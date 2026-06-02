Ngã khi nô đùa, bé trai nhập viện vì chấn thương thận nghiêm trọng

Theo thông tin từ gia đình, trong lúc học tập tại trường, bé trai 7 tuổi (Đồng Nai) cùng các bạn nô đùa, xô đẩy và không may trượt ngã khiến vùng hông phải đập mạnh vào góc bục giảng.

Ngay sau tai nạn, bé xuất hiện cảm giác đau tức vùng hông phải và đi tiểu ra máu. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương thăm khám.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT-Scan) cho thấy bệnh nhi bị chấn thương thận phải và được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Cú ngã tưởng nhẹ khiến trẻ bị vỡ thận - Ảnh minh họa BVCC

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, khi nhập viện, tình trạng tiểu máu vẫn tiếp diễn. Bệnh nhi được chỉ định truyền máu, đồng thời triển khai phác đồ điều trị bảo tồn nghiêm ngặt.

Sau quá trình điều trị và theo dõi chặt chẽ, tình trạng xuất huyết từ thận dần được kiểm soát. Quả thận tự cầm máu và phục hồi tốt. Bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà không cần thực hiện bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.

Các bác sĩ cho biết, do thành bụng và hệ cơ bảo vệ ở trẻ em còn mỏng, các cơ quan trong ổ bụng dễ bị tổn thương hơn khi chịu tác động mạnh từ bên ngoài. Trong nhiều trường hợp, trẻ vẫn tỉnh táo, không có biểu hiện quá nghiêm trọng ngay sau tai nạn nên phụ huynh dễ chủ quan.

Dấu hiệu đặc trưng của chấn thương thận là đau vùng hông lưng, đau bụng hoặc tiểu máu. Mức độ tiểu máu có thể khác nhau, từ nước tiểu hồng nhạt đến đỏ sẫm hoặc xuất hiện máu cục.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu. Một số trẻ chỉ than đau nhẹ hoặc xuất hiện triệu chứng muộn sau nhiều giờ, thậm chí vài ngày kể từ thời điểm chấn thương.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết, đối với chấn thương thận ở trẻ em, y học hiện đại ưu tiên tối đa phương pháp điều trị bảo tồn, hạn chế phẫu thuật. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi trẻ phải được chăm sóc, bất động và theo dõi cực kỳ sát sao tại các cơ sở y tế chuyên sâu, có đầy đủ phương tiện hồi sức. Nếu chủ quan không được theo dõi kỹ, tình trạng chảy máu ồ ạt có thể đẩy trẻ vào cơn sốc mất máu nguy hiểm đến tính mạng, khi đó bác sĩ bắt buộc phải can thiệp mổ cấp cứu và nguy cơ phải cắt bỏ quả thận là rất cao.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch khuyến cáo, mùa hè là thời điểm trẻ em được nghỉ học, tham gia nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời, đồng thời cũng là giai đoạn gia tăng các tai nạn sinh hoạt và chấn thương ngoài ý muốn.

Vì vậy, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hạn chế các trò chơi có tính đối kháng, xô đẩy hoặc leo trèo tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Đặc biệt, sau các va đập mạnh vào vùng bụng, hông hoặc thắt lưng, cha mẹ cần theo dõi sát tình trạng của trẻ trong nhiều giờ tiếp theo. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hông lưng, đau bụng kéo dài, tiểu máu, mệt lả, chóng mặt hoặc da xanh tái, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Thận - Niệu và Hồi sức Nhi để được thăm khám.

Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc giảm đau hoặc áp dụng các biện pháp dân gian như đắp lá tại nhà khi chưa xác định rõ nguyên nhân tổn thương. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến tình trạng xuất huyết nội tiến triển nặng, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thận của trẻ.

