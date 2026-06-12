Bảo tồn khả năng sinh sản cho thiếu nữ mang hai khối u nặng 15 kg

Bệnh nhân là em Đ., 16 tuổi, dân tộc H'Mông, trú tại tỉnh Lào Cai. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, em đang theo học tại trường dân tộc nội trú và chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà.

Theo người nhà, khoảng 6 tháng gần đây, bụng bệnh nhân to lên bất thường nhưng vì nhiều lý do, em chưa được đưa đi khám. Khi bụng ngày càng phình lớn, khối u có thể quan sát rõ bằng mắt thường, gia đình mới đưa em đến Bệnh viện K.

Khối u khổng lồ trên bụng thiếu nữ - Ảnh BV CC

Kết quả khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có hai khối u buồng trứng kích thước rất lớn. Trong đó, khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 20x25cm; khối u buồng trứng trái đường kính khoảng 50cm, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng.

Khối u lớn đã đẩy các tạng trong ổ bụng lên cao, chèn ép cơ hoành, làm biến dạng lồng ngực và ảnh hưởng đáng kể đến chức năng hô hấp, khiến bệnh nhân đi lại khó khăn, sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, dù mang trong người khối u khổng lồ, bệnh nhân chỉ nặng 47kg, cơ thể gầy yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị.

Ê kíp phẫu thuật lấy u cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, thách thức lớn nhất là khối u có kích thước khổng lồ, chiếm toàn bộ ổ bụng và chèn ép nhiều cơ quan quan trọng như gan, lách, ruột, cơ hoành. Bên cạnh đó, nguy cơ suy tim cấp khi khối u lớn được lấy ra khỏi ổ bụng là vấn đề đặc biệt phải lưu ý trong quá trình phẫu thuật.

Sau khi đánh giá đặc điểm tổn thương, các bác sĩ quyết định cắt bỏ buồng trứng trái mang khối u lớn, đồng thời bóc tách khối u buồng trứng phải và bảo tồn phần buồng trứng lành còn lại cùng toàn bộ tử cung.

Kết thúc ca phẫu thuật, ê-kíp đã lấy thành công khối u buồng trứng trái kích thước 50x30cm, nặng 9,5kg và khối u buồng trứng phải kích thước 20x25cm, nặng 5,3kg. Tổng trọng lượng hai khối u lên tới gần 15kg.

2 khối u khổng lồ được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca bệnh, TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K cho biết, đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp bởi bệnh nhân còn rất trẻ nhưng khối u đã phát triển tới kích thước khổng lồ. Với những ca bệnh như vậy, mục tiêu không chỉ là loại bỏ tổn thương, đảm bảo an toàn cho người bệnh mà còn phải cân nhắc rất nhiều về tương lai lâu dài sau này của bệnh nhân.

Theo các bác sĩ bệnh viện K, nhiều bệnh lý phụ khoa ở trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Những dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt hoặc cảm giác căng tức vùng bụng cần được thăm khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.

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