Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bảo tồn khả năng sinh sản cho thiếu nữ mang hai khối u nặng 15 kg

Các bác sĩ Khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt cho nữ bệnh nhân 16 tuổi mang hai khối u buồng trứng khổng lồ gần 15kg.

Thúy Nga

Bệnh nhân là em Đ., 16 tuổi, dân tộc H'Mông, trú tại tỉnh Lào Cai. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, em đang theo học tại trường dân tộc nội trú và chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà.

Theo người nhà, khoảng 6 tháng gần đây, bụng bệnh nhân to lên bất thường nhưng vì nhiều lý do, em chưa được đưa đi khám. Khi bụng ngày càng phình lớn, khối u có thể quan sát rõ bằng mắt thường, gia đình mới đưa em đến Bệnh viện K.

u-16-4.jpg
Khối u khổng lồ trên bụng thiếu nữ - Ảnh BV CC

Kết quả khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có hai khối u buồng trứng kích thước rất lớn. Trong đó, khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 20x25cm; khối u buồng trứng trái đường kính khoảng 50cm, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng.

Khối u lớn đã đẩy các tạng trong ổ bụng lên cao, chèn ép cơ hoành, làm biến dạng lồng ngực và ảnh hưởng đáng kể đến chức năng hô hấp, khiến bệnh nhân đi lại khó khăn, sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, dù mang trong người khối u khổng lồ, bệnh nhân chỉ nặng 47kg, cơ thể gầy yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị.

u-16-1.jpg
Ê kíp phẫu thuật lấy u cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, thách thức lớn nhất là khối u có kích thước khổng lồ, chiếm toàn bộ ổ bụng và chèn ép nhiều cơ quan quan trọng như gan, lách, ruột, cơ hoành. Bên cạnh đó, nguy cơ suy tim cấp khi khối u lớn được lấy ra khỏi ổ bụng là vấn đề đặc biệt phải lưu ý trong quá trình phẫu thuật.

Sau khi đánh giá đặc điểm tổn thương, các bác sĩ quyết định cắt bỏ buồng trứng trái mang khối u lớn, đồng thời bóc tách khối u buồng trứng phải và bảo tồn phần buồng trứng lành còn lại cùng toàn bộ tử cung.

Kết thúc ca phẫu thuật, ê-kíp đã lấy thành công khối u buồng trứng trái kích thước 50x30cm, nặng 9,5kg và khối u buồng trứng phải kích thước 20x25cm, nặng 5,3kg. Tổng trọng lượng hai khối u lên tới gần 15kg.

u-16-kg.jpg
2 khối u khổng lồ được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca bệnh, TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K cho biết, đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp bởi bệnh nhân còn rất trẻ nhưng khối u đã phát triển tới kích thước khổng lồ. Với những ca bệnh như vậy, mục tiêu không chỉ là loại bỏ tổn thương, đảm bảo an toàn cho người bệnh mà còn phải cân nhắc rất nhiều về tương lai lâu dài sau này của bệnh nhân.

Theo các bác sĩ bệnh viện K, nhiều bệnh lý phụ khoa ở trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Những dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt hoặc cảm giác căng tức vùng bụng cần được thăm khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Ca mổ u buồng trứng khổng lồ #Bảo tồn chức năng sinh sản #Chẩn đoán và điều trị ung thư phụ khoa #Phẫu thuật đa chuyên khoa #Phát hiện sớm bệnh lý phụ khoa

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công u quái buồng trứng ở bé gái 6 tuổi tại Quảng Ngãi

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u nang buồng trứng hiếm gặp ở bé gái mới 6 tuổi.

Bệnh nhi P.T.Y.L. (sinh năm 2020, Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị. Theo người nhà, trước đó trẻ nhiều lần xuất hiện các cơn đau bụng thoáng qua, nhưng gia đình nghĩ là đau bụng thông thường nên chưa đưa đi thăm khám chuyên khoa.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có khối u buồng trứng trái dạng nang bì và chỉ định phẫu thuật nội soi để xử trí.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật cấp cứu giữa đêm bảo toàn buồng trứng cho thiếu nữ đau bụng

Phụ nữ, đặc biệt là trẻ vị thành niên nên khám phụ khoa định kỳ khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, bụng to bất thường, rối loạn kinh nguyệt.

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cấp cứu tháo xoắn và bóc tách khối u nang buồng trứng kích thước lớn, bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhân nữ 18 tuổi.

Bệnh nhân nhập viện lúc 21h2 trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị. Trong cơn đau quặn từng cơn, nữ bệnh nhân liên tục kêu: “Cháu đau bụng quá bác sĩ ơi…”.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bụng to nhanh, bé gái 14 tuổi cắt u buồng trứng 4,3 kg

Nếu khối u có bản chất ác tính mà bị vỡ trong quá trình phẫu thuật, tế bào ung thư có thể lan tràn trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ tái phát.

Các bác sĩ khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 14 tuổi với khối u buồng trứng khổng lồ nặng tới 4,3kg – một ca bệnh hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Chủ quan với dấu hiệu bất thường kéo dài

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới