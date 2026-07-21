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Kho tri thức

Tên lửa của SpaceX đi lạc có thể va chạm với Mặt Trăng

Theo các nhà khoa học của NASA, một phần tên lửa của SpaceX có thể va chạm với Mặt Trăng vào đầu tháng 8 tới.

Tuệ Minh

Đây là hệ quả ngoài dự liệu của vụ việc diễn ra hồi tháng 01/2025, tức khoảng một năm rưỡi trước, công ty của tỷ phú Elon Musk đã phóng tên lửa "Falcon 9", đưa hai tàu đổ bộ lên Mặt Trăng.

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Tầng trên cùng của tên lửa Falcon 9 được phóng đi đầu năm 2025 sẽ lao vào mặt trăng trong tháng 8.

Hiện nay, nhà thiên văn học người Mỹ Bill Gray cùng Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), cảnh báo rằng một tầng trên của tên lửa này có thể vô tình va vào Mặt Trăng. Các phép tính cho thấy vụ va chạm dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 5/8.

Cổng thông tin không gian Space cho biết, một cuộc thảo luận bàn tròn với các chuyên gia về vụ va chạm sắp tới đã được tổ chức vào đầu tháng 7. Sự kiện này do Viện Nghiên cứu Khám phá Hệ Mặt Trời của NASA (SSERVI) tổ chức.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vụ va chạm có thể sẽ không gây ra các tác động quá lớn. "Mặt Trăng là một môi trường năng động, những thay đổi và va chạm vẫn thường xuyên xảy ra" - nhà quan sát Mặt Trăng Brian Day chia sẻ.

Các chuyên gia hiện đang tranh luận liệu vụ va chạm này có thể nhìn thấy từ Trái Đất hay không. Theo góc nhìn từ Trái Đất, bộ phận tên lửa có thể đâm trúng ngay rìa của đĩa Mặt Trăng. Đám mây bụi tạo ra trong quá trình này có thể được Mặt Trời chiếu sáng và nhờ đó trở nên dễ quan sát, trang này cho biết thêm.

Tầng trên của tên lửa "Falcon 9" nặng khoảng 4 tấn, mảnh rác không gian này hiện đang di chuyển với vận tốc hơn 2km/giây.

NASA đánh giá khả năng quan sát được vụ va chạm từ Trái Đất là rất thấp.

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Có thể quan sát từ trái đất nếu bụi đất từ vụ va chạm được chiếu sáng bởi mặt trời. Ảnh minh họa bởi Space.

Phép tính về khả năng va chạm với Mặt Trăng đã được công bố từ tháng 9 năm ngoái. Tác giả là nhà thiên văn học Bill Gray thuộc Dự án Pluto. Ông là người phát triển phần mềm thiên văn Guide, cho phép các nhà thiên văn nghiệp dư và chuyên nghiệp theo dõi các vật thể gần Trái Đất trong không gian.

Phần mềm của ông dự đoán vụ va chạm với Mặt Trăng sẽ xảy ra vào ngày 5/8/2026. Ông khẳng định vụ va chạm này không gây nguy hiểm.

Với khối lượng rác không gian ngày càng tăng, những sự cố như vậy có thể sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Một sự cố tương tự đã xảy ra cách đây 4 năm. Hình ảnh từ tàu thăm dò "Lunar Reconnaissance Orbiter" cho thấy rác không gian đã va vào Mặt Trăng. Các nhà khoa học NASA nghi ngờ một mảnh tên lửa cũ của Trung Quốc là nguyên nhân, nhưng phía Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này.

Video từ người mê thiên văn ghi lại cảnh thiên thể bí ẩn va chạm với Mặt trăng.
Euronews/Space
#Rác không gian va chạm với Mặt Trăng #Dự đoán vụ va chạm tên lửa Falcon 9 #Ảnh hưởng của rác vũ trụ đến môi trường không gian #Chương trình quan sát và dự báo va chạm không gian #Ảnh hưởng của vụ va chạm tới hoạt động nghiên cứu mặt trăng

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