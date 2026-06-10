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Sống Khỏe

Phát hiện kịp thời ca thai trong và ngoài tử cung hiếm gặp

Ca song thai khác vị trí hiếm gặp được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, giúp bảo toàn tính mạng người mẹ và giữ được thai nhi trong tử cung.

Thúy Nga

Sau nhiều năm điều trị hiếm muộn do tắc vòi tử cung, chị H.K.N. (35 tuổi, trú tại Nghệ An) mang thai lần đầu nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau khi được chuyển 2 phôi, chị đón nhận tin vui mang song thai.

Tuy nhiên, khi thai được 6 tuần tuổi, sản phụ xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo bất thường và nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả khám lâm sàng và siêu âm tại khoa Phụ Nội tiết cho thấy một túi thai đang phát triển trong buồng tử cung. Tuy nhiên, các bác sĩ đồng thời phát hiện thêm một túi thai ngoài tử cung nằm tại vòi tử cung phải.

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Bác sĩ tư vấn cho sản phụ - Ảnh BVCC

Đây là trường hợp song thai khác vị trí – tình trạng vừa có thai trong buồng tử cung, vừa có thai ngoài tử cung cùng lúc. Bệnh lý này hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe và tính mạng thai phụ nếu không được phát hiện kịp thời.

Theo các bác sĩ, nếu khối thai ngoài tử cung bị vỡ, người bệnh có thể bị chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, dẫn đến sốc mất máu và đe dọa trực tiếp tính mạng. Thách thức lớn nhất trong trường hợp này là vừa phải xử trí khẩn cấp khối thai ngoài tử cung, vừa bảo vệ tối đa thai đang phát triển trong buồng tử cung.

BSCKII Trần Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Phụ Nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đây là một trường hợp đặc biệt khó khăn đối với ê-kíp điều trị.

Ngay sau khi chẩn đoán xác định, cuộc phẫu thuật nội soi cấp cứu được triển khai.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Khối thai ngoài tử cung được loại bỏ an toàn, tình trạng chảy máu được kiểm soát tốt và không gây tổn thương đến thai đang phát triển trong tử cung.

Sau phẫu thuật, sản phụ tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực. 10 ngày sau can thiệp, sức khỏe người mẹ ổn định. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi trong tử cung vẫn phát triển tốt, mang lại niềm vui lớn cho gia đình cũng như đội ngũ y tế.

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Biểu hiện làm tổ của thai - Hình minh họa BVCC

Theo các chuyên gia sản phụ khoa, song thai khác vị trí là bệnh lý hiếm gặp và dễ bị bỏ sót nếu quá trình siêu âm chỉ tập trung vào thai trong buồng tử cung.

Ở các trường hợp mang thai tự nhiên, tỷ lệ gặp tình trạng này khoảng 1/30.000 trường hợp. Tuy nhiên, ở những phụ nữ mang thai nhờ các biện pháp hỗ trợ sinh sản như IVF, nguy cơ có thể tăng lên khoảng 1/500 trường hợp.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, nhất là những người mang thai nhờ hỗ trợ sinh sản, cần khám thai sớm và tuân thủ lịch theo dõi định kỳ.

Bên cạnh việc xác định vị trí thai trong buồng tử cung, siêu âm cần được thực hiện đầy đủ để đánh giá các cơ quan phần phụ nhằm phát hiện sớm những bất thường có thể xảy ra.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, ra máu âm đạo bất thường hoặc các triệu chứng nghi ngờ khác trong thai kỳ, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám ngay. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là yếu tố quyết định giúp bảo vệ tính mạng người mẹ, đồng thời gia tăng cơ hội giữ lại thai nhi an toàn.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video Ca ngộ độc cả nước tăng vọt:

(Nguồn: Nhân Dân)
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