Cứu sản phụ 35 tuổi bị tiền sản giật nặng, rối loạn đông máu

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã mổ cấp cứu kịp thời, cứu mẹ con sản phụ mắc tiền sản giật nặng.

Thúy Nga

Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện phù toàn thân, huyết áp tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như sản giật, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số D-dimer của sản phụ lên tới 3.259 ng/ml, cao hơn nhiều lần mức bình thường. Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng rối loạn đông máu nghiêm trọng, có nguy cơ hình thành huyết khối hoặc gây xuất huyết khó kiểm soát.

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh, các bác sĩ khoa Phụ sản đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật lấy thai khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Bé gái chào đời nặng 1.440g, được ê-kíp sơ sinh đón và chăm sóc tích cực ngay tại phòng mổ.

Ê-kíp phẫu thuật lấy thai khẩn cấp để cứu mẹ con sản phụ - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tiền sản giật là biến chứng sản khoa nguy hiểm thường xuất hiện sau tuần thứ 20 của thai kỳ, đặc trưng bởi tình trạng tăng huyết áp kèm tổn thương các cơ quan như gan, thận hoặc rối loạn đông máu.

Bệnh có thể diễn tiến âm thầm nhưng rất nhanh, nếu không được phát hiện và theo dõi sát có thể dẫn tới sản giật, nhau bong non, suy thai, sinh non, thậm chí tử vong mẹ và con.

Các chuyên gia khuyến cáo: thai phụ cần khám thai định kỳ, theo dõi huyết áp thường xuyên và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù nhiều, đau đầu kéo dài, hoa mắt, đau vùng thượng vị hoặc tăng huyết áp, cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật thai phụ không nên chủ quan:

- Tăng huyết áp khi mang thai

- Phù mặt, tay chân bất thường

- Đau đầu kéo dài, chóng mặt

- Hoa mắt, nhìn mờ

- Đau vùng thượng vị

- Thai máy yếu hoặc bất thường

- Tăng cân nhanh trong thời gian ngắn.

- Phát hiện sớm và theo dõi sát là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng do tiền sản giật.

