ảnh hưởng thẩm mỹ.

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Tổn thương mắt của trẻ sau tai nạn - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, tai nạn sinh hoạt ở trẻ em trong dịp nghỉ hè thường xảy ra với nhiều hình thái khác nhau như té ngã, va đập, đứt tay chân, chấn thương vùng đầu - mặt, hoặc tai nạn khi vui chơi tại khu vực công cộng.

Điểm đáng lo ngại là nhiều phụ huynh thường chủ quan, cho rằng đây chỉ là những va chạm nhẹ. Thực tế cho thấy không ít trường hợp chỉ từ một phút lơ là đã dẫn đến tổn thương nặng, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, chức năng vận động hoặc thẩm mỹ của trẻ.

Đặc biệt, các vị trí như vùng tai, mặt, mắt là những khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp. Khi bị tổn thương, việc xử trí không kịp thời có thể để lại di chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này.

Mùa hè được xem là giai đoạn gia tăng nguy cơ tai nạn ở trẻ em. Khi không còn lịch học cố định, trẻ có xu hướng tự do vui chơi, khám phá môi trường xung quanh. Tuy nhiên, nếu không được hướng dẫn và giám sát đúng cách, các hoạt động này có thể trở thành nguyên nhân gây tai nạn.

Những tai nạn sinh hoạt hoàn toàn có thể phòng tránh nếu gia đình chủ động nhận diện nguy cơ và tăng cường giám sát trẻ trong từng hoạt động hằng ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý trong việc lựa chọn không gian vui chơi an toàn cho trẻ, đồng thời loại bỏ các yếu tố nguy cơ trong gia đình như vật sắc nhọn, đồ kim loại dễ gây thương tích, hoặc khu vực có nguy cơ té ngã.

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(Nguồn: Nhân Dân)
#Nguy cơ tai nạn trẻ em mùa hè #Vai trò giám sát của người lớn #Chấn thương vùng mặt và tai #Phòng ngừa tai nạn sinh hoạt #Ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe trẻ

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