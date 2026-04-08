Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc sắp đi vào vận hành thử nghiệm

Người dân đang canh tác hoa màu ở thượng lưu đã nhận được thông báo thu dọn cây cối, hoa màu đang canh tác nhằm tránh các thiệt hại khi đập dâng nước.

UBND phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi) đã phát đi thông báo cho biết Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc sắp được đưa vào vận hành thử.

Theo đó, các hộ dân đang canh tác trên đất bãi bồi ven sông ở phía thượng lưu được yêu cầu thu dọn cây cối, hoa màu đang canh tác nhằm tránh các thiệt hại khi đập dâng nước.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Trương Quang Trọng cho hay, động thái này dựa trên thông tin từ chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông.

Theo Chủ đầu tư, hiện công trình đã được thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục giao thông, thủy lợi (đạt khoảng 95% khối lượng) và đã tổ chức thông xe kỹ thuật, giải quyết giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân.

Hiện Ban Quản lý dự án đang chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại trước ngày 30/4/2026 và tổ chức vận hành thử công trình trước ngày 30/5/2026.

Theo các số liệu hiện có, giá trị thi công dự án đến nay ước đạt 1.207,8/1.278 tỷ đồng (khoảng 94%), tăng thêm khoảng 0,2 tỷ đồng so với thời điểm đầu tháng 3/2026.

Theo kế hoạch vốn đầu tư năm 2026, công trình được bố trí 31 tỷ đồng, hiện đã giải ngân khoảng 48%.

Phần diện tích người dân canh tác hoa màu ở phía thượng lưu Đập dâng.

Thông báo của UBND phường Trương Quang Trọng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông đặt ra thời hạn thu dọn cây cối, hoa màu trước ngày 30/6/2026. Mốc thời gian chủ đầu tư đưa ra làm mục tiêu đi vào vận hành thử là trước ngày 5/5.

Chủ đầu tư không nêu rõ cao trình mực nước tối đa đạt đến trong quá trình vận hành thử.

Cao trình mực nước dâng bình thường trước đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc trước đây được thiết kế ở +3,65m, sau đó được điều chỉnh xuống mức +3,50m (Hệ cao độ Quốc gia). Việc điều chỉnh này nhằm mục đích giảm thiểu tối đa diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng xung quanh khu vực dự án.