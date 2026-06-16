Tiềm năng dùng năng lượng gió để sinh sống trên sao Hỏa

Các nhà khoa học NASA thông báo rằng, những người tiên phong trong tương lai trên các sứ mệnh đến sao Hỏa sẽ có thể tạo ra điện bằng năng lượng gió. Bởi họ đã tìm ra cách sử dụng tua bin gió để tạo ra điện trên sao Hỏa, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc khám phá hành tinh này của con người.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA đã công bố một bài báo trên tạp chí Nature, trong đó nêu rõ rằng việc sử dụng tua bin gió có thể giúp cung cấp năng lượng cho các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa và giúp con người khám phá những nơi không thể tiếp cận bằng các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng hạt nhân.

Phía NASA tuyên bố, cư dân tương lai của sao Hỏa có thể sử dụng năng lượng gió để phục vụ cho tương lai định cư của mình. Ảnh: @Space.

Các nhà khoa học viết trong bài báo của họ: "Năng lượng gió là một nguồn năng lượng quý giá, nhưng nó thường bị bỏ qua khi con người xem xét việc thực hiện các sứ mệnh lên sao Hỏa”.

Các cơ quan vũ trụ, nhà khoa học và doanh nhân đều đang kêu gọi thám hiểm sao Hỏa bằng con người. Sứ mệnh Artemis của NASA lên Mặt Trăng được xem là bước đệm cho việc thám hiểm sao Hỏa trong thập kỷ tới, trong khi CEO của Tesla, Elon Musk, đã ám chỉ rằng ông sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2029.

Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng, việc cung cấp năng lượng cho các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa sẽ cần nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Năng lượng mặt trời đã được sử dụng để hỗ trợ các sứ mệnh lên sao Hỏa trong quá khứ, nhưng nó không thuận tiện lắm trong những đêm tối trên sao Hỏa hoặc trong những cơn bão bụi khi ánh sáng mặt trời khan hiếm. Năng lượng hạt nhân là một nguồn năng lượng khả thi khác, nhưng việc đặt nó gần các căn cứ của con người trên sao Hỏa có thể tiềm ẩn rủi ro về an toàn.

Từ lâu, năng lượng gió được coi là không thể sử dụng được, chủ yếu là do bầu khí quyển của sao Hỏa quá loãng, dẫn đến gió yếu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu của mình rằng, Victoria Hartwick, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Ames, đã sử dụng các mô hình khí hậu của NASA để bác bỏ các giả định trước đây, chứng minh rằng năng lượng gió có thể là một "nguồn năng lượng độc lập hoặc bổ sung" tiềm năng trên sao Hỏa.

Hartwick và các đồng đội đã sử dụng mô hình này để ước tính tốc độ gió trên sao Hỏa. Họ đã sử dụng dữ liệu thu thập được từ các sứ mệnh Mars Global Surveyor và Viking, đồng thời mô phỏng tốc độ gió trên sao Hỏa, phân tích theo ngày và đêm, cũng như các mùa và năm khác nhau.

Dựa trên thông tin này, họ tính toán rằng, giả sử họ có các tuabin gió đủ hiệu quả, họ có thể tạo ra một lượng điện đáng kể từ năng lượng gió ở các khu vực khác nhau trên sao Hỏa. Họ so sánh dữ liệu này với các ước tính trước đó về năng lượng cần thiết để vận hành một nhiệm vụ kéo dài 500 ngày cho 6 người trên sao Hỏa.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, năng lượng gió có thể bổ sung hiệu quả cho năng lượng mặt trời, đặc biệt là trong những đêm tối và bão bụi trên sao Hỏa. Ở một số khu vực trên sao Hỏa, năng lượng gió thậm chí có thể thay thế hoàn toàn năng lượng mặt trời. Đồng thời, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với sự hỗ trợ của năng lượng gió, có 13 địa điểm mới trên sao Hỏa mà con người sẽ có thể khám phá được.

Trước mắt, vẫn chưa chắc chắn liệu con người có thể làm chủ được công nghệ để khám phá sao Hỏa hay không, hoặc liệu có cần thiết phải xây dựng các tuabin gió, vốn phải cao khoảng 50 mét hay không. Các nhà khoa học cho rằng, do những thách thức về kỹ thuật và vận chuyển đối với các cỗ máy lớn, chiều cao của các tuabin gió trên Hỏa tinh cũng sẽ bị giới hạn.