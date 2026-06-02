Ngã khi nô đùa, bé trai nhập viện vì chấn thương thận nghiêm trọng

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã điều trị thành công một trường hợp chấn thương thận nặng ở trẻ học đường bằng phương pháp bảo tồn, tránh được nguy cơ phẫu thuật cắt bỏ thận.

Thúy Nga

Theo thông tin từ gia đình, trong lúc học tập tại trường, bé trai 7 tuổi (Đồng Nai) cùng các bạn nô đùa, xô đẩy và không may trượt ngã khiến vùng hông phải đập mạnh vào góc bục giảng.

Ngay sau tai nạn, bé xuất hiện cảm giác đau tức vùng hông phải và đi tiểu ra máu. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương thăm khám.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT-Scan) cho thấy bệnh nhi bị chấn thương thận phải và được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Cú ngã tưởng nhẹ khiến trẻ bị vỡ thận - Ảnh minh họa BVCC

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, khi nhập viện, tình trạng tiểu máu vẫn tiếp diễn. Bệnh nhi được chỉ định truyền máu, đồng thời triển khai phác đồ điều trị bảo tồn nghiêm ngặt.

Sau quá trình điều trị và theo dõi chặt chẽ, tình trạng xuất huyết từ thận dần được kiểm soát. Quả thận tự cầm máu và phục hồi tốt. Bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà không cần thực hiện bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.

Các bác sĩ cho biết, do thành bụng và hệ cơ bảo vệ ở trẻ em còn mỏng, các cơ quan trong ổ bụng dễ bị tổn thương hơn khi chịu tác động mạnh từ bên ngoài. Trong nhiều trường hợp, trẻ vẫn tỉnh táo, không có biểu hiện quá nghiêm trọng ngay sau tai nạn nên phụ huynh dễ chủ quan.

Dấu hiệu đặc trưng của chấn thương thận là đau vùng hông lưng, đau bụng hoặc tiểu máu. Mức độ tiểu máu có thể khác nhau, từ nước tiểu hồng nhạt đến đỏ sẫm hoặc xuất hiện máu cục.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu. Một số trẻ chỉ than đau nhẹ hoặc xuất hiện triệu chứng muộn sau nhiều giờ, thậm chí vài ngày kể từ thời điểm chấn thương.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết, đối với chấn thương thận ở trẻ em, y học hiện đại ưu tiên tối đa phương pháp điều trị bảo tồn, hạn chế phẫu thuật. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi trẻ phải được chăm sóc, bất động và theo dõi cực kỳ sát sao tại các cơ sở y tế chuyên sâu, có đầy đủ phương tiện hồi sức. Nếu chủ quan không được theo dõi kỹ, tình trạng chảy máu ồ ạt có thể đẩy trẻ vào cơn sốc mất máu nguy hiểm đến tính mạng, khi đó bác sĩ bắt buộc phải can thiệp mổ cấp cứu và nguy cơ phải cắt bỏ quả thận là rất cao.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch khuyến cáo, mùa hè là thời điểm trẻ em được nghỉ học, tham gia nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời, đồng thời cũng là giai đoạn gia tăng các tai nạn sinh hoạt và chấn thương ngoài ý muốn.

Vì vậy, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hạn chế các trò chơi có tính đối kháng, xô đẩy hoặc leo trèo tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Đặc biệt, sau các va đập mạnh vào vùng bụng, hông hoặc thắt lưng, cha mẹ cần theo dõi sát tình trạng của trẻ trong nhiều giờ tiếp theo. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hông lưng, đau bụng kéo dài, tiểu máu, mệt lả, chóng mặt hoặc da xanh tái, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Thận - Niệu và Hồi sức Nhi để được thăm khám.

Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc giảm đau hoặc áp dụng các biện pháp dân gian như đắp lá tại nhà khi chưa xác định rõ nguyên nhân tổn thương. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến tình trạng xuất huyết nội tiến triển nặng, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thận của trẻ.

Nút mạch cứu bệnh nhân vỡ thận nghiêm trọng sau tai nạn

Nguyên nhân gây chấn thương thận thông thường nhất là các tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ngã cao, bị đánh vào vùng thắt lưng...

Nút mạch khẩn cấp để cứu bệnh nhân

1h sáng ngày 14/7, tại phòng can thiệp – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh phối hợp Khoa Hồi sức cấp cứu đã nút mạch cầm máu thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi bị vỡ thận độ IV do tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hội chẩn từ xa, chi viện khẩn cứu sống người bệnh vỡ động mạch chậu

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cứu sống một trường hợp đa chấn thương đặc biệt nặng sau tai nạn giao thông.

ThS.BS Dương Ngọc Thắng, Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức cho biết, qua đánh giá ban đầu, người bệnh được chẩn đoán đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, chấn thương gan, chấn thương hàm mặt và chấn thương chi. Trong quá trình vận chuyển đến bệnh viện, người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu rất nặng.

ThS.BS Dương Ngọc Thắng cấp cứu cho người bệnh - Ảnh: BVCC.
Shipper 21 tuổi gặp nạn vì say nắng khi giao hàng giữa trưa

Bác sĩ cảnh báo say nắng, say nóng có thể gây mất kiểm soát tay lái, dẫn tới tai nạn giao thông nguy hiểm.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.Đ (21 tuổi, quê Hưng Yên), làm nghề giao hàng, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo bệnh sử, trưa 24/5/2026 – thời điểm Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng, bệnh nhân di chuyển ngoài trời liên tục để giao hàng thì bất ngờ xuất hiện choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Do mất kiểm soát tay lái, anh Đ. đâm vào đuôi ô tô phía trước.

