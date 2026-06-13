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Sống Khỏe

Bé gái sơ sinh thoát di chứng thần kinh nhờ điều trị kịp thời tăng bilirubin máu

Bé gái sơ sinh vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng cứu sống và ngăn chặn nguy cơ di chứng thần kinh nặng vì tăng bilirubin máu do bất đồng nhóm máu ABO giữa mẹ và con.

Thúy Nga

Bé là con thứ ba trong gia đình, chào đời khỏe mạnh, nặng 3,1kg, bú tốt, không sốt, không quấy khóc. Đến ngày thứ 3 sau sinh, trẻ xuất hiện vàng da. Do trước đó các con lớn cũng từng bị vàng da sinh lý nên gia đình cho rằng đây là hiện tượng bình thường và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 12 sau sinh, nhận thấy tình trạng bất thường kéo dài, gia đình mới đưa trẻ đến khám tại Phòng khám Chuyên gia, Bệnh viện Nhi Hải Phòng.

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Chăm sóc điều trị cho bé tại bệnh viện Nhi Hải Phòng - Ảnh BVCC

PGS.TS.BS Đặng Văn Chức, nhanh chóng nhận định trẻ có biểu hiện thiếu máu rất nặng và chỉ định nhập viện cấp cứu ngay lập tức.

Các kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tình trạng của trẻ ở mức đặc biệt nguy hiểm. Chỉ số bilirubin toàn phần lên tới 513 µmol/l, vượt xa ngưỡng có nguy cơ gây tổn thương não. Trong khi đó, huyết sắc tố chỉ còn 54 g/l do tình trạng tan máu liên quan đến bất đồng nhóm máu ABO giữa mẹ và con.

Đáng lo ngại hơn, trẻ đã xuất hiện dấu hiệu tăng trương lực cơ - một trong những biểu hiện cảnh báo bilirubin đang bắt đầu gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

PGS.TS.BS Đặng Văn Chức cho biết, nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng tăng bilirubin máu nặng có thể dẫn đến vàng da nhân não, gây các di chứng thần kinh không hồi phục như bại não, điếc, chậm phát triển tâm thần - vận động hoặc thậm chí tử vong.

Ngay trong đêm, tập thể Khoa Sơ sinh đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều trị chuyên sâu, thay máu liên tục. Lượng máu được thay tương đương gấp hai lần lượng máu lưu hành bình thường của cơ thể trẻ nhằm loại bỏ bilirubin và kháng thể gây tan máu.

Song song với thay máu, bệnh nhi được chiếu đèn tích cực liên tục trong nhiều giờ để hỗ trợ giảm nhanh nồng độ bilirubin trong máu.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương và chính xác của ê-kíp điều trị, các chỉ số của trẻ cải thiện rõ rệt sau cấp cứu. Nồng độ bilirubin giảm mạnh, tình trạng thiếu máu được kiểm soát, các dấu hiệu thần kinh dần biến mất.

Hiện tại, em bé đã qua cơn nguy kịch, bú tốt và tiếp tục hồi phục dưới sự theo dõi của các bác sĩ.

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Ê- kíp thực hiện thay máu để cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

PGS.TS.BS Đặng Văn Chức khuyến cáo, vàng da sinh lý là hiện tượng thường gặp ở trẻ sơ sinh, tuy nhiên không phải mọi trường hợp vàng da đều lành tính.

Cha mẹ cần theo dõi trẻ hằng ngày dưới ánh sáng tự nhiên. Khi nhận thấy vàng da lan xuống bụng, tay chân; vàng da xuất hiện sớm, tăng nhanh, kéo dài hoặc kèm các biểu hiện bất thường như bú kém, ngủ li bì, quấy khóc nhiều, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và đánh giá kịp thời.

Với bệnh lý tăng bilirubin máu, mỗi giờ chậm trễ đều có thể làm tăng nguy cơ tổn thương não và ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của trẻ.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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