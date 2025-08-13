Bẫy lừa tiền ảo: Hứa lãi khủng, mất trắng hàng tỷ đồng

Lợi dụng tâm lý ham lợi, các đối tượng dựng kịch bản đầu tư tiền ảo với lời hứa lãi suất cao và tặng tiền “chơi thử” để tạo niềm tin, khiến nhiều người sập bẫy.

Thủ đoạn tinh vi dụ dỗ người tham gia

Theo trình báo của chị D. (45 tuổi, Hà Nội), ngày 21/7/2025, chị quen một người qua mạng và được rủ đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Koi Global. Đối tượng ban đầu chủ động chuyển 18 triệu đồng để chị “chơi thử”, sau đó chị D. nạp 60 triệu đồng vào ứng dụng và rút thành công 1,5 triệu đồng lãi. Nghĩ đây là kênh kiếm lời dễ dàng, chị tiếp tục nạp thêm 5 lần, nâng tổng số tiền đầu tư lên 350 triệu đồng.

Khi đã chiếm được lòng tin, đối tượng đề nghị chị D. nâng cấp lên tài khoản VIP 1 với giá 30.000 USDT (tương đương khoảng 30.000 USD). Chị nạp thêm 280 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ số tiền yêu cầu. Lúc này, đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa, ép chuyển thêm tiền. Nhận ra mình đã rơi vào bẫy, chị D. lập tức trình báo công an. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 600 triệu đồng.

Người dân cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư tiền ảo vào ứng dụng Koi Global.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cũng đã tiếp nhận tin trình báo của bà T. mất tiền tỷ vì đầu tư tiền ảo.

Qua mạng xã hội Facebook, bà T. (trú tại Hà Nội) có kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Nguyễn Thị Thùy Dung” và tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website: https://www.mcprimetrusted. Bà T. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền để đầu tư.

Với lời quảng cáo hấp dẫn, bà T. đã nạp 5 tỷ đồng để nhận 350.000 USDT (tương đương 9 tỷ đồng).

Khi bà T. muốn rút số tiền lãi trong quá trình đầu tư, các đối tượng yêu cầu phải đóng tiếp 20% tổng số dư tài khoản, tương ứng 1,8 tỷ đồng (trong 5 tiếng đồng hồ); đóng 15% tiền mua bảo hiểm tiền gửi tương ứng 1,6 tỷ đồng; nộp tiếp 3% tương ứng 360 triệu đồng tiền phí để chuyển nhanh tiền về tài khoản cá nhân. Bà T. tiếp tục nộp 1,2 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được tiền ra.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, Việt Nam hiện có tới gần 26 triệu người sở hữu tiền kỹ thuật số, trong khi Nhà nước chưa công nhận bất cứ loại tiền kỹ thuật số nào. Đáng nói là số nạn nhân bị lừa đảo đầu tư tiền ảo tại Việt Nam có thể chiếm tới 2/3 số vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Bộ Công an cho biết, đối tượng lừa đảo tạo lập các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo… một cách dễ dàng, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn như: cam kết có lãi, lợi nhuận cao, kiếm tiền dễ dàng… khiến cho không ít nạn nhân sập bẫy, mất số tiền lớn. Hầu hết nạn nhân khi tham gia đầu tư đều được tư vấn chi tiết cách thức mở tài khoản, đầu tư các khoản tiền nhỏ để thử và nhận lại khoản lãi suất tương ứng nhằm mục đích đánh vào lòng tham. Sau khi thấy có thể kiếm được tiền từ các sàn này, nạn nhân được mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn và lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi ban đầu (hệ thống thanh toán lỗi, nhập sai nội dung giao dịch, sai tài khoản, cơ quan thuế nước ngoài điều tra…) hoặc khóa tài khoản, cho sập sàn giao dịch và cắt liên lạc với nạn nhân.

Phải làm gì để bảo vệ mình

Trước tình trạng trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với lời mời kết bạn, làm quen trên mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, đặc biệt là những lời rủ rê đầu tư tiền ảo hứa hẹn lãi suất cao; không tham gia giao dịch, đầu tư trên các sàn, website, ứng dụng tiền ảo do lĩnh vực này chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và các sàn chưa có đại diện pháp lý tại Việt Nam.

Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần thận trọng khi được giới thiệu mời chào đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số, nhất là khi bản thân không có kiến thức về lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Người dân nên tham khảo kỹ phản hồi, đánh giá từ những người dùng trước về trải nghiệm với sàn giao dịch, công ty tài chính, chứng khoán mà mình quan tâm đầu tư.

Bên cạnh đó người dân và nhà đầu tư nên tìm tư vấn từ chuyên gia, luật sư trước khi đầu tư nhằm tránh mất tiền từ các sàn đầu tư, công ty lừa đảo. "Người dân chỉ nên giao dịch trên các sàn được cấp phép bởi cơ quan chức năng. Đặc biệt người dân không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, không tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc nhấp vào đường dẫn lạ", cơ quan này cảnh báo.

Người dân cần cảnh giác với lời mời kết bạn, làm quen trên mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, đặc biệt là những lời rủ rê đầu tư tiền ảo hứa hẹn lãi suất cao.

Theo Bộ Công an, các đối tượng thường chủ động tiếp cận với người dân để tìm cách giới thiệu, quảng cáo về trang web hoặc sàn giao dịch mà mình đang đầu tư và thu được lợi nhuận cao từ việc đầu tư này.

Phương thức tiếp cận nạn nhân của các đối tượng rất đa dạng, có thể từ quảng cáo trên mạng xã hội, hoặc vào vai doanh nhân thành đạt kết bạn làm quen, trò chuyện tình cảm trong thời gian dài, dần dần lôi kéo đầu tư.

Các đối tượng tìm nhiều cách để không gặp mặt nạn nhân, lấy lý do ở nước ngoài, đi công tác... giả mạo định vị để tạo lòng tin. Chúng luôn đóng vai là người đầu tư cùng khiến nhiều nạn nhân dù đã nghi ngờ bị lừa đảo nhưng vẫn tin tưởng vào "người bạn" của mình nên tiếp tục chuyển tiền.

Nạn nhân thường được đưa vào các nhóm kín trên mạng xã hội có nhiều tài khoản ảo đóng vai "chuyên gia đọc lệnh", thành viên cùng tham gia đầu tư. Các tài khoản ảo thường xuyên đăng tin chuyển tiền thành công hoặc đã nhận được lãi suất từ sàn đầu tư sau khi làm theo hướng dẫn của các "chuyên gia". Khi nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ, cân nhắc chuyển tiền, các tài khoản ảo liên tục thúc giục

Để phòng tránh bị lừa đảo, theo Bộ Công an, người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật, hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống.

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó. Chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi đầu tư, nên đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.

Bộ Công an khuyến cáo người dân khi nghi ngờ bản thân có biểu hiện đang bị lừa đảo qua mạng, hãy tìm kiếm thông tin về các hình thức lừa đảo trên mạng internet hoặc xin sự tư vấn từ bạn bè, người thân. Đừng ngại ngùng chia sẻ câu chuyện mình đang gặp phải, người bên ngoài sẽ luôn có tâm lý bình tĩnh, tính táo hơn.

Trình báo ngay sự việc đến cơ quan Công an nơi gần nhất để nhận được tư vấn hỗ trợ kịp thời. Người dân cần liên hệ với ngân hàng chủ quản để báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ.

Ngoài ra, cũng nên lưu lại tất cả thông tin như lịch sử trò chuyện, các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội liên quan, sao kê giao dịch ngân hàng và cung cấp cho cơ quan Công an khi trình báo.

Cài đặt lại mật khẩu các tài khoản cá nhân trong trường hợp bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bị tấn công chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử. Cảnh báo cho bạn bè, người thân về hình thức lừa đảo mình đã hoặc đang gặp phải nhằm chủ động phòng ngừa.