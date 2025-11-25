Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/11/2025, ông Quách Cao Minh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh) đã ký Quyết định số 659/QĐ-TTKTTNMT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc.

Quyết định số 659/QĐ-TTKTTNMT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc. Nguồn: MSC

Đây là gói thầu thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

Chỉ định thầu gói xây lắp hơn 5 tỷ đồng

Theo Quyết định số 659/QĐ-TTKTTNMT, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu (có mã số doanh nghiệp 1200513593). Giá trúng thầu là 5.253.726.000 đồng.

So với giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 559/QĐ-TTKTTNMT ngày 27/10/2025) là 5.364.008.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2,05%, tương ứng số tiền tiết kiệm cho ngân sách khoảng 110 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Dữ liệu cho thấy, quá trình từ lúc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi có kết quả diễn ra khá nhanh chóng. Cụ thể, ngày 27/10/2025, ông Quách Cao Minh ký Quyết định 559/QĐ-TTKTTNMT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu xây lắp này được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu" theo quy trình rút gọn (theo ghi chú tại phụ lục KHLCNT) trong Quý IV năm 2025.

Đến ngày 31/10/2025, Chủ đầu tư phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (Quyết định 600/QĐ-TTKTTNMT). Ngày 07/11/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long hoàn tất Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất (số 372/2025/BC-ĐT). Ngay sau đó, ngày 08/11/2025, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An có báo cáo thẩm định. Trên cơ sở này, ngày 10/11/2025, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã ký quyết định lựa chọn Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu.

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp có giá trị hơn 5,3 tỷ đồng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Năng lực nhà thầu Thành Minh Hiếu ra sao?

Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu có địa chỉ đăng ký kinh doanh (sau sáp nhập) tại ấp Trung, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Lấy.

Theo dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu, tính đến tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 22 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 37 tỷ đồng.

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu trước đây tập trung nhiều tại tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp. Nhà thầu này có mối quan hệ khá "thân thiết" với một số bên mời thầu như Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Hùng Phát (trúng 5/5 gói tham gia) hay Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thiên_L.A.

Đáng chú ý, trong năm 2025, ngoài gói thầu vừa được chỉ định tại Tây Ninh, ngày 07/11/2025 (chỉ trước đó 3 ngày), Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu (trong vai trò liên danh chính) cũng vừa được công bố trúng gói thầu "Thi công xây dựng" do Phòng Kinh tế xã Mỹ Thạnh mời thầu, với giá trị 3.877.967.000 đồng.

Việc trúng thầu liên tiếp hai gói thầu xây lắp trong khoảng thời gian rất ngắn (từ 07/11 đến 10/11) đặt ra yêu cầu cao về việc huy động nhân sự, máy móc thiết bị và nguồn lực tài chính để đảm bảo tiến độ thi công (đặc biệt gói thầu tại Tây Ninh chỉ có thời gian thực hiện 45 ngày).

Trao đổi về các quy định liên quan đến chỉ định thầu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Luật Đấu thầu hiện hành quy định rất rõ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.