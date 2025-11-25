Lộc Thịnh trúng gói thầu tại Tân Đông Hiệp, TP HCM: Điệp khúc "một mình một chợ"

Vượt qua vòng đánh giá E-HSDT với tư cách là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Lộc Thịnh đã trúng gói thầu xây lắp gần 4 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu này chỉ đạt mức "tượng trưng" khoảng 0,33%.

Gói thầu nâng cấp đường bộ trị giá gần 4 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) vừa ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu với sự "độc diễn" của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh. Mức tiết kiệm siêu thấp tiếp tục là vấn đề gây chú ý trong bối cảnh siết chặt quản lý đầu tư công năm 2025.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/11/2025, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp đã ký Quyết định số 1149/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng, thuộc công trình Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước Đường Trần Quang Diệu/18.

Quyết định số 1149/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng. Nguồn: MSC

Trúng thầu "dễ dàng" vì không có đối thủ?

Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu (hoàn thành mở thầu lúc 09:36 ngày 17/10/2025), chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (Công ty Lộc Thịnh).

Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Lộc Thịnh dễ dàng bước vào các bước đánh giá về kỹ thuật và tài chính. Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT tổng hợp cho thấy, nhà thầu này đạt các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Kết quả, Công ty Lộc Thịnh được phê duyệt trúng thầu với giá 3.923.524.400 đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày.

Đáng chú ý, giá gói thầu được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tại Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 23/9/2025) và ghi nhận tại biên bản mở thầu là 3.936.602.450 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là 13.078.050 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 0,33%.

Đây là một tỷ lệ rất thấp, đặc biệt trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn khuyến khích tăng cường tính cạnh tranh để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát nút khiến dư luận không khỏi băn khoăn về sức hút của gói thầu cũng như công tác quảng bá, mời thầu của chủ đầu tư.

Năng lực của Công ty Lộc Thịnh ra sao?

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh có mã số doanh nghiệp 3700859138. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính mới vào tháng 7/2025, địa chỉ đăng ký kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp này được ghi nhận tại 83/19, KP4, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Lộc Thịnh không phải là cái tên xa lạ đối với hoạt động xây dựng cơ bản tại khu vực này. Trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia và được công bố trúng thầu nhiều gói thầu xây lắp khác nhau. Điểm chung của các gói thầu mà đơn vị này tham gia thường là sự vắng bóng của các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ, hoặc nếu có thì cũng là những nhà thầu bị loại vì các lỗi sơ đẳng trong E-HSDT.

Tại gói thầu Đường Trần Quang Diệu/18 nói trên, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh. Đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh. Mối liên hệ "hữu cơ" giữa bộ ba: Chủ đầu tư (UBND phường Tân Đông Hiệp) - Tư vấn (Quang Minh/Hưng Thịnh) - Nhà thầu (Lộc Thịnh) xuất hiện trong dự án này đặt ra yêu cầu cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công, nghiệm thu để đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với số tiền ngân sách bỏ ra.

Cần giám sát chặt chẽ hiệu quả sau đấu thầu

Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc công khai, minh bạch thông tin đấu thầu. Việc một gói thầu hơn 3,9 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 13 triệu đồng là con số "biết nói", phản ánh tính cạnh tranh chưa cao.

Một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu nhận định: "Khi một nhà thầu tham gia 'một mình một ngựa', chủ đầu tư cần xem xét lại các tiêu chí trong E-HSMT có hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không. Dù quy trình có thể đúng về mặt thủ tục, nhưng nếu kết quả dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm quá thấp kéo dài thì mục tiêu hiệu quả kinh tế của Luật Đấu thầu chưa đạt được."