NASA tuyển người sống thử môi trường Mặt Trăng và Sao Hỏa

NASA chính thức kêu gọi tuyển chọn các ứng viên tham gia nghiên cứu cho nhiệm vụ mô phỏng tiếp theo về không gian sâu, dự kiến bắt đầu vào tháng 8 năm 2027.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) chính thức tuyển chọn các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu cho nhiệm vụ mô phỏng khám phá không gian sâu tiếp theo của Chương trình Mô phỏng Khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa — dự kiến bắt đầu vào tháng 8/2027.

Các tình nguyện viên sẽ trải qua một năm sinh sống và làm việc trong môi trường liên hành tinh cực kỳ biệt lập tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston.

Trong suốt quá trình mô phỏng nhiệm vụ Khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa, các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi sức khỏe và hiệu suất làm việc của các tình nguyện viên dưới điều kiện hạn chế tài nguyên và áp lực nhiệm vụ.

Một góc môi trường mô phỏng Sao Hỏa tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA.

Những kết quả thu được từ thử nghiệm kéo dài một năm này sẽ giúp "bảo đảm an toàn và sẵn sàng cho các phi hành gia" khi họ thực hiện các hoạt động trên bề mặt hành tinh trong tương lai — đồng thời kiểm chứng các thiết bị, công nghệ, quy trình và nhiều yếu tố khác.

Các phát hiện này cũng có thể được sử dụng để xây dựng kế hoạch duy trì sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng thông qua Dự án Căn cứ Mặt Trăng của NASA và các sứ mệnh Artemis sắp tới, cũng như cung cấp dữ liệu quý giá cho Chương trình Nghiên cứu Con người của NASA.

Nhiệm vụ mô phỏng kéo dài một năm của NASA, Chương trình Mô phỏng Khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa, kết hợp các yếu tố của HERA (Mô phỏng Nghiên cứu Khám phá Con người) và CHAPEA (Mô phỏng Khám phá Sức khỏe và Hiệu suất Phi hành đoàn) thành một nhiệm vụ tích hợp duy nhất.

Mục tiêu là tối ưu hóa cách các nhà nghiên cứu đánh giá khả năng thích nghi của phi hành gia trong nhiều kịch bản nhiệm vụ khác nhau.

Con người đặt tham vọng sớm định cư trên các căn cứ ngoài Trái đất.

Chương trình Mô phỏng Khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ diễn ra trong hai khu vực sinh hoạt biệt lập.

Khu vực HERA sẽ được sử dụng như một tàu vũ trụ, còn khu vực CHAPEA sẽ đóng vai trò là căn cứ, nơi các tình nguyện viên sinh sống và làm việc trong điều kiện mô phỏng các chuyến bay kéo dài nhiều tháng đến và đi từ các hành tinh khác.

Các tình nguyện viên cũng sẽ thực hiện các hoạt động mô phỏng trên bề mặt, như đi bộ trên Sao Hỏa giả lập và điều khiển xe tự hành để di chuyển đến các địa điểm thám hiểm.