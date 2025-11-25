Doanh nghiệp "siêu nhỏ" Phong Thịnh Hưng: Trúng thầu 100% gói thầu năm 2025

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng, một doanh nghiệp có quy mô "siêu nhỏ", đang cho thấy một hiệu suất trúng thầu đặc biệt ấn tượng, đặc biệt là trong năm 2025, đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thực tế cũng như tính cạnh tranh trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Chân dung nhà thầu quy mô "siêu nhỏ" trúng thầu 100%

Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng (Mã số thuế: 2200671094), được thành lập ngày 03/12/2012, do ông Lý Tấn Tới làm Giám đốc và đại diện pháp luật. Trụ sở công ty đặt tại đường 30/4, Phường Phú Lợi, Cần Thơ. Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này đăng ký quy mô là Doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tuy nhiên, trái ngược với quy mô khiêm tốn, lịch sử đấu thầu của Phong Thịnh Hưng lại rất đáng chú ý. Tính đến tháng 11/2025, công ty đã tham gia tổng cộng 62 gói thầu, trong đó trúng 50 gói, trượt 8 gói và 4 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu tổng thể (trên các gói đã có kết quả) đạt 86,2%, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là 76.076.885.130 đồng.

Đặc biệt, riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 18/11/2025), Phong Thịnh Hưng ghi nhận một tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối: tham gia 20 gói thầu, 19 gói đã được công bố trúng thầu, 01 gói đang chờ kết quả và không trượt gói nào. Tổng giá trị 19 gói trúng thầu trong năm 2025 của doanh nghiệp "siêu nhỏ" này là 31,45 tỷ đồng.

Phân tích dữ liệu cho thấy, "địa bàn quen thuộc" và là bên mời thầu (BMT) chính của Phong Thịnh Hưng là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Phú (sau đây gọi là BMT Long Phú). Nhà thầu này đã tham gia 13 gói thầu tại BMT Long Phú, trúng 12 gói, 01 gói đang chờ kết quả, đạt tổng giá trị 33,006 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại BMT này là 96,4% (tương đương tiết kiệm 3,6%).

Chỉ trong ngày 13/11/2025, Giám đốc BMT Long Phú, ông Trần Văn Tuấn, đã ký hai quyết định phê duyệt cho Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng trúng 02 gói thầu thi công xây dựng. Chính việc phân tích hồ sơ của hai gói thầu này đã hé lộ nhiều điểm bất thường.

Phân tích 02 gói thầu trúng cùng ngày 13/11/2025

Hai gói thầu nói trên đều là gói thầu thi công xây dựng, cùng do BMT Long Phú mời thầu và cùng được phê duyệt kết quả trong một ngày.

Gói thầu thứ nhất là Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500394320-00), thuộc dự án Đường nhà bà Hoa Trường Thành B - cầu Trần Gia Trường Lộc, có giá dự toán 5.332.021.813 đồng.

Nguồn MSC

Gói thầu thứ hai là Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500394602-01), thuộc dự án Đường kênh ông cả (Quốc lộ 60- nhà ông Diệu), có giá dự toán 4.480.726.254 đồng.

Nguồn MSC

Tại cả hai gói thầu, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng đều được tuyên bố trúng thầu. Tuy nhiên, kịch bản trúng thầu lại diễn ra theo hai chiều hướng trái ngược nhau, đặc biệt là khi nhìn vào các đối thủ cạnh tranh.

Kịch bản đấu thầu: Đối thủ giá thấp nhất liên tục "trượt" vì lỗi E-HSDT

Tại Gói thầu số 04 (IB2500394320-00), có 03 nhà thầu nộp E-HSDT. Diễn biến mở thầu và kết quả như sau:

Liên danh Dương Phú Sang - Nguyễn Hùng Phát (Công ty TNHH Dương Phú Sang là liên danh chính) chào giá 4.452.018.019 đồng (Giá thấp nhất).

Liên danh Công ty CP Xây dựng 9 - Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI chào giá 4.818.719.481 đồng.

Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng chào giá 5.203.861.886 đồng, sau giảm giá 3,5% còn 5.021.726.720 đồng (Giá cao nhất).

Kết quả, BMT Long Phú đã loại hai nhà thầu chào giá thấp hơn. Liên danh Công ty CP Xây dựng 9 bị loại vì "Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật", Báo cáo đánh giá E-HSDT (BCĐG) số 19/2025/BC.ĐT giải thích, nhà thầu đưa ra biện pháp thi công đắp cát nền đường $k \ge 0,9$ trong khi E-HSMT yêu cầu $k \ge 0,95$, đồng thời biện pháp thi công mố, trụ cầu mô tả các cấu kiện không có trong hồ sơ thiết kế.

Điều đáng nói nhất là nhà thầu chào giá thấp nhất (Liên danh Dương Phú Sang), thấp hơn giá trúng thầu của Phong Thịnh Hưng tới 570 triệu đồng, lại bị loại vì "E-HSDT không hợp lệ".

BCĐG số 19/2025/BC.ĐT chỉ rõ lý do: "Bảo đảm dự thầu không hợp lệ do không cam kết đầy đủ các trường hợp phải thanh toán cho Bên thụ hưởng theo quy định tại Mẫu số 04A, Chương IV". Cụ thể là các cam kết liên quan đến các trường hợp vi phạm của nhà thầu như: Vi phạm Điều 16 Luật Đấu thầu, không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng.

Sau khi loại 2 đối thủ, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng, với giá chào cao nhất, đã trúng thầu với giá 5.021.726.720 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu (so với dự toán) là 5,82%. Quyết định phê duyệt KQLCNT là số 174/QĐ-BQLKVLP ngày 13/11/2025, do Giám đốc Trần Văn Tuấn ký.

Kịch bản "đối thủ quen" bị loại vì lỗi tương tự tiếp tục lặp lại tại Gói thầu số 03 (IB2500394602-01), có giá dự toán 4.480.726.254 đồng. Gói thầu này chỉ có 02 nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng và Công ty TNHH Dương Phú Sang.

Công ty TNHH Dương Phú Sang chào giá 3.808.370.102 đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này một lần nữa bị BMT Long Phú loại với lý do "E-HSDT không hợp lệ". BCĐG E-HSDT số 18/2025/BC.ĐT xác nhận lý do tương tự Gói 04: "Bảo đảm dự thầu" không hợp lệ do không cam kết đầy đủ các trường hợp vi phạm theo Mẫu số 04A.

Sau khi đối thủ duy nhất bị loại, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng trúng thầu với giá sau giảm giá 18,8% là 3.562.654.155 đồng. Quyết định phê duyệt KQLCNT là số 175/QĐ-BQLKVLP, cũng ký ngày 13/11/2025. Gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm cao (20,49% so với dự toán).

Một chi tiết đáng chú ý là Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng và Công ty TNHH Dương Phú Sang không chỉ là đối thủ. Dữ liệu cho thấy hai doanh nghiệp này từng là đối tác liên danh trong 03 gói thầu, trúng 02 gói, trượt 01 gói.

HSDT của nhà thầu trúng thầu: Bị phát hiện kê khai trùng lặp, xin thay hàng loạt

Dù liên tiếp trúng thầu, hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng lại cho thấy những vấn đề nghiêm trọng về năng lực chuẩn bị hồ sơ.

Theo tài liệu thu thập được, trong quá trình đánh giá cả hai gói thầu Gói 03 và Gói 04, BMT Long Phú đã phát hiện E-HSDT của Phong Thịnh Hưng có vấn đề. Ngày 28/10/2025, BMT đã phát hành 02 công văn yêu cầu làm rõ:

Công văn số 61/BQLKVLP-XD (đối với Gói 03): Yêu cầu làm rõ do "file đính kèm bị lỗi không xem được nội dung" và "nhân sự Nhà thầu đang bố trí trùng với Gói thầu số 04".

Công văn số 60/BQLKVLP-XD (đối với Gói 04): Yêu cầu làm rõ do "file đính kèm bị lỗi", "Căn cước công dân của nhân sự đã hết hạn" và "nhân sự Nhà thầu đang bố trí trùng với Gói thầu số 03", "một số thiết bị Nhà thầu đang bố trí trùng với Gói thầu số 03".

Việc một nhà thầu sử dụng cùng một bộ nhân sự, thiết bị để nộp thầu cho hai gói thầu xây lắp riêng biệt, được mời thầu gần như cùng lúc bởi cùng một BMT, là một dấu hiệu bất thường, đặt câu hỏi về khả năng huy động nguồn lực thực tế của nhà thầu.

Để "giải cứu" E-HSDT, ngày 31/10/2025, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng đã có văn bản phản hồi:

Với Gói 03 (Công văn số 07/TLLR.25.PTH), công ty cam kết giữ nguyên thành phần nhân sự như E-HSDT đã nộp, và sẽ thay thế nhân sự cho Gói 04. Đồng thời, thay thế "Thuyền (ghe) 26 tấn" bằng “ghe tải 71 tấn”.

Với Gói 04 (Công văn số 06/TLLR.25.PTH), công ty xin thay thế hàng loạt nhân sự đã kê khai trùng, bao gồm: Chỉ huy trưởng, Cán bộ kỹ thuật thi công đường và thoát nước, Cán bộ kỹ thuật thi công cầu và Cán bộ phụ trách trắc đạc. Cùng với đó, công ty cũng xin thay thế 6 loại thiết bị chính: Máy đào (xe cuốc), Máy ủi (Máy san), Máy lu bánh thép, Búa đóng cọc, Máy bơm cát, Máy hàn điện.

Nhờ việc được chấp thuận thay thế hàng loạt nhân sự và thiết bị này, E-HSDT của Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng mới được đánh giá là "Đạt" về kỹ thuật và trúng Gói 04, dù là nhà thầu có giá chào cao nhất.

Góc nhìn pháp lý: Quy định về tính trung thực của HSDT và việc làm rõ hồ sơ

Việc kê khai trùng lặp nhân sự, thiết bị cho các gói thầu có thời gian thực hiện trùng nhau là một vấn đề nghiêm trọng. Khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định một trong các hành vi "Gian lận" bị cấm là: "Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong... hồ sơ dự thầu... nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu".

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Việc nhà thầu nộp HSDT với nhân sự, thiết bị đã được huy động cho gói thầu khác (nếu thời gian trùng lặp) là hành vi kê khai không trung thực, vi phạm quy định về gian lận tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Nếu bị phát hiện, HSDT của nhà thầu phải bị loại và nhà thầu có thể bị xử lý cấm thầu".

Trong trường hợp của Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng, BMT Long Phú đã phát hiện sự trùng lặp nhưng không loại nhà thầu mà cho phép làm rõ, thay thế.

Phân tích về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, quy định tại khoản 2, Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP có tạo điều kiện linh hoạt cho nhà thầu. Cụ thể, Nghị định cho phép: "Trường hợp nhân sự chủ chốt..., thiết bị chủ yếu mà nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng... thì chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế".

Đối với gói thầu xây lắp trong nước, nhà thầu xếp hạng thứ nhất nếu "không đáp ứng" yêu cầu về nhân sự, thiết bị thì "chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu để bổ sung, thay đổi" và việc này "được thực hiện tối đa 02 lần".

"Quy định này nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho nhà thầu, tránh việc bị loại vì các lỗi nhỏ. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa việc 'kê khai thiếu' và 'kê khai không trung thực'. Cũng tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã nêu rõ: 'Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu không trung thực trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận...'", ông Vũ phân tích.

Việc một nhà thầu "siêu nhỏ" kê khai trùng lặp nhân sự, thiết bị cho 02 gói thầu khác nhau và chỉ xin thay thế hàng loạt sau khi bị BMT phát hiện, đặt ra câu hỏi lớn về tính "cố ý" hay "vô ý" trong hành vi kê khai. Đồng thời, việc một đối thủ cạnh tranh (Công ty TNHH Dương Phú Sang) liên tục bị loại vì cùng một lỗi kỹ thuật (Bảo đảm dự thầu) ở nhiều gói thầu của cùng một BMT cũng là một dấu hiệu bất thường, cần được cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu kiểm tra, làm rõ để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch theo đúng mục tiêu của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.