Tây Ninh: Mai Đạt trúng gói thầu đường bờ kênh ấp 5 Mỹ Yên hơn 4,3 tỷ

Gói thầu thi công đường bờ kênh ấp 5 Mỹ Yên, tiết kiệm xấp xỉ 5,7%

Ngày 23/06/2026, thay mặt Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên, Phó Giám đốc Lê Thanh Bình đã ký Quyết định số 205/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công đường. Gói thầu này thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Đường bờ kênh ấp 5 Mỹ Yên (đoạn 1), nằm trên địa bàn xã Mỹ Yên, Tây Ninh. Theo quyết định đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt.

Nguồn: MSC

Căn cứ các quyết định phê duyệt trước đó, gói thầu có tổng giá trị 4.326.590.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn vượt thu tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh, kết hợp nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 143/QĐ-BQLDA được ban hành ngày 05/06/2026, làm cơ sở để tiến hành mời thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông báo mời thầu số IB2600265142 chính thức được phát hành vào ngày 05/06/2026 và đóng thầu vào lúc 08:00 ngày 16/06/2026. Đây là gói thầu xây lắp áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo biên bản mở thầu, quá trình tổ chức đấu thầu diễn ra trong vòng mười một ngày, tuy nhiên đến thời điểm đóng thầu, hệ thống ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt. Đơn vị này đã cung cấp thư bảo lãnh dự thầu với giá trị khoảng 64 triệu đồng, hiệu lực 150 ngày để đảm bảo tư cách hợp lệ.

Về mặt tài chính, Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt đưa ra mức giá dự thầu là 4.079.750.584 đồng. Sau quá trình đánh giá, nhà thầu này chính thức được phê duyệt trúng thầu với mức giá 4.079.000.000 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 120 ngày. Theo tính toán, gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5,7% cho ngân sách nhà nước. Đây là một con số rất đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công của Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên. Mặc dù vậy, tình trạng một nhà thầu tham gia làm hạn chế tính cạnh tranh của gói thầu.

Dấu ấn nhà thầu Mai Đạt tại Tây Ninh

Phân tích hồ sơ năng lực cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt có địa chỉ trụ sở tại số 139 Huỳnh Châu Sổ, Khu phố 5, xã Bến Lức, Tây Ninh. Doanh nghiệp này chính thức đi vào hoạt động từ tháng 05/2010, do Giám đốc Đặng Văn Trúc Anh làm người đại diện theo pháp luật. Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, đơn vị này đã khẳng định vị thế tại thị trường địa phương thông qua hàng loạt gói thầu đầu tư công.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt đã tham gia khoảng 44 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng thầu 30 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu với vai trò độc lập đạt 33.797.211.674 đồng. Điểm nhấn đặc biệt trong hồ sơ của doanh nghiệp này là tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số chủ đầu tư nhất định, cho thấy sự gắn bó và năng lực đáp ứng xuyên suốt các yêu cầu tại địa phương.

Điển hình nhất, Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt đã tham gia và trúng toàn bộ 15/15 gói thầu do UBND thị trấn Bến Lức làm chủ đầu tư. Tại Phòng Kinh tế xã Mỹ Yên, nhà thầu này cũng trúng cả 4/4 gói thầu tham dự, tiêu biểu như gói thầu Thực hiện cải tạo vỉa hè đường Long Hiệp - Phước Lợi - Mỹ Yên, gói thầu Chi phí di dời trụ điện hay gói thầu Thi công xây dựng. Gần đây nhất, doanh nghiệp tiếp tục trúng gói thầu Thi công nạo vét do Ban Quản lý dự án xã Bến Lức mời thầu dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về tính hiệu quả của dự án, theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5,7% của gói thầu Thi công đường bờ kênh ấp 5 Mỹ Yên là một điểm sáng, cao hơn mặt bằng chung của nhiều gói thầu xây lắp cấp xã. Đây là kết quả đáng khích lệ, cho thấy sự nghiêm túc của chủ đầu tư trong việc quản lý chi phí. Việc một gói thầu có giá trị hơn 4,32 tỷ đồng, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng lại vắng bóng các nhà thầu khác ngoài Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt là một chi tiết cần được lưu tâm nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện của môi trường đấu thầu.

Nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc mở rộng sự tham gia của các nhà thầu là yếu tố then chốt để kiến tạo một môi trường cạnh tranh. Một gói thầu thực sự đạt hiệu quả tối ưu khi thu hút được từ hai nhà thầu trở lên cùng so tài về năng lực kỹ thuật và giá cả. Khi tình trạng một nhà thầu tham gia diễn ra có tính hệ thống, các chủ đầu tư cần chủ động xem xét lại khâu lập hồ sơ mời thầu, đảm bảo không tồn tại các yêu cầu quá mức cần thiết hoặc mang tính đặc hữu địa phương, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp ngoài khu vực mạnh dạn tham gia.