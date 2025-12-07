Hà Nội

Bạn đọc

Tiến Đạt thắng gói thầu thiết bị tại trường Tiểu học An Phú Tây, tiết kiệm 18,7%

Với giá dự thầu thấp nhất, công ty Tiến Đạt đã giành được gói mua sắm thiết bị trường tiểu học An Phú Tây do UBND xã Bình Chánh (TP HCM) làm chủ đầu tư.

An Nhiên

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường Tiểu học An Phú Tây, xã An Phú Tây do UBND huyện Bình Chánh (cũ) phê duyệt tại Quyết định 1303/QĐ-UBND ngày 29/02/2024. Dự án với tổng mức đầu tư 8,1 tỷ đồng mục tiêu đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tại nơi làm việc, sinh hoạt, của cán bộ công nhân viên; đảm bảo công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh ngày càng tốt hơn, tạo nên diện mạo mới cho địa phương.

88.jpg
Nguồn: MSC

Gói thiết bị với giá 2,47 tỷ đồng do UBND xã Bình Chánh trực tiếp mời thầu. Ngày 1/12, UBND xã Bình Chánh đã phê duyệt cho Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Đạt trúng thầu với giá 2 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 18,7%) thực hiện trong 150 ngày.

Vì sao 3 đối thủ bị loại?

Tại báo cáo đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa, 3 đối thủ bị Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Đạt loại vì xếp hạng về giá:

Cụ thể, Công ty TNHH Công nghệ Đồng Danh với giá dự thầu 2,396 tỷ đồng xếp hạng 4, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuân Tân Thành với giá dự thầu 2,393 tỷ đồng xếp hạng 3, Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti với giá dự thầu 2,038 tỷ đồng xếp hạng 2.

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Đạt có địa chỉ tại Phường Thông Tây Hội (TP HCM) đã trúng 182/707 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 224,32 tỷ đồng (trên 2,285 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty thường trúng gói thầu cung cấp thiết bị trường học tại các trường trên địa bàn TP HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, Quận 3, 11, Bình Chánh…

Trong đó phải kể đến, gói thầu trang thiết bị phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục năm 2025 thuộc trường Mầm non Hạnh Thông Tây với giá trúng thầu 98 triệu đồng thực hiện trong 15 ngày;

Gói thầu Trang bị bàn ghế phục vụ dạy học năm 2025 của Trường TH Trần Quốc Toản với giá trúng thầu 168 triệu đồng;

Tại dự án Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh; gói thầu thiết bị được phê duyệt cho nhà thầu liên danh trường TH Vĩnh Lộc B (Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Đạt – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Minh Khoa) với giá trúng thầu 7,22 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thiết bị thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 với giá trúng thầu 1,1 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, công ty trúng gói thiết bị thuộc dự án Xây dựng mới khu C và sửa chữa các khu còn lại của trường mầm non Thị Trấn Củ Chi 2 với giá 1,054 tỷ đồng…

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Đạt đang chờ xét thầu tại gói thiết bị thuộc dự án Xây dựng mở rộng khối phòng học và sửa chữa cải tạo hội trường trung tâm chính trị huyện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư. Gói thiết bị với dự toán 2,35 tỷ đồng, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Đạt dự thầu với giá 1,951 tỷ đồng.

Dấu ấn "người quen" Tư vấn Tâm Việt trong các gói thầu của Thiên Bình [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy sự trùng hợp đáng chú ý khi Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt đóng vai trò tư vấn tại các gói thầu mà Công ty Thiên Bình trúng thầu ở Hòa Bình và Cao Bằng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong hành trình trúng thầu của Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình tại một số địa phương phía Bắc, có sự xuất hiện lặp lại của một đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt (viết tắt là Công ty Tâm Việt). Sự trùng hợp này diễn ra tại các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp, đặt ra những câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Sự trùng hợp tại Cao Bằng

Đại Tín Nghĩa và gói thầu tiền tỷ tại GENCO3: Đối thủ dừng bước vì năng lực [Kỳ 1]

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ lợi thế về năng lực kinh nghiệm, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa đã được Tổng Công ty Phát điện 3 phê duyệt trúng gói thầu trang bị hệ thống UPS và PCCC trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/07/2025, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (GENCO3) đã ban hành Quyết định số 2236/QĐ-GENCO3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Trang bị hệ thống UPS và PCCC cho phòng máy chủ mở rộng của Tổng Công ty". Quyết định do ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Phó Tổng Giám đốc GENCO3 ký ban hành.

z7296260517947-764ef2c95db4a6fae109568c8bf7768a.jpg
Trích một phần QĐ số 2236/QĐ-GENCO3 (Nguồn: MSC)
Gói thầu 16,7 tỷ tại trường TH Long Định: Nhà thầu quen mặt đề xuất tiết kiệm 3%

2 nhà thầu đang so kè năng lực tại gói thầu xây dựng giai đoạn 2 trường TH Long Định (Tây Ninh) giá hơn 16,7 tỷ đồng.

Với mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, dự án Trường TH Long Định có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng do UBND huyện Cần Đước (cũ) phê duyệt tại Quyết định 9363 ngày 21/11/2023. Dự án thực hiện tại xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Gói thầu xây dựng giai đoạn 2 có giá 16,71 tỷ đồng được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc mời thầu.

