Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Iran lên tiếng về thỏa thuận đạt được với Mỹ

Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố việc Israel không rút quân khỏi Lebanon sẽ vi phạm thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/6 cho biết, thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Mỹ cũng bao gồm yêu cầu Israel rút quân khỏi Lebanon, làm dấy lên hoài nghi về thỏa thuận vẫn chưa được công bố và liệu sự bất đồng về các điều khoản trong đó có thể kéo dài cuộc xung đột hay không.

Trong những bình luận được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng, việc Israel tiếp tục kiểm soát các khu vực ở miền Nam Lebanon sẽ vi phạm bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran.

apngoaitruongiran.png
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. ﻿Ảnh: AP/Khaled Elfiqi.

“Việc kết thúc giao tranh ở Lebanon là một phần không thể tách rời của việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến (Mỹ - Iran). Nếu lực lượng Israel không rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng tại Lebanon trong cuộc chiến này, xung đột vẫn chưa thực sự kết thúc”, vị quan chức ngoại giao hàng đầu Iran tuyên bố.

"Các cuộc tấn công tiếp theo của Israel vào Lebanon sẽ bị chúng tôi coi là vi phạm Bản ghi nhớ hợp tác", ông Araghchi nói tiếp.

Mỹ chưa cho biết liệu Lebanon có nằm trong thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran hay không. Tuy nhiên, phát biểu của ông Araghchi mâu thuẫn với những tuyên bố của các quan chức Israel về thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2.

Israel không phải là một bên tham gia thỏa thuận này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 15/6 mô tả thỏa thuận là quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời lưu ý rằng Israel có những ưu tiên riêng và sẽ tiếp tục duy trì vùng đệm ở Lebanon “chừng nào còn cần thiết”.

Theo quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ, thỏa thuận Mỹ - Iran chưa được công bố yêu cầu việc mở cửa eo biển Hormuz "ngay lập tức" và dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Thỏa thuận này cũng bao gồm khả năng "giải phóng" các khoản tiền bị đóng băng của Iran, nới lỏng lệnh trừng phạt và tạo ra một quỹ 300 tỷ đô la để tái thiết Iran...

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung nhằm chấm dứt cuộc xung đột

Nguồn video: VTV
#thỏa thuận Mỹ - Iran #đàm phán Mỹ - Iran #Israel tấn công Lebanon #xung đột Israel - Hezbollah #Lebanon #Tổng thống Trump

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng giao tranh

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon ngừng giao tranh.

AP đưa tin, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon ngừng giao tranh, sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ.

Tổng thư ký Guterres cho rằng, Chính phủ Lebanon "có quyền ưu tiên về vũ khí và quyền lực trên toàn lãnh thổ của mình". Ông cũng kêu gọi Israel tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, đồng thời rút quân khỏi nước này.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Lebanon

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Israel sẽ không rút khỏi các vùng đất mà họ đang kiểm soát ở Lebanon.

AP đưa tin ngày 15/6, trong những phát biểu chính thức đầu tiên của Israel sau khi Mỹ - Iran thông báo đạt được thỏa thuận, Bộ trưởng Katz tuyên bố Israel sẽ không rút khỏi các vùng đất mà họ đang kiểm soát ở Lebanon.

Ông Katz nói rằng, lực lượng Israel dự định sẽ ở lại "vô thời hạn" tại các vùng đất mà nước này đang kiểm soát ở Lebanon, cũng như ở Syria và Dải Gaza.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel tấn công Hezbollah ở Lebanon, Iran dọa đáp trả

Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah tại Beirut, Lebanon, khiến nỗ lực hoàn tất thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran trở nên phức tạp hơn.

AP đưa tin, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Beirut ngày 14/6 - động thái có thể làm phức tạp thêm nỗ lực hoàn tất thỏa thuận chấm dứt chiến sự Mỹ-Iran. Khói bốc lên trên bầu trời thủ đô Lebanon, và lực lượng Phòng vệ Dân sự cho biết đã tìm thấy 3 thi thể cùng 6 người bị thương từ đống đổ nát.

Iran dọa sẽ đáp trả quân sự sau đợt tập kích của Israel vào Lebanon.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới